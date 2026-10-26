Canh gà hay canh cá cũng không sánh bằng món canh này trong bữa cơm mùa thu

Thời điểm này, thời tiết đã vào cuối mùa thu và chuẩn bị bước sang mùa đông nên mát mẻ hơn nhiều, nên đây là thời điểm thích hợp để nấu một nồi canh ấm áp. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ công thức cho một món canh mặn mà và thơm ngon - canh sườn heo, củ mài và su su - một món canh có cả rau và thịt.

Món này chỉ có 4 nguyên liệu: Sườn heo, tôm khô, su su và củ mài. Sườn heo sau khi được hầm lâu sẽ tự nhiên biến thành một phần bột ngọt (MSG) giúp tăng thêm hương vị. Cho thêm tôm khô vào món canh này, càng làm nổi bật vị umami. Mùi thơm nồng nàn sau khi mở nắp vô cùng hấp dẫn. Việc thêm su su và củ mài khiến món này đặc biệt thích hợp cho mùa thu.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món canh sườn heo, củ mài và su su. Món ăn tươi ngon, hấp dẫn và ấm áp; chỉ cần một miếng thịt và một ngụm nước dùng là đã đủ làm hài lòng thực khách.

Nguyên liệu nấu món canh sườn heo, củ mài và su su

3 dẻ sườn heo, 1 quả su su, 1 đoạn củ mài, một ít tôm khô, hành lá, gừng, muối và rượu nấu ăn (tùy khẩu vị), một ít kỷ tử.

Cách nấu món canh sườn heo, củ mài và su su

Bước 1: Chuẩn bị 2 hoặc 3 dẻ sườn heo, chặt nhỏ và ngâm trong nước sạch khoảng 1 giờ để loại bỏ bớt máu. Gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt khúc nhỏ. Su su bạn dùng mũi dao rạch các đường trên vỏ để chúng tiết nhựa, sau đó gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Rửa sạch tôm khô với nước ấm. Hành lá và gừng sơ chế sạch sau đó để riêng.

Bước 2: Cho sườn heo vào nồi nước, thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn, rồi chần trên lửa lớn. Vớt bỏ bọt máu để tránh máu tan vào nước khi nấu quá lâu. Sau khi chần, rửa lại bằng nước ấm và để sang một bên. Chuẩn bị một nồi sành để nấu canh. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Cho sườn heo đã chần vào, cùng với một lượng hành lá và gừng vừa đủ. Thêm tôm khô vào nồi. Sau đó bật bếp và đun sôi ở lửa lớn. Sau đó bạn chỉnh xuống mức lửa nhỏ, đậy nắp nồi và ninh sườn heo trong khoảng 30 phút.

Bước 3: Sau khi hết thời gian, rắc một lượng muối vừa đủ vào nồi, rồi cho su su cùng củ mài vào. Khuấy đều, đậy nắp lại và ninh nhỏ lửa trong 15 phút. Cuối cùng, bạn thêm một ít kỷ tử đã rửa sạch vào để trang trí món ăn. Lấy món ăn ra tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh sườn heo, củ mài và su su

Món canh hoàn thành, bạn mở nắp ra, hương thơm nồng nàn của tôm vẫn đang sôi sục và bốc hơi nghi ngút sẽ lan tỏa, làm ấm lòng, khiến mọi giác quan được đánh thức. Nước dùng tươi ngon, sườn heo mềm, và sự kết hợp giữa củ mài và su su vừa ngon miệng vừa thanh mát. Đây là một món ăn tuyệt vời để nấu thường xuyên vào mùa thu.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh sườn heo, củ mài và su su!