Khi trời lạnh, luôn có những lúc bạn không muốn nấu nướng. Vào những lúc đó, một món ăn với nguyên liệu đơn giản và nước dùng ngọt thanh ấm nóng là tất cả những gì bạn cần. Món này kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau và được hầm trong một nồi. Nó dễ nấu và giúp bạn no bụng, toàn thân ấm áp.

Món ăn này rất được khuyến khích vì hầu hết các nguyên liệu đều là chay, bao gồm cải thảo, đậu phụ, nấm, tỏi non, miến, một ít lòng trắng trứng và vài con tôm khô để tăng hương vị. Cách nấu rất đơn giản, chỉ cần hầm trong một nồi, và khi dọn ra vẫn còn nóng hổi, rất ngon miệng. Vừa uống nước dùng vừa ăn rau rất ngon, chắc chắn đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng ta cùng xem công thức nấu món canh rau nấm và đậu phụ này nhé. Đây là một món ăn nóng hổi, đậm đà hương vị và ngon miệng, lại dễ làm hơn các món thịt.

Nguyên liệu nấu món canh rau, nấm, đậu phụ và miến

Một lượng rau cải thảo vừa đủ, một bìa đậu phụ to, một nắm tôm khô loại nhỏ (hoặc tép biển), 1 gói nấm hải sản, 2 quả trứng gà, 2 cây tỏi non, một nắm nhỏ miến dong, vài lát gừng, 1 cái hoa hồi, một chút bột tiêu và một lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách nấu món canh rau, nấm, đậu phụ và miến

Bước 1: Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Rửa sạch lượng rau cải thảo vừa đủ rồi dùng tay xé thành các miếng lớn. Đập hai quả trứng vào bát, thêm một ít nước bột bắp, khuấy đều. Sau đó đổ hỗn hợp vào chảo để chiên thành các lớp trứng mỏng, rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Ngâm một ít tôm khô trong nước ấm cho đến khi mềm, rồi để riêng. Chuẩn bị thêm một ít gừng thái lát, một cái hồi và một ít tỏi non thái nhỏ. Đậu phụ cắt thành các khối vuông. Cắt bỏ gốc nấm hải sản rồi rửa sạch, để riêng. Rửa sạch miếng.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta bắt đầu nấu. Đặt một nồi sứ lên bếp, đổ một chút dầu hạt cải vào và đun nóng. Cho gừng thái lát, tôm khô và hoa hồi vào xào thơm. Sau đó, đổ một lượng nước dùng hoặc nước hầm xương vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn. Nếu không có nước dùng, bạn có thể dùng nước sôi, hoặc bạn có thể chiên một quả trứng trong chảo, sau đó đổ nước sôi vào và đun sôi. Tiếp đó, cho đậu phụ vào nồi và nấu trong 5 phút, cho đến khi đậu phụ có cấu trúc giống như tổ ong bên trong. Sau đó, cho rau cải thảo, nấm vào và nấu trong khoảng 7 phút. Sau đó thả miến vào, đậy nắp và tiếp tục nấu thêm khoảng 5 phút.

Bước 3: Khi hết thời gian, mở nắp và bắt đầu nêm gia vị. Thêm một chút muối, một ít tinh chất cốt gà và một lượng bột tiêu trắng vừa đủ. Rắc trứng vào nồi, đậy nắp và tiếp tục đun nhỏ lửa trong 3 phút. Cuối cùng, mở nắp và cho phần tỏi non thái nhỏ vào nồi. Tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món canh rau, nấm, đậu phụ và miến

Món canh đơn giản này chỉ sử dụng những nguyên liệu đơn giản nhưng rất ngon miệng. Món ăn thanh mát này rất thích hợp cho một ngày đông lạnh giá. Mỗi nguyên liệu đều nhẹ nhàng và thơm ngon, hương vị ấm áp, dễ chịu vô cùng tuyệt vời. Chắc chắn đáng để thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh rau, nấm, đậu phụ và miến!