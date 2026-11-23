Mùa đông là thời điểm nhiệt độ giảm sâu, khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn và hệ xương khớp dễ trở nên nhức mỏi, nhạy cảm. Do đó việc bổ sung đầy đủ dưỡng chất - đặc biệt là canxi, là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, đừng chỉ đóng khung trong quan niệm truyền thống rằng nước hầm xương hay sườn heo mới là nguồn cung cấp canxi dồi dào. Thế giới ẩm thực thực chất vô cùng phong phú với nhiều loại nguyên liệu tự nhiên có hàm lượng canxi cao vượt trội hơn cả sữa như vừng (mè), đậu phụ, tôm tép, rau cải chíp hay các loại hạt. Hãy khéo léo tận dụng và biến tấu những thực phẩm bình dị này vào thực đơn hằng ngày để tạo nên những món ăn vừa ấm bụng, ngon miệng, vừa gián tiếp nuôi dưỡng và bảo vệ hệ xương khớp luôn chắc khỏe suốt mùa giá lạnh.

1. Bột mè đen

Tại sao nên ăn món này? Mè đen (vừng đen) là một loại thực phẩm rất giàu canxi. Hàm lượng canxi thường đạt khoảng 700-975mg/trên 100g hạt, cao hơn gấp nhiều lần so với sữa tươi thông thường. Do đó, mè đen đóng vai trò bổ sung canxi rất tốt cho cơ thể. Việc bạn cần làm là rang hạt mè đen cho thơm, xay thành bột, rồi trộn với nước để tạo thành hỗn hợp sệt, thơm. Món này rất ngon. Bạn có thể ăn vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ buổi chiều; nó giúp làm ấm cơ thể và bổ sung canxi.

Nguyên liệu: Nửa bát hạt mè đen, 2 muỗng canh bột gạo nếp và một ít đường trắng (tùy chọn).

Cách làm bột mè đen

Rang hạt mè đen trong chảo trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Tắt bếp và để nguội. Cho hạt mè rang vào máy xay thực phẩm và xay thành bột mịn. Đồng thời, cho bột gạo nếp vào chảo và rang trên lửa nhỏ cho đến khi hơi chuyển sang màu vàng. Cho 2 muỗng canh bột mè và một muỗng canh bột gạo nếp rang vào một cái bát. Khuấy đều với một ít nước ấm cho đến khi thành hỗn hợp sệt, sau đó đổ nước sôi vào và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đặc lại. Nếu bạn thích ngọt, hãy cho ít đường hơn. Món này vẫn thơm ngay cả khi không có đường; hương vị tự nhiên của mè đã đủ hấp dẫn rồi.

2. Trứng bác xào tép biển

Tại sao nên ăn món này? Tép biển khô (hay còn gọi là moi khô) rất giàu hàm lượng canxi. Trong 100g tép biển khô, lượng canxi có thể đạt từ 1.200-2.000mg, cao hơn rất nhiều so với nhiều loại thực phẩm thông thường như sữa bò hay các loại rau xanh. Khi phơi hoặc sấy khô, nước bị loại bỏ hoàn toàn giúp các khoáng chất trong thịt và phần vỏ giàu chitin/canxi carbonate của tép trở nên cô đặc hơn. Khi đem tép biển khô xào với trứng bác sẽ thành món ăn mềm, thơm lừng - chỉ mất vài phút là xong. Chúng rất hợp với cháo hoặc cơm, là nguồn cung cấp canxi tốt và không gây hại cho răng.

Nguyên liệu: Một ít tép biển khô, 3 quả trứng, hành lá thái nhỏ và chút muối.

Cách làm món tép biển xào trứng

Rửa sạch tép biển khô với nước và để ráo. Đập trứng vào bát và thêm một chút muối, sau đó đánh đều cho hòa quyện. Thêm một chút dầu ăn vào chảo, cho một chút gốc hành lá vào xào thơm. Sau đó thêm tép biển vào xào đến khi thơm và chuyển màu hơn vàng, lấy ra để riêng. Sau đó thêm một ít dầu vào chảo, đổ hỗn hợp trứng vào, khi trứng hơi đông lại thì dùng phới và đảo đều cho đến khi trứng chín thành từng miếng nhỏ. Đổ tép biển khô đã xào trở lại chảo, thêm hành lá thái nhỏ, đảo đều rồi tắt bếp. Vì tép biển khô đã mặn nên chỉ cần cho một chút xíu hoặc không cần muối.

3. Canh đậu phụ và rong biển

Tại sao nên ăn món này? Rong biển và đậu phụ đều là những loại nguyên liệu giàu canxi. Theo đó, cứ 100g rong biển có chứa 241mg canxi - cao hơn cả sữa. Trong khi đó đậu phụ là nguồn bổ sung canxi thực vật tốt, thường cung cấp khoảng 150-350mg canxi trên 100g. Khi kết hợp 2 nguyên liệu này trong món ăn sẽ giúp bổ sung cho canxi cho cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn. Đậu phụ mềm, rong biển trơn mượt, và một nồi canh trong veo làm cho món ăn trở nên vô cùng ngon miệng. Rong biển và đậu phụ đều là những nguyên liệu phổ biến và rẻ tiền sẽ cho bạn một nồi canh nóng hổi vừa ấm áp vừa ngon miệng.

Nguyên liệu: Một hộp đậu phụ non, một ít rong biển khô, gừng băm nhỏ, muối, hành lá thái nhỏ và vài giọt dầu mè.

Cách nấu canh đậu phụ và rong biển

Rửa sạch rong biển và cắt thành từng đoạn ngắn. Cắt đậu phụ thành những khối nhỏ. Cho một ít dầu ăn vào nồi, phi thơm gừng, sau đó thêm lượng nước nóng vừa đủ, đun cho đến khi sôi. Thêm rong biển cắt sợi và nấu trong 6-7 phút. Sau đó thêm đậu phụ non cắt khối vuông nhỏ vào và nấu trong khoảng 4-5 phút. Thêm một chút muối, vài giọt dầu mè và rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Nước dùng trong, đậm đà, đậu phụ mềm, rong biển mịn. Đây quả là một món canh thanh ngon tuyệt vời.

Hãy ăn 3 món này luân phiên, không phải trong mỗi bữa ăn. Bạn có thể rang một lượng lớn hạt mè đen cùng một lúc, xay thành bột và bảo quản trong lọ để dùng sau. Tép biển khô đã mặn sẵn, vì vậy hãy cho ít muối hơn khi xào hoặc nấu canh. Sau khi mùa đông đến, thời tiết sẽ trở lạnh, vì vậy hãy uống nhiều nước ấm sau khi ăn và tranh thủ ra ngoài tắm nắng để tăng cường sức khỏe xương khớp.