Có một sự thật là trẻ con luôn "ăn bằng mắt" trước khi ăn bằng miệng. Thay vì những chiếc bánh bao trắng tròn đơn điệu thường ngày, tại sao các mẹ không thử biến tấu một chút để căn bếp nhỏ thơm lừng mùi hoa hồng và sữa béo? Công thức bánh bao hoa hồng nhân sữa trứng này không chỉ khiến các bé nhà mình "đổ gục" ngay từ cái nhìn đầu tiên vì tạo hình quá đỗi dễ thương mà còn chinh phục cả những bậc phụ huynh khó tính nhất bởi độ mềm tan, thơm phức.

Cảm giác bẻ đôi chiếc bánh nóng hổi, phần nhân sữa trứng vàng ươm, mịn màng chảy nhẹ hòa quyện cùng mùi hương thoang thoảng của cánh hoa hồng khô trong vỏ bánh thực sự là một trải nghiệm ẩm thực đầy tinh tế. Chẳng cần phải là thợ bánh chuyên nghiệp, chỉ với những nguyên liệu quen thuộc trong tủ lạnh và một chút kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể tạo nên một "tác phẩm nghệ thuật" ngay tại nhà.

Bí quyết làm nhân sữa trứng bất bại: Mịn, mướt và thơm ngậy

Linh hồn của món bánh này chính là phần nhân sữa trứng vàng ruộm. Để làm được phần nhân "ngon nhức nách" này, bạn hãy chuẩn bị: 4 lòng đỏ trứng gà, 20g sữa bột, 30g tinh bột bắp, 30g bột mì đa dụng, 30g đường cát (có thể gia giảm tùy khẩu vị), 20g dầu ngô (hoặc bơ lạt đun chảy để thơm hơn) và 200g sữa tươi không đường.

Đầu tiên, bạn cho tất cả nguyên liệu làm nhân vào một chiếc bát lớn, dùng phới lồng khuấy thật đều tay cho đến khi hỗn hợp hòa quyện, không còn vón cục. Một mẹo nhỏ để nhân mịn mượt tuyệt đối là hãy lược hỗn hợp qua rây một lần trước khi nấu. Sau đó, đổ hỗn hợp vào chảo chống dính, để lửa nhỏ nhất và bắt đầu sên.

Lưu ý là phải khuấy liên tục, đều tay để nhân không bị cháy đáy hay bị lợn cợn. Khi thấy hỗn hợp bắt đầu đặc lại, kết thành khối mịn dẻo và không dính chảo thì tắt bếp. Đợi nhân nguội hẳn, bạn chia thành 8 phần bằng nhau rồi vo tròn lại. Cảm giác cầm viên nhân mềm mịn, thơm mùi sữa trên tay thôi đã thấy phấn khích lắm rồi!

Vỏ bánh thơm hương hoa: Sự kết hợp lạ mà quen

Phần vỏ bánh bao không chỉ là lớp màng bao bọc mà còn là nơi tạo nên vẻ đẹp kiêu sa của bông hoa hồng. Bạn cần 300g bột mì, 3g men nở, 150g nước sạch và đặc biệt là khoảng 10g cánh hoa hồng khô (loại dùng để pha trà). Trước tiên, hãy tán nhỏ hoặc vò nhẹ cánh hoa hồng để hương thơm lan tỏa dễ hơn.

Trộn bột mì, men, nước và cánh hoa hồng rồi nhào thật kỹ cho đến khi khối bột trở nên mịn màng, không dính tay. Việc trộn trực tiếp cánh hoa vào bột giúp vỏ bánh có những lấm tấm đỏ hồng tự nhiên, trông cực kỳ nghệ thuật và khi hấp chín sẽ tỏa ra mùi hương thanh khiết, thư giãn. Sau khi nhào xong, chia bột thành 8 phần, vê tròn để chuẩn bị cho công đoạn tạo hình "thần thánh".

Tuyệt chiêu tạo hình hoa hồng siêu dễ bằng dao gạt

Nhiều người e ngại tạo hình hoa hồng sẽ rất cầu kỳ, nhưng với cách làm này, bạn sẽ thấy nó dễ đến bất ngờ. Bạn lấy một viên bột, cán dẹt thành hình tròn. Dùng miếng gạt bột (hoặc dao nhỏ) khía nhẹ lên mặt bánh tạo thành hình chữ "mễ" (米), chia vòng tròn thành 8 cánh nhưng không cắt đứt vào tâm. Sau đó, tại mỗi đường khía ở rìa ngoài, bạn dùng dao cắt đứt khoảng 2cm rồi dùng tay bóp nhẹ hai đầu của mỗi cánh vừa cắt để tạo độ nhọn và cong tự nhiên cho cánh hoa.

Bước cuối cùng là đặt viên nhân sữa trứng vào chính giữa, lần lượt nhấc từng cánh hoa đối diện nhau ôm lấy phần nhân. Cứ thế, các lớp cánh hoa đan xen vào nhau sẽ bao trọn lấy khối nhân vàng óng bên trong, tạo nên một bông hoa hồng đang chúm chím nở. Sau khi tạo hình xong, đừng vội đem hấp ngay nhé! Hãy để bánh nghỉ (ủ lần 2) ở nơi kín gió cho đến khi bánh nở to gấp rưỡi ban đầu, chạm nhẹ thấy bột có độ đàn hồi là đạt.

Hấp bánh đúng cách để lưu giữ trọn vẹn hương vị

Khi bánh đã nở đạt, bạn xếp bánh vào xửng hấp đã lót giấy nến. Đun nước sôi rồi cho xửng vào, hấp ở lửa vừa trong khoảng 16 phút. Một lưu ý cực kỳ quan trọng để bánh không bị xẹp hay nhăn nheo sau khi hấp là: Khi hết giờ, đừng mở nắp ngay lập tức! Hãy tắt bếp và để bánh "ngủ" trong nồi thêm khoảng 3-5 phút nữa để nhiệt độ ổn định dần dần. Khi mở nắp ra, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi mùi thơm của sữa hòa quyện với hương hoa hồng nồng nàn lan tỏa khắp căn bếp. Những chiếc bánh bao lúc này trông giống như những đóa hồng thật thụ, vỏ bánh mềm xốp, nhân bên trong béo ngậy, ngọt thanh, ăn một cái là muốn ăn thêm cái thứ hai.

Món bánh này dùng làm bữa sáng kèm một ly sữa nóng hoặc làm món ăn xế cho con đi học về thì không gì tuyệt vời bằng. Chúc các mẹ thành công với món bánh "vạn người mê" này và có những giây phút vào bếp thật hạnh phúc bên gia đình nhé!