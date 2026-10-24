Đây là món ăn mà tôi chỉ làm mỗi năm 1 lần, hương vị tuyệt đến nỗi ai ăn cũng "dậm chân khen ngon"

Cuối tháng Mười là thời điểm lý tưởng để thưởng thức cua cái, vì trứng của chúng trở nên căng mọng và ngon hơn. Bên cạnh việc hấp cua, bạn cũng có thể dành thời gian để cẩn thận tách lấy thịt và trứng cua, thậm chí còn có thể dùng vỏ cua để chiết xuất dầu cua, dùng để nấu súp cua và cuối cùng là làm món đậu phụ trứng cua/đậu phụ gạch cua.

Thịt cua không chỉ ngon mà còn giàu protein chất lượng cao và là nguồn cung cấp vitamin B12. Chất dinh dưỡng này tham gia vào quá trình hình thành hồng cầu, chức năng bình thường của hệ thần kinh và tổng hợp DNA. Mặt khác, đậu phụ ít chất béo và nhẹ, với hương thơm đậu dịu nhẹ, hoàn toàn phù hợp với vị ngọt của cua. Không cần nêm nếm cầu kỳ, món ăn này giữ trọn vẹn sự tươi mát độc đáo của mùa thu.

Nguyên liệu làm món đậu phụ trứng cua

1 con cua gạch trứng (hoặc 2 con cua lông), 1 khối đậu phụ non, 40g gừng, 10g hành lá, 20g hành lá, 20g tỏi, 15g rượu nấu ăn, 20g giấm balsamic, 10g muối, 5g đường, 5g tinh bột ngô.

Cách làm món đậu phụ trứng cua

Bước 1: Dùng bàn chải cọ sạch cua. Đun sôi nước trong nồi hấp, rồi hấp cua úp bụng xuống trong 15 phút ở lửa lớn suốt thời gian đó. Trong khi hấp cua, cắt đậu hũ non thành từng miếng vuông nhỏ, cho vào nồi nước lạnh và đun đến 70°C. Tắt bếp, để yên trong 10 phút, sau đó vớt ra và để ráo nước.

Bước 2: Để lấy thịt cua đã hấp ra, bạn cần dùng kéo cắt các càng, vỏ rồi dùng tay đẩy thịt ra. 1 con cua gạch trứng có thể cho ra đầu một bát thịt - trứng và gạch. Đừng vứt bỏ vỏ cua; hãy giữ lại để làm dầu cua. Cua khi còn nóng sẽ dễ tách mai và lấy thịt hơn.

Bước 3: Băm nhỏ 15g gừng, thái lát 25g gừng, cắt hành lá thành từng khúc, thái lát tỏi, băm nhỏ một ít hành lá; để riêng phần gốc hành và phần xanh của hành lá. Pha một ít bột bắp với nước để tạo thành hỗn hợp bột bắp sệt. Đun nóng dầu trong nồi cho đến khi dầu ngập vỏ cua, sau đó cho gừng, tỏi thái lát và hành lá vào. Đun nhỏ lửa cho đến khi gừng và hành lá khô lại. Lọc bỏ vỏ cua và các chất cặn khác (đừng vứt chúng đi vội!). Dầu cua thành phẩm có màu vàng hơn dầu ăn thông thường.

Bước 4: Cho lượng nước vừa phải vào phần vỏ cua và dầu cua còn lại ở trong chảo, đun sôi rồi ninh nhỏ lửa trong 15 phút để có một bát nước dùng cua. Sau đó lọc bỏ hết phần vỏ và hành, gừng. Lấy một chiếc nồi khác, cho một ít dầu cua vào nồi, phi thơm gừng băm và hành lá, cho thịt cua vào đảo đều cho đến khi thịt đổi màu, sau đó cho rượu nấu ăn và 10g giấm balsamic vào đảo đều cho đến khi thơm.

Bước 5: Cho phần nước dùng cua đã nấu, đậu phụ non và thêm nước nếu cần thiết vừa đủ ngập đậu hũ. Sau đó thêm muối và đường, đun sôi trên lửa lớn, rồi giảm lửa xuống mức trung bình rồi nấu trong 5 phút. Trong thời gian này, nhẹ nhàng đảo đậu hũ bằng phới dẹt để đảm bảo nóng đều và không bị dính. Cuối cùng, tắt bếp, thêm 10g giấm balsamic, hỗn hợp bột bắp pha loãng và một nửa lượng hành lá băm nhỏ, rồi khuấy đều bằng thìa. Bật bếp trở lại và đun sôi, rưới một ít dầu cua, và trang trí với phần hành lá băm nhỏ còn lại trước khi dùng.

Thành phẩm món đậu phụ trứng cua

Đây là món ăn mà mỗi năm tôi chỉ nấu 1 lần vào mua cua có chất lượng ngon nhất với gạch béo ngậy và thịt chắc ngọt. Món ăn này béo ngậy, thơm lừng bởi sốt gạch cua được nấu cùng dầu cua vàng óng, thịt cua ngọt chắc. Khi kết hợp cùng đậu phụ non món ăn trở nên đậm đà, thơm lừng và mềm tan, rất đưa cơm.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món đậu phụ trứng cua!