4 món "đặc sản" mà dễ nấu của mẹ tôi ngon đến nỗi hương vị khắc sâu trong ký ức của cả nhà

Những món ăn mẹ nấu luôn chiếm một vị trí không thể thay thế trong ký ức từ tuổi thơ cho tới hiện tại. Những hương vị quen thuộc ấy đã đồng hành cùng anh chị em chúng tôi qua biết bao kỷ niệm tuyệt vời, trở thành niềm an ủi ấm áp nhất trong lòng mỗi người. Hôm nay, tôi xin chia sẻ 4 món ăn "đặc sản" của mẹ - món nào cũng dễ nấu mà ngon đến mức tất cả chúng tôi luôn hào hứng và xin mẹ thêm cơm trong mỗi bữa ăn!

1. Canh đậu nành và thịt viên

Nguyên liệu: 300g đậu nành tươi, 250g thịt nạc vai, gia vị, hành lá, 1.5 thìa canh bột bắp, 1 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, lượng gia vị thích hợp, một chút dầu mè.

Cách làm món canh đậu nành và thịt viên

Bước 1: Đậu nành bạn rửa sạch, để ráo nước. Thịt nạc vai rửa sạch, dùng khăn bếp thấm khô nước sau đó thái miếng mỏng rồi cho vào máy xay nhỏ. Cho thịt xay vào bát, thêm một ít hành lá thái nhỏ, bột bắp, dầu mè, nước tương, dầu hào và một ít muối vào thịt băm. Trộn đều tất cả các nguyên liệu và thịt băm cho đến khi hòa quyện.

Bước 2: Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi. Sau đó cho đậu nành vào nấu đến khi chín, chỉnh nhỏ lửa. Lúc này bạn lấy từng phần thịt băm, vo thành các viên tròn rồi thả vào nồi canh. Sau đó bạn đun sôi trên lửa vừa cho đến khi thịt viên chín và nổi lên trên. Nêm thêm chút gia vị cho vừa ăn rồi lấy canh ra bát tô, thêm chút hành lá xắt nhỏ lên trên.

2. Khoai tây bào sợi chua cay

Nguyên liệu: 2 củ khoai tây , 2 quả ớt khô (hoặc ớt tươi), 1 thìa canh giấm trắng , một lượng muối vừa đủ, một ít hành tây, gừng và tỏi vừa đủ.

Cách làm khoai tây bào sợi chua cay

Bước 1: Gọt vỏ khoai tây sau đó dùng dụng cụ bào thành sợi. Sau đó rửa khoai tây nhiều lần với nước để loại bỏ tinh bột. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, thêm ớt khô, hành lá xắt nhỏ, gừng và tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó đổ khoai tây đã vào sợi vào, xào nhanh tay rồi thêm giấm, gia vị xào đến khi chuyển màu trong, vẫn còn độ giòn. Món này có vị chua, cay ngon miệng rất kích thích vị giác.

3. Gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Nguyên liệu: 1 con gà, 5 quả táo đỏ, 10g kỷ tử, 100g nấm đông trùng hạ thảo (đã ngâm nở mềm), 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương, 1.5 thìa canh bột năng, lượng gia vị vừa phải, 5 lát gừng

Cách làm món gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Sau khi sơ chế gà thật sạch bạn chặt thành các miếng vừa ăn. Sau đó chần gà qua nước sôi cho đến khi thịt đổi màu thì vớt ra để ráo rồi cho vào thố. Tiếp theo bạn cho 2 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương, một ít gia vị, bột năng, một chút dầu ăn và vài lát gừng vào thịt gà, trộn đều.

Kế đó cho táo đỏ, kỷ tử đã rửa sạch và nấm đông trùng hạ thảo vào trộn đều. Chuyển toàn bộ nguyên liệu sang đĩa sâu lòng rồi ướp trong khoảng 15 phút. Sau đó cho vào nồi hấp đã được đun sôi nước và hấp chín trong khoảng 20 phút. Món ăn hoàn thành, lấy ra rắc chút hành lá lên là có thể thưởng thức.

4. Đùi gà hấp bí đỏ

Nguyên liệu: 2 phần má đùi gà, 200g bí đỏ, 1 cây hành lá, 1 miếng gừng nhỏ, 1/2 thìa canh dầu hào, nước tương, một chút gia vị, 1 thìa canh rượu nấu ăn, một chút bột tiêu trắng, lượng bột năng thích hợp, một chút dầu ăn.

Cách làm món đùi gà hấp bí đỏ

Thịt má đùi gà bạn mua về đem sơ chế sạch sau đó thấm khô nước bằng khăn bếp. Thái thịt gà thành các miếng nhỏ vừa ăn rồi cho vào bát tô. Thêm gừng băm nhỏ, hành lá cắt khúc, nước tương, dầu hào, bột năng, dầu ăn vào, trộn đều, ướp trong khoảng 10 phút.

Gọt vỏ bí đỏ, rửa sạch, cắt miếng nhỏ sau đó xếp vào khay hấp. Tiếp đó xếp thịt đùi gà đã ướp lên trên và đặt vào xửng hấp trong khoảng nửa tiếng. Sau khi bí đỏ và đùi gà đã hấp chín, vớt ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi thưởng thức.

Mỗi món ăn đặc trưng trong 4 món ăn của mẹ tôi đều thấm đẫm tình yêu thương sâu sắc. Chúng không chỉ là những món ăn ngon mà còn là những kỷ niệm đáng trân trọng về những ngày tháng bên gia đình/tuổi thơ của chúng ta. Những hương vị này khắc sâu vào ký ức, khó quên dù chúng ta đi đâu.