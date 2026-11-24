Mùa đông luôn có một số nguyên liệu không thể thiếu trên bàn ăn của chúng ta , và củ cải trắng là một trong số đó! Được mệnh danh là "nhân sâm của mùa đông", chúng rẻ và dễ dàng mua được ở bất cứ chợ nào. Hơn nữa, củ cải cũng là một loại rau theo mùa rất ngon và bổ dưỡng. Chúng rất giàu các loại vitamin cũng như các khoáng chất tốt cho sức khỏe, rất đáng đưa vào thực đơn thường xuyên hơn.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một cách ăn củ cải rất đơn giản mà ngon: Nấu canh với trứng, ngao và miến. Món canh này có hương vị tươi mát và nhẹ nhàng. Nước dùng rất ngon và rau củ mềm, chỉ cần một ngụm thôi cũng đủ kích thích vị giác, khiến bạn ăn ngon miệng hơn. Một bát canh củ cải nóng hổi thật là dễ chịu. Ngay dưới đây chúng ta hãy tìm hiểu công thức nấu món canh ngao, trứng và củ cải bào sợi.

Nguyên liệu nấu món canh ngao, trứng và củ cải bào sợi

1 củ cải trắng, 3 quả trứng gà, 500g ngao, rau mùi, hành lá, gừng và tỏi băm, một ít bột tiêu, muối và lượng dầu ăn vừa phải.

Cách nấu món canh ngao, trứng và củ cải bào sợi

Bước 1: Trước tiên, gọt vỏ và rửa sạch củ cải, sau đó thái thành sợi mỏng và để riêng. Bạn có thể dùng dụng cụ bào sợi để sơ chế củ cải nhanh - tiện dụng hơn. Tiếp theo, đập 3 quả trứng vào chảo đã được đun nóng với chút dầu ăn. Sau đó chiên cho đến khi vàng đều hai mặt. Lấy trứng ra, để riêng. Tiếp theo, rửa sạch rau mùi rồi thái khúc ngắn, hành lá thái nhỏ; tỏi và gừng băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt tươi hoặc bột ớt.

Bước 2: Tiếp theo, rửa sạch ngao và cho vào nồi, thêm nước rồi đun sôi trên lửa lớn, đến khi toàn bộ ngao mở miệng. Sau khi tắt bếp, vớt nghêu ra và rửa lại bằng nước lạnh cho đến khi nguội. Sau đó, nhặt lấy thịt nghêu và để riêng. Để nước luộc ngao vào một tô lớn cho lắng cặn, sau đó lọc để làm nước dùng của món canh. Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Làm nóng một ít dầu ăn trong nồi, thêm hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ vào xào thơm. Sau đó, cho củ cải trắng bào sợi vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi củ cải mềm một chút.

Bước 3: Đổ phần nước luộc ngao đã lọc từ từ vào nồi. Nếu chưa đủ lượng dùng bạn có thể thêm một ít nước sôi. Tiếp tục đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho trứng và một nắm miến dong vào. Nêm nếm đơn giản với một chút muối và bột tiêu. Khuấy đều và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 5 phút. Sau đó, thêm thịt nghêu vào nồi. Khuấy đều và đun nhỏ lửa thêm 1-2 phút nữa. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị, rắc hành lá và rau mùi thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món canh ngao, trứng và củ cải bào sợi

Món canh này sử dụng các nguyên liệu phổ biến và cách nấu rất đơn giản nhưng hương vị lại vô cùng ngon miệng. Món canh rất thích hợp cho những bữa cơm trong tiết trời mùa đông. Nước canh hơi ngả màu sữa nhạt, vị ngọt thanh tự nhiên từ ngao và củ cải, hòa quyện cùng độ béo bùi của trứng và mùi thơm dịu nhẹ của gừng, hành lá và rau mùi.

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món canh ngao, trứng và củ cải bào sợi!