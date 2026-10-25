Sự kết hợp "vàng" biến món trứng hấp quen thuộc thành mỹ vị mềm mịn, ngọt thanh ngay tại nhà

Đối với những người phụ trách việc nấu ăn trong gia đình, điều quan trọng nhất không phải là hoàn thành một bữa ăn hoành tráng mỗi ngày mà là làm thế nào để nấu những món ăn đủ dinh dưỡng và hương vị thơm ngon, phù hợp khẩu vị của người thân trong gia đình. Món trứng hấp cá tuyết Na Uy là một món ăn mềm mại, tinh tế và tan chảy trong miệng. Món ăn này phù hợp với mọi lứa tuổi, trong đó đặc biệt tốt cho trẻ em và người lớn tuổi. Cá tuyết ngọt, dai, ít béo và giàu dinh dưỡng. Sự kết hợp giữa độ tươi ngon và độ mềm mại tạo nên hương vị dịu nhẹ và dễ ăn.

Trứng hấp vốn đã là một món ăn tuyệt vời, nhưng việc thêm cá tuyết Na Uy ngay lập tức nâng cao giá trị dinh dưỡng và hương vị của món ăn. Cá tuyết có kết cấu chắc và mềm mại, với những đường vân độc đáo như tép tỏi và các thớ cơ rõ ràng, săn chắc. Nó có hàm lượng chất béo thấp tự nhiên, không chứa dầu thừa và có vị ngọt, dai mà không có mùi tanh hay béo ngậy như các loại cá biển thông thường. Giá trị dinh dưỡng của nó cũng rất đáng kể.

Cá tuyết chỉ cần chuẩn bị đơn giản: Ướp nhẹ với một chút gừng và rượu nấu ăn để khử mùi tanh mà không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của cá. Cắt cá thành từng miếng giúp giữ nguyên hình dạng và độ săn chắc của cá. Sau khi hỗn hợp trứng đông lại hoàn toàn, đặt các lát cá tuyết lên trên và tiếp tục hấp, để vị ngọt nhẹ của cá từ từ ngấm vào lớp trứng hấp, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa hương vị trứng và độ tươi ngon của hải sản.

Sau khi nấu chín, rưới một chút nước sốt gia vị và trang trí với hành lá thái nhỏ để món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Nguyên liệu làm món trứng hấp cá tuyết

Nguyên liệu chính: 1 miếng cá tuyết Na Uy, 2-3 quả trứng gà, 2 lát gừng, 1 cây hành lá

Nguyên liệu gia vị: một ít rượu nấu ăn, một ít muối, một ít nước tương trẻ em, một ít dầu mè.

Cách làm món trứng hấp cá tuyết

Bước 1: Cắt gừng thành từng lát mỏng và thái nhỏ hành lá. Rắc các lát gừng lên bề mặt cá tuyết Na Uy và rưới một ít rượu nấu ăn lên trên. Massage nhẹ và ướp trong 15 phút để khử mùi tanh.

Bước 2: Sau đó cắt cá tuyết đã ướp thành những lát và để riêng. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối. Thêm lượng nước ấm gấp đôi lượng trướng rồi đánh đều. Sau đó lọc hỗn trứng qua rây, đổ vào một cái bát sâu lòng.

Bước 3: Đặt tô vào nồi hấp và hấp trong 12 phút. Lúc này, hỗn hợp trứng đã đông lại. Trải đều các miếng cá tuyết lên bề mặt và tiếp tục hấp trong 5 phút. Sau đó bạn rưới một ít nước tương cá hấp vào, thêm vài giọt dầu mè, rồi rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ lên trên. Như vậy là món ăn đã hoàn thành.

Thành phẩm món trứng hấp cá tuyết

Món trứng hấp cá tuyết thơm ngon này càng bổ dưỡng hơn khi thêm cá tuyết Na Uy. Hãy thưởng thức khi còn nóng! Chỉ với một thìa, lớp trứng hấp mềm mại bao bọc phần thịt cá tuyết chắc và ngọt, mang đến kết cấu mịn màng, vị ngọt thanh mát, hương thơm trứng dịu nhẹ và hương vị cá nguyên chất. Hương vị umami kép lan tỏa từng lớp, tạo nên một hương vị đậm đà nhưng thanh thoát.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng hấp cá tuyết!