Màu đỏ rực rỡ của cà chua tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và những điều tốt lành. Chính vì vậy, món cơm cà chua không chỉ là một món ăn ngon mà còn là "lá bùa" may mắn được nhiều người lựa chọn để cầu chúc một năm mới an khang, thịnh vượng.

Cà chua chín có màu đỏ tươi tắn, giúp món ăn thêm phần bắt mắt và hấp dẫn. Đặc biệt trong ngày Tết, mâm cỗ thường được bày biện đẹp mắt để thể hiện sự sung túc và may mắn, vì vậy cà chua là một nguyên liệu không thể thiếu để tạo điểm nhấn màu sắc cho các món ăn.

Cà chua có vị chua ngọt tự nhiên, giúp cân bằng hương vị của món ăn, đặc biệt là các món ăn nhiều dầu mỡ trong ngày Tết. Vị chua ngọt này còn giúp kích thích vị giác, giúp mọi người ăn ngon miệng hơn.

Cà chua là nguồn cung cấp vitamin A, C, K và nhiều khoáng chất khác. Lycopene trong cà chua là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể giúp ngăn ngừa ung thư và các bệnh tim mạch. Ăn cà chua trong ngày Tết giúp cơ thể khỏe mạnh, đủ năng lượng để vui chơi và đón năm mới. Cà chua có chứa axit tự nhiên, giúp làm mềm các loại thịt và rau củ. Điều này đặc biệt hữu ích khi nấu các món hầm, giúp thực phẩm nhanh chín và mềm ngon hơn.

Hãy cùng khám phá công thức và bí quyết để có món cơm cà chua hoàn hảo cho ngày Tết thêm trọn vẹn.

Hướng dẫn làm món cơm cà chua may mắn cho ngày Tết

Nguyên liệu cần thiết

- Cà chua: 7 quả

- Cơm trắng: 1 bát

- Dưa chuột: 30g

- Ngô ngọt tách hạt: 30g

- Thịt nguội: 1 lát

- Hành tây: 30g

- Phô mai bào sợi: lượng vừa đủ

- Gia vị: Muối, bột nấm, nước tương, tương cà

Các bước thực hiện

1. Sơ chế cà chua: Rửa sạch cà chua, cắt bỏ phần đầu khoảng 1/4 quả. Dùng thìa nạo hết ruột cà chua ra, để riêng. Phần vỏ cà chua còn lại sẽ dùng làm "chén cơm".

2. Làm cơm: Phi thơm hành tây băm nhỏ. Cho thịt nguội thái hạt lựu, ngô ngọt, dưa chuột thái hạt lựu và tương cà vào xào cùng. Thêm cơm trắng vào, nêm muối, bột nấm và nước tương cho vừa khẩu vị. Đảo đều cho cơm ngấm gia vị và nước sốt sánh lại.

3. Nhồi cơm đã xào vào vỏ cà chua, đầy đặn và hấp dẫn. Rắc phô mai bào sợi lên trên. Cho vào nồi chiên không dầu hoặc lò nướng ở 180 độ C trong 10 phút. Nếu thấy phô mai chưa vàng như ý, có thể nướng thêm một lát.

4. Thưởng thức: Cơm cà chua với lớp phô mai vàng óng, thơm lừng đã sẵn sàng để mọi người thưởng thức!

Lời nhắn:

Để món ăn thêm phần hấp dẫn, bạn có thể trang trí thêm rau xanh hoặc các loại topping khác. Nếu không có nồi chiên không dầu, bạn có thể dùng lò nướng hoặc nướng trên chảo với lửa nhỏ. Đây là món ăn rất thích hợp để bạn trổ tài trong bữa cơm tất niên hoặc bữa tiệc đầu năm, vừa đẹp mắt lại vừa ý nghĩa.

Chúc bạn thực hiện món cơm cà chua may mắn thành công!