Tạm quên đậu phụ chiên hay sốt cà chua đi: Thử nấu thế này ăn cực ngon lại hợp thời tiết mùa đông

Đậu phụ là loại nguyên liệu quen thuộc trong đời sống ẩm thực Việt Nam. Nó được làm từ đậu nành, rất giàu dinh dưỡng, có kết cấu đa dạng. Đậu phụ đóng vai trò quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta. Nó không chỉ là nguồn protein cho người ăn chay mà còn là một nguyên liệu đa năng trong các món ăn hàng ngày. Với loại nguyên liệu này, bạn có thể dùng để làm món chiên, xào, nấu canh, luộc hoặc sốt cà chua. Tùy vào khẩu vị gia đình mà bạn có thể biến tấu đậu phụ thành các món ăn thích hợp, ngon miệng.

Món đậu phụ chúng tôi giới thiệu hôm nay chỉ thay đổi một vài thao tác và gia vị nhưng tạo nên thành phẩm có hương vị đậm đà và thơm ngon, giữ nguyên kết cấu mềm mịn của đậu phụ đồng thời tăng thêm độ giòn tan. Với món ăn này bạn nên dùng đậu phụ non vì chúng có kết cấu mềm ẩm và mịn. Qua cách chế biến kết hợp với nước sốt, càng trở nên đậm đà hơn, thể hiện đặc trưng "trong, tươi, giòn, mềm và mịn", cực ngon.

Nguyên liệu làm món đậu phụ giòn sốt nước tương

1 khối đậu phụ non, 1 quả trứng gà, 1 cây hành lá, 3 tép tỏi, 1 quả ớt đỏ, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh đường.

Cách làm món đậu phụ giòn sốt nước tương

Bước 1: Cắt đậu phụ thành từng lát dày hình tam giác, để ra đĩa. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhỏ. Ớt cắt bỏ cuống và hạt sau đó băm nhỏ. Đập trứng gà vào bát, đánh tan. Sau đó bạn cho các lát đậu phụ vào và phủ đều hỗn hợp trứng lên trên.

Bước 2: Cho một ít dầu vào chảo, đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 80% thì bạn thả bạn cho đậu phụ thái lát đã tẩm đều trứng vào. Chiên cho đến khi vàng nâu một mặt, sau đó lật lại và tiếp tục chiên vàng. Lần lượt chiên cho đến khi hết nguyên liệu, lấy ra, để riêng.

Lưu ý: Chiên đậu phụ là bước then chốt. Bạn chỉ cần một lượng dầu vừa đủ vào chảo và làm nóng. Sau đó, cho các lát đậu phụ đã được phủ trứng vào và chiên trên lửa nhỏ. Bước này đòi hỏi sự kiên nhẫn và không thể vội vàng, nếu không đậu phụ sẽ dễ bị vỡ, ảnh hưởng đến kết cấu và hương vị. Đậu phụ chiên có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm mại. Sự tương phản giữa lớp vỏ giòn tan và lớp nhân mềm mại chính là điểm hấp dẫn của món ăn này.

Bước 3: Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc bát, thêm nước tương, dầu hào và đường vào, khuấy đều. Sau đó bạn thêm một lượng nước vừa phải vào rồi tiếp tục khuấy đều cho đến khi hòa quyện.

Bước 4: Sau khi chiên chín đậu phụ, bạn lấy ra, để lại một chút dầu trong chảo. Tiếp đó cho tỏi và ớt băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó bạn cho đậu phụ đã chiên vào. Đổ nước sốt đã chuẩn bị đều lên đậu phụ. Sau đó xào nhẹ đến khi hỗn hợp hòa quyện, nhấc ra khỏi bếp và rắc một ít hành lá thái nhỏ lên trên.

Thành phẩm món đậu phụ giòn sốt nước tương

Từng miếng đậu phụ được phủ một lớp trứng nên không chỉ làm tăng hương vị thơm ngon của đậu phụ mà còn giúp lớp vỏ ngoài giòn khi chiên. Nước sốt được cân bằng hoàn hảo, "tươi mà không ngấy, với sự hòa quyện hài hòa giữa ngọt và mặn". Nước tương thanh nhẹ làm tăng vị umami, dầu hào tạo nên hương thơm, một chút đường giúp trung hòa vị mặn, cùng hương tỏi thơm, vị ớt cay... thấm đều vào từng miếng đậu tạo nên món ăn có màu sắc rực rỡ và hương thơm khó cưỡng.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ giòn sốt nước tương!