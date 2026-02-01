Đừng chỉ nấu đậu phụ theo kiểu truyền thống nữa! Hãy thử công thức này - món ăn có vị chua ngọt, hấp dẫn

Đây là sự kết hợp "vàng son" trong ẩm thực gia đình: Cà chua, trứng và đậu phụ. Khi 3 nguyên liệu này kết hợp với nhau, chúng tạo nên một món ăn sống động và hấp dẫn. Những quả cà chua đỏ tươi, những quả trứng vàng óng và đậu phụ trắng mềm mại trông rất bắt mắt, kích thích vị giác.

Nguyên liệu làm món đậu phụ trứng cà chua

2-3 quả cà chua, 2 quả trứng gà, 1 hộp đậu phụ non. Chọn cà chua chín mềm; loại này sẽ mọng nước hơn và có vị đậm đà hơn. Đối với đậu phụ, hãy dùng đậu phụ non để có kết cấu mềm mịn hơn. Trứng tươi của gà thả vườn là tốt nhất. Về gia vị, một ít hành lá thái nhỏ và tỏi băm, nước tương, dầu hào, muối và đường.

Cách làm món đậu phụ trứng cà chua

Bước 1: Khía hình chữ thập lên trên đầu quả cà chua, chần qua nước sôi, rồi vớt ra vỏ sẽ dễ bóc. Sau đó bạn cắt cà chua đã bóc vỏ thành những miếng nhỏ để có kết cấu tốt hơn sau khi nấm. Cắt đậu phụ thành lát dày hoặc khối nhỏ, rắc một chút muối và ngâm trong nước một lúc. Điều này giúp loại bỏ vị tanh của đậu và làm cho đậu phụ săn chắc hơn và ít bị vụn hơn. Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và vài giọt nước, rồi đánh đều. Điều này sẽ giúp trứng trở nên bông xốp và mịn hơn.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, đổ hỗn hợp trứng vào, và khi trứng hơi đông lại, dùng phới dẹt đảo đều cho đến khi vàng nâu và bông xốp. Lấy ra ngay lập tức trứng ra và để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho cà chua thái nhỏ vào và xào đều trên lửa vừa. Bước này rất quan trọng; tiếp tục xào cho đến khi cà chua mềm, tiết ra nước và tạo thành nước sốt màu nâu đỏ. Đây là cách để hương vị chua ngọt của cà chua được giải phóng hoàn toàn. Bạn có thể thêm một chút muối để giúp cà chua tiết nước nhanh hơn.

Bước 3: Khi cà chua trong chảo đã chuyển thành nước sốt sệt, cho đậu phụ vào. Nhẹ nhàng ấn đậu phụ vào chảo và dùng mặt sau của phới dẹt để nhẹ nhàng ấn, đảm bảo mỗi miếng đậu phụ được phủ đều nước sốt cà chua. Lúc này, thêm nước sôi đủ để ngập khoảng một nửa nguyên liệu. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa khoảng 5 phút để đậu phụ ngấm hoàn toàn hương vị chua ngọt của cà chua. Khi gần hết thời gian, đổ trứng đã bác trước đó vào và nhẹ nhàng trộn đều với đậu phụ và cà chua.

Bước 4: Thêm 1 thìa canh nước tương và nửa thìa canh dầu hào để tăng hương vị. Sau đó thêm một chút đường để trung hòa vị chua theo khẩu vị cá nhân. Khuấy nhẹ nhàng, sau đó cho thêm một ít bột bắp pha loãng để làm sánh nước sốt, giúp hương vị bám chắc vào đậu phụ và trứng. Trước khi dùng, rắc một ít hành lá tươi thái nhỏ lên trên, vậy là một nồi đậu phụ trứng cà chua thơm ngon đã sẵn sàng!

Thành phẩm món đậu phụ trứng cà chua

Bữa cơm ngày đông không cần cầu kỳ, chỉ cần món đậu phụ trứng cà chua này cũng giúp cả nhà ngon miệng. Đậu phụ non béo mềm mướt kèm vị chua, mặn và ngọt xen lẫn tạo cảm giác ngon khó cưỡng lại. Cách chế biến món ăn này cũng đơn giản lắm, chị em nội trợ nhanh tay lưu ngay công thức này nhé.