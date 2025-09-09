Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch

Dân gian vốn có câu "Sau tiết Bạch lộ và Thu phân tiết trời về đêm sẽ càng lạnh hơn". Điều này có nghĩa là sau tiết Bạch lộ, cái lạnh của gió mùa thu ngày càng rõ rệt hơn đặc biệt là khi về ban đêm. Trong mùa này, chế độ ăn uống của mọi người cần được điều chỉnh cho phù hợp với thời tiết thay đổi. Củ cải là loại thực phẩm theo mùa và rất tốt khi dùng trong tiết trời mùa thu. Nó có thể nấu được nhiều món ăn có vị ngon hoàn hảo, tốt cho cơ thể.

Để nói về công dụng của củ cải với sức khỏe, Đông y đã quan niệm rằng: "Mùa thu ăn củ cải tốt hơn nhân sâm". Củ cải trắng vốn rất giàu vitamin C, vitamin nhóm B và các khoáng chất như canxi, phốt pho và sắt. Đặc biệt, vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, giúp tăng cường miễn dịch, giúp chúng ta chống lại cảm lạnh và các bệnh khác khi thời tiết trở lạnh.

Bên cạnh đó, củ cải trắng cũng giàu chất xơ, có tác dụng nhuận tràng, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Củ cải trắng còn có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, làm mát máu, cầm máu, kích thích ăn ngon, bổ tỳ, nhuận phế, nhuận phế. Trong những tháng mùa thu hanh khô, ăn củ cải trắng vừa phải có thể bổ phế khí, mang lại cảm giác dễ chịu cho mùa thu và giảm bớt những khó chịu do thời tiết hanh khô.

Tiết trời thu se lạnh, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để chống chọi với cái lạnh, và dinh dưỡng trong thịt bò sẽ cung cấp đủ calo. Thịt bò cũng rất giàu sắt, rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Đặc biệt đối với phụ nữ, ăn thịt bò hầm vào mùa thu có thể