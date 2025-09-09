Món ăn từ loại nguyên liệu "nhà quê", làm cực dễ mà hương vị ngon nức lòng, ăn là mê

Bất kể ai lớn lên ở vùng biển hoặc vùng quê đều rất quen thuộc với con dắt. Đây là loại nhuyễn thể hai mảnh, họ nhà ngao nhưng có kích thước rất bé. Dắt thường có 2 loại là dắt biển và dắt sông tương đương với khu vực sinh sống của chúng là vùng biển hoặc khu vực nước lợ ven cửa sông/ven biển, đầm phá.

Thịt dắt có giá trị dinh dưỡng cao, thường được người dân sử dụng để nấu canh. Phần ruột dắt đem xào xúc bánh đa thì ngon tuyệt hảo. Dắt biển có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, axit béo Omega-3, các loại vitamin (như vitamin B) và khoáng chất thiết yếu (sắt, kẽm, selen, canxi). Dinh dưỡng từ dắt biển có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tạo máu, cung cấp năng lượng cho cơ thể và tốt cho tim mạch, não bộ. Với lượng calo thấp và giàu dưỡng chất, dắt biển là một lựa chọn thực phẩm tự nhiên, ít béo và rất bổ dưỡng. Hôm nay chúng ta hãy cùng dùng dắt biển làm món ăn thơm phức ăn cùng bánh đa rất ngon và đưa vị.

Nguyên liệu làm món thịt dắt xào xúc bánh đa

500g thịt dắt biển, 3 củ hành tím, một ít lá chanh, 3 chiếc bánh đa loại nhỏ, gia vị, bột nêm, 1 thìa canh mỡ heo (hoặc dầu ăn), một lượng hành phi vừa phải.

Cách làm món thịt dắt xào xúc bánh đa

Bước 1: Dắt chúng ta có thể mua loại còn tươi về luộc lấy nước nấu canh. Phần thịt dắt bạn cần đãi trong chậu ngập nước để loại bỏ toàn bộ vỏ. Sau khi đãi dắt xong, bạn rửa sạch lại rồi vớt ra để ráo. Hoặc bạn có thể mua thịt dắt được bán đông lạnh tại các siêu thị hoặc cửa hàng cung cấp thủy hải sản chất lượng.

Bước 2: Lá chanh bạn rửa sạch, thái sợi. Hành tím đem bóc bỏ vỏ rồi thái lát mỏng. Hành lá rửa sạch, xắt nhỏ. Hoặc nếu thích bạn có thể thêm một ít rau răm, rửa sạch rồi thái nhỏ (tùy khẩu vị và sở thích). Sau khi đã chuẩn bị các nguyên liệu xong, bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho mỡ heo vào. Khi mỡ heo tan và nóng khoảng 80% bạn cho hành tím xắt mỏng vào, phi đến khi dậy mùi thơm và chuyển màu hơi vàng.

Lưu ý: Nếu bạn thích ăn cay thì có thể thêm ớt tươi và chút bột ớt vào cũng rất ngon.

Bước 3: Sau đó bạn cho toàn bộ thịt dắt đã ráo nước vào chảo, xào đều ở mức lửa to. Bạn cần đảo nhanh tay và đều để lượng nước còn lại nhanh bốc hơi và thịt dắt không bị bén/cháy. Sau đó bạn thêm một chút gia vị, bột nêm rồi tiếp tục xào đều cho ngấm và thịt dắt ráo nước hơn.

Bước 4: Sau khi thịt dắt hơi se lại thì cho hành lá vào xào đều. Cuối cùng bạn thêm lá chanh thái sợi vào, đảo đều nhanh tay cho dậy mùi. Nếu bạn cho lá rau răm thì cũng cho vào thời điểm này và đảo đều cho hòa quyện. Sau đó bạn tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa, rắc một chút hành phi lên trên là có thể dùng bánh đa xúc thịt dắt và thưởng thức.

Thành phẩm món thịt dắt xào xúc bánh đa

Thịt dắt xào xúc bánh đa là món ăn dân dã, thôn quê, giá rẻ nhưng chất lượng thì ngon ngoài sự mong đợi. Món ăn không chỉ dễ làm mà còn giàu đạm, ăn cùng bánh đa giòn rụm, bùi thơm vô cùng. Vào những ngày trời mát mẻ như tiết đầu thu, một đĩa thịt dắt xào xúc bánh đa tuy đơn giản nhưng sẽ khiến bữa cơm nhà trở nên rộn rã!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt hến xào xúc bánh đa!