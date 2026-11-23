Nồi chiên không dầu của gia đình bạn từ khi mua về rất ít được xử dụng? Đừng lo! Hôm nay chúng tôi đã tổng hợp 8 công thức nấu ăn tuyệt vời bằng nồi chiên không dầu đang rất được ưa chuộng trên mạng, bao gồm các món tráng miệng, món ăn nhẹ và món chính! Không cần lò nướng, không cần chiên ngập dầu, lành mạnh và ngon miệng, và quan trọng nhất là cực kỳ dễ làm - ai cũng có thể làm được! Hãy lưu lại công thức này, và thử làm chúng tại nhà vào những ngày cuối tuần này nhé!

1. Bánh khoai lang phô mai với nhân dai ngon

Lớp vỏ ngoài giòn tan và xốp nhẹ, trong khi bên trong là nhân khoai lang nghiền ngọt ngào bao bọc lấy lớp phô mai dai ngon. Chỉ cần một miếng cắn thôi cũng đã đủ làm bạn hài lòng!

Nguyên liệu: Khoai lang, phô mai bào sợi, sữa tươ, vỏ bánh ngàn lớp, lòng đỏ trứng, hạt mè đen.

Cách làm món bánh khoai lang phô mai

Gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt khoai lang thành miếng nhỏ. Cho khoai lang vào hấp đến khi chín mềm. Sau đó cho một ít sữa tươi vào, nghiền nhuyễn. Hãy thêm một ít đường nếu chưa đủ ngọt. Phết khoai lang nghiền lên vỏ bánh ngàn lớp, rắc phô mai bào sợi lên trên, cuộn lại và cắt thành từng miếng. Tiếp theo phết lòng đỏ trứng gà lên bề mặt và rắc hạt mè đen lên trên. Đặt vào nồi chiên không dầu và chiên ở nhiệt độ 180 độ C trong 10-15 phút.

2. Bánh mì mochi trứng - Giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong

Món bánh này kết hợp giữa độ dai ngon của bánh mì mochi Hàn Quốc và độ mềm mịn của trứng tạo nên trải nghiệm tuyệt vời gấp đôi, thậm chí còn ngon hơn cả những loại bạn mua ở ngoài!

Nguyên liệu: 1 quả trứng, 1 lòng đỏ trứng, 120g sữa, 130g kem tươi, 25-30g đường cát, bánh mochi Hàn Quốc làm sẵn.

Cách làm bánh mì mochi trứng

Đập trứng vào thố, thêm sữa, kem tươi và đường. Sau đó dùng phới trộn cho đến khi hỗn hợp mịn. Tiếp theo dùng rây lọc hai lần để hỗn hợp mịn, không còn lợn cợn khi làm nhân bánh trứng. Cắt phần trên của bánh mì mochi và khoét rỗng phần giữa (cẩn thận đừng làm vỡ bánh). Rót hỗn hợp trứng vào khuôn cho đến khi đầy khoảng 8-9/10. Nướng trong nồi chiên không dầu ở 170 độ C trong 20 phút (bạn có thể tăng nhiệt độ vào cuối để làm vàng mặt thức ăn).

3. Bánh khoai lang tím vị sữa - Mềm, dai và ngọt ngào

Món này siêu ngon ngay cả khi không dùng dầu hay đường! Nhất định phải làm thử nếu bạn yêu thích khoai lang tím. Những chiếc bánh nhỏ xinh vừa ăn và ngập tràn hương vị mè.

Nguyên liệu: 180g khoai lang tím, 40g bột gạo nếp, 30g sữa bột, một lượng mè trắng vừa đủ, 10-20g đường cát.

Cách làm món bánh khoai lang tím vị sữa

Gọt vỏ, rửa sạch sau đó cắt khoai lang tím thành miếng nhỏ. Tiếp theo hấp khoai lang tím cho đến khi chín rồi nghiền nhuyễn. Cho khoai lang tím vào thố, thêm sữa bột, bột gạo nếp và đường, trộn đều và nhào thành khối đồng nhất. Lấy một lượng vừa đủ, vo thành viên nhỏ, lăn qua hạt mè trắng, rồi xịt một ít dầu lên bề mặt. Cho vào nồi chiên không dầu và chiên ở nhiệt độ 180 độ C trong 15 phút, lật mặt ở giữa thời gian chiên.

4. Bánh mì sữa nướng với vị sữa béo ngậy, thơm nức

Đây là cách tốt nhất để tận dụng bánh mì sandwich thừa! Món ăn này lạ miệng, giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, với hương thơm sữa đậm đà, hoàn hảo cho bữa sáng hoặc bữa trà chiều!

Nguyên liệu: Bánh mì sandwich, trứng gà hạt mè đen, sữa tươi.

Cách làm món bánh mì sữa nướng

Đập một quả trứng vào bát, thêm 250ml sữa tươi và hạt mè đen, rồi khuấy đều. Cắt bánh mì sandwich thành từng miếng vuông nhỏ và cho vào bát, sau đó phủ đều hỗn hợp trứng và sữa lên trên. Cho vào nồi chiên không dầu và nướng ở 180 độ C trong 10 phút, sau đó lật mặt và nướng thêm 5 phút nữa.

