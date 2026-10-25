Thực đơn bữa tối 3 món đơn giản và tươi ngon, vừa đủ dinh dưỡng, không mệt mỏi khi nấu nướng

Sau một tuần bận rộn, bạn chỉ muốn chuẩn bị một bữa ăn đơn giản gồm ba món. Không cần những món ăn cầu kỳ, không cần chuẩn bị phức tạp, chỉ cần ít dầu và muối, sự kết hợp cân bằng giữa thịt và rau củ nhưng vẫn đảm bảo ngon miệng, đủ dinh dưỡng.

Hãy tham khảo thực đơn 3 món đơn giản này. Một món thịt, một món rau và một món canh - đơn giản, dễ chịu và ấm áp. Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu cách thức nấu bữa ăn này nhé!

Chúng ta hãy bắt đầu với món chính: Thịt heo kho hạt dẻ và mộc nhĩ. Món ăn này có mùi thơm tuyệt vời! Thịt ba chỉ được kho sau một thời gian chuyển sang màu đỏ bóng, hơi rung rinh khi gắp bằng đũa. Miếng đầu tiên có vị mặn đậm đà, tiếp theo là vị mềm tan trong miệng của lớp mỡ - hoàn toàn không ngấy. Phần thịt nạc giòn và dễ bong ra từng thớ, với những thớ thịt nhỏ riêng biệt, càng nhai càng thấy đậm đà hương vị.

Khi mùa thu se lạnh, đây là thời điểm thích hợp để thưởng thức món thịt kho/hầm nhằm bổ sung năng lượng và giữ ấm cơ thể. Hạt dẻ, còn được gọi là "quả của thận", có vị ngọt, mềm và bổ dưỡng cho thận; mộc nhĩ thì được ca ngợi là "chất làm sạch mạch máu", có kết cấu giòn, mềm mịn, giúp làm sạch ruột, và khi ăn kèm với thịt, nó mang lại cảm giác tươi mát và dễ chịu.

3 nguyên liệu này này kết hợp với nhau tạo nên hương thơm ngào ngạt mà không hề ngấy, mỗi miếng đều mang đến những bất ngờ thú vị, đồng thời cũng rất bổ dưỡng, rất thích hợp cho mùa thu! Thịt ba chỉ kho rất ngon, nhưng phải nói rằng, hạt dẻ mới chính là linh hồn của món ăn này! Hạt dẻ được hầm trong nước thịt trở nên mềm, ngọt và thậm chí còn được ưa chuộng hơn cả thịt!

Hầm mộc nhĩ với thịt là cách chế biến ngon nhất. Mộc nhĩ với kết cấu dẻo giúp làm nổi bật hương vị tuyệt vời của cả nồi!

Tiếp theo mà món đậu phụ xào rau mồng tơi nữa. Nhìn thì bình thường, nhưng thực ra lại rất ngon miệng. Đậu phụ được chiên vàng giòn bên ngoài và mềm bên trong, trong khi rau mồng tơi thì vừa mềm mướt vừa giòn ngọt. Độ giòn và độ mềm hòa quyện hoàn hảo với nhau.

Từ góc độ dinh dưỡng, đậu phụ cung cấp protein và canxi chất lượng cao, trong khi rau mồng tơi có tác dụng thanh nhiệt, dưỡng ẩm, kích thích nhu động ruột. Ăn thường xuyên vào mùa thu rất tốt cho sức khỏe và giúp thanh lọc cơ thể.

Rau bí ngô thường là loại rau mùa hè, tuy nhiên vào mùa thu bạn vẫn có thể tìm mua được ở ngoài chợ. Rau bí ngô rất tốt; có tính mát, và ăn chúng vào mùa thu thì giúp giữ ẩm mà không quá ngấy.

Món canh nấu từ nguyên liệu này có nước trong nhưng không hề nhạt nhẽo. Vị tươi mát của nấm, hương thơm của trứng và vị ngon của rau bí ngô tạo nên hương vị nhẹ nhàng và tuyệt vời trong từng ngụm!

Sau khi ăn món thịt lợn kho, húp vài ngụm canh sẽ ngay lập tức cảm thấy sảng khoái, khiến toàn bộ bữa ăn trở nên vô cùng ngon miệng.

Cách nấu thực đơn 3 món cho bữa tối

Khi làm món thịt ba chỉ kho, bạn nhất định phải mua thịt ba chỉ tươi. Tìm được một miếng thịt ba chỉ ngon thực sự là một niềm vui nhỏ nhưng quý giá. Rửa sạch thịt ba chỉ sau đó thái miếng vuông. Cho thịt ba chỉ vào nồi, chiên từ từ trên lửa vừa nhỏ. Mỡ sẽ từ từ chảy ra, dùng thìa đảo đều. Chiên cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Thịt ba chỉ chiên như vậy khi hầm sẽ rất thơm, và phần lớn dầu sẽ được loại bỏ. Do đó món ăn không bị ngấy, ngon và tốt cho sức khỏe hơn.

Đừng nấu quá chín thịt ba chỉ, nếu không nó sẽ biến thành tóp mỡ. Đổ phần mỡ thừa vào một bát sạch, để dành bạn có thể dùng xào rau củ. Tiếp theo thêm một lượng rượu nấu ăn vừa đủ, 2 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh nước tương đen, rồi đảo đều. Tiếp đó bạn cho lượng nước vừa đủ, gừng thái lát, tỏi, đường phèn và mộc nhĩ. Hạ nhỏ lửa và ninh khoảng 50 phút.

Trong lúc này hãy bóc vỏ hạt dẻ. Nếu bạn có hạt dẻ đông lạnh chỉ cần lấy ra khoảng 2 nắm không cần rã đông, cho vào nồi hầm cùng thịt heo. Trong 20 phút cuối cùng, cho hạt dẻ vào tiếp tục nấu chậm trong khoảng 20 phút cho đến khi hạt dẻ chín mềm, nước sốt sánh lại.

Khi thịt lợn kho gần chín, hãy chiên đậu phụ. Cắt đậu phụ thành lát mỏng. Cho đậu phụ vào chảo dầu đã đun nóng, chiên trên lửa lớn và chiên nhanh cho đến khi cả hai mặt có màu vàng nâu. Sau đó cho gạt đậu phụ sang góc chảo rồi cho một ít tỏi băm vào phi thơm.

Tiếp đó cho rau mồng tơi đã rửa sạch vào xào, sau đó nêm muối, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Như vậy là món đậu phụ xào rau mồng tơi đã hoàn thành.

Cuối cùng, chúng ta hãy nấu món canh bằng cách cho lượng nước vừa phải vào nồi, đun sôi. Sau đó bạn cho nấm mỡ (hoặc nấm hương) thái lát vào nấu trong khoảng 3 phút.

Thêm rau bí ngô đã rửa sạch và cắt khúc ngắn vào, nấu cho đến khi rau bí ngô chín tới. Từ từ đổ trứng đánh tay vào, khuấy nhẹ, rồi nêm muối, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Một món canh rất đơn giản mà ngon.

Một bữa ăn 3 món đơn giản và tươi ngon, vừa đủ dinh dưỡng, không mệt mỏi khi nấu nướng, và mọi người sẽ ăn hết sạch.

Khi trời trở lạnh, bữa cơm nhà đôi khi chỉ cần 3 món thức ăn nóng hổi cũng đủ hấp dẫn và tạo hứng thú ăn uống. Nếu bạn đang phân vân không biết ăn gì cho tối nay, hãy thử sự kết hợp này - đảm bảo cả nhà sẽ ăn hết!