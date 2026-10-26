Món này nấu dễ, rẻ mà ngon miệng, lại hoàn hảo ngay cả khi bạn không có cảm giác thèm ăn

Vào những lúc bạn không có cảm giác thèm ăn, đừng nghĩ đến những món ăn nhiều thịt. Chỉ cần chọn một vài nguyên liệu rẻ tiền, dễ mua và đơn giản, rồi xào hoặc hầm chúng một cách dễ dàng. Ví dụ, công thức món giá đỗ nấu đậu phụ chiên và miến hôm nay khá ngon đấy.

Món ăn này có 4 nguyên liệu chính: Giá đỗ, đậu phụ chiên, miến khoai lang và thịt heo thái sợi. Tất cả đều là những nguyên liệu rất rẻ, dễ kiếm và phổ biến mà hầu như gia đình nào cũng ăn. Đầu tiên, xào sơ các nguyên liệu trên lửa lớn, sau đó thêm nước dùng và ninh nhỏ lửa để bún và đậu phụ chiên ngấm hương vị của nước dùng, làm cho món ăn thêm ngon và hấp dẫn.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây là công thức chi tiết cho món ăn này:

Nguyên liệu làm món giá đỗ nấu đậu phụ chiên và miến

100g giá đỗ, một ít đậu phụ chiên, một nắm miến khoai lang, 150g thịt nạc thái sợi, một ít ớt ngọt xanh và đỏ, một ít hành lá, gừng và tỏi, một ít nước tương, dầu hào, một ít nước tương đen, muối và dầu ăn.

Cách làm món giá đỗ nấu đậu phụ chiên và miến

Bước 1: Rửa sạch giá đỗ và để riêng. Đậu phụ bạn mua về, cắt lát mỏng sau đó chiên vàng, lấy ra để riêng. Thịt heo rửa sạch sau đó thái lát mỏng rồi xắt thành các miếng dạng sợi. Rửa sạch ớt ngọt xanh và đỏ, bỏ hạt, sau đó thái lát. Ngâm miến khoai lang trong nước cho đến khi mềm, vớt ra để ráo. Hành lá rửa sạch rồi thái nhỏá, gừng và tỏi băm nhỏ để nêm gia vị.

Bước 2: Đun nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì cho thịt heo thái sợi vào, xào đều đến khi đổi màu hoàn toàn. Sau đó, cho hành lá thái nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào thơm. Tiếp theo, cho giá đỗ trực tiếp vào và vặn lửa lớn nhất để xào. Xào cho đến khi giá đỗ mềm một chút, thì thêm cho đậu phụ chiên vào. Thêm một ít nước tương và dầu hào rồi xào nhanh đến khi các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 3: Đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi, khuấy đều, sau đó bắt đầu nêm gia vị. Thêm một chút muối, bột nêm gà và tiêu. Khuấy đều, sau đó cho miến vào nồi, đảo một lần, đậy nắp và nâu khoảng 3 đến 5 phút. Khi nước dùng gần cạn, lập tức cho ớt chuông xanh và đỏ vào và xào nhanh cho đến khi thơm. Lúc này bạn tắt bếp, lấy món ăn ra và thưởng thức.

Thành phẩm món giá đỗ nấu đậu phụ chiên và miến

Đây là một món ăn gia đình rất đơn giản, đặc biệt ngon miệng và rất hợp với cơm. Món ăn có màu sắc hài hòa với đậu phụ vàng mềm mượt, thấm vị. Giá đỗ vẫn giữ được độ trắng, hơi giòn, không bị ra nước quá nhiều hay bị nhũn. Vị ngọt thanh tự nhiên từ giá đỗ và đậu phụ quyện với gia vị vừa miệng, sợi miến dai mềm vừa phải, không bị trương nở hay khô cứng ăn vô cùng ngon.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món giá đỗ nấu đậu phụ chiên và miến!