5. Sữa tươi nướng - Món ăn tan chảy trong miệng

Món bánh giòn tan bên ngoài và mềm mại bên trong, ăn có vị như bánh pudding, với hương vị sữa béo ngậy mà cả người lớn lẫn trẻ em đều yêu thích!

Nguyên liệu: 400ml sữa, 2 lòng đỏ trứng, 40g tinh bột bắp, 25g đường cát.

Cách làm món sữa tươi nướng

Trộn đều tất cả các nguyên liệu, rây hai lần rồi đổ vào một cái nồi nhỏ. Đun nhỏ lửa, dùng phới khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp đặc lại. Tiếp theo phết một lớp dầu ăn vàkhuôn để chống dính, đổ hỗn hợp sữa vào, dàn đều cho phẳng. Sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh đến khi đông đặc lại. Cắt thành từng miếng nhỏ và phết lòng đỏ trứng lên bề mặt. Đặt vào nồi chiên không dầu và nướng ở 200 độ C trong 10 phút.

6. Cánh gà nướng mật ong - Mềm và mọng nước

Không cần thêm một giọt dầu nào, cánh gà nướng vẫn mềm và mọng nước, được phủ lớp sốt mật ong thơm ngon đến nỗi bạn sẽ ăn sạch không còn miếng xương nào!

Nguyên liệu: 10 cái đùi cánh gà, xì dầu, sốt hàu, hắc xì dầu, mật ong, tỏi băm, tiêu đen, muối.

Cách làm phần cánh gà nướng mật ong

Rửa sạch rồi ngâm cánh gà trong nước để loại bỏ máu, sau đó vớt ra để ráo. Thêm 2 muỗng canh xì dầu, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng canh mật ong, lượng tỏi băm vừa đủ, một chút tiêu đen và muối, trộn đều và ướp trong tủ lạnh ít nhất 30 phút. Sau đó xếp cánh gà vào nồi chiên không dầu và nướng ở 180 độ C trong 10 phút (bạn có thể xịt một ít dầu lên bề mặt để tránh bị khô). Trộn 2 muỗng canh mật ong với nửa muỗng canh xì dầu, phết đều hỗn hợp lên đùi gà, lật mặt và nướng thêm 8-10 phút, thỉnh thoảng phết thêm nước mật ong trong khi nướng.

7. Bánh mì cánh bướm giòn tan thơm ngon

Món tráng miệng nhanh chóng và dễ làm này chỉ cần vỏ bánh ngàn lớp hoặc vỏ bánh tart. Bánh có lớp vỏ giòn tan, rắc đường trắng và có vị ngọt thơm ngon!

Nguyên liệu: 10 vỏ bánh tart, đường trắng.

Cách làm món bánh mì cánh bướm

Gỡ bỏ lớp giấy bạc khỏi vỏ bánh tart và rã đông. Xếp chồng các vỏ bánh lên nhau và đặt lên giấy nướng. Phủ lên trên một tờ giấy nến khác và dùng cây cán bột cán mỏng ra. Cuộn hai bên lại và cho vào tủ đông trong 10 phút để đông cứng. Cắt thành từng miếng, tạo thành hình con bướm, rồi ấn dẹt bằng lòng bàn tay. Rắc đường hạt lên trên và chiên bằng nồi chiên không dầu ở 190 độ C trong 20 phút, lật mặt một lần ở giữa thời gian chiên.

8. Khoai tây chiên giòn kiểu múi cau

Món ăn này giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, được phủ lớp vụn bánh mì, và ăn kèm với nước sốt salad hoặc tương cà, thậm chí còn ngon hơn cả khoai tây chiên!

Nguyên liệu: Khoai tây, dầu ăn, bộ tiêu đen, muối, tỏi băm, phô mai bào, vụn bánh mì.

Cách làm món khoai tây giòn kiểu múi cau

Rửa sạch khoai tây, cắt thành miếng nhỏ hình múi cau và rửa sạch lớp tinh bột bên ngoài. Thêm 1 muỗng canh dầu ăn và trộn đều. Thêm lượng tiêu đen, muối, tỏi băm, phô mai bào và vụn bánh mì vừa đủ rồi trộn đều. Dùng tay bóp vụn bánh mì, rắc lên khoai tây; đảm bảo mỗi miếng khoai tây được phủ đều vụn bánh mì. Xếp khoai tây vào nồi chiên không dầu, xịt dầu lên bề mặt và nướng ở 180 độ C trong 20-25 phút (lật mặt ở giữa thời gian nướng).

Mẹo cần lưu ý khi chế biến món ăn bằng nồi chiên không dầu

- Mỗi nồi chiên không dầu đều có công suất khác nhau. Do đó, bạn hãy điều chỉnh nhiệt độ và thời gian theo công suất của chiếc nồi chiên nhà mình!

- Hãy nhớ thường xuyên kiểm tra các nguyên liệu trong khi nướng để tránh bị cháy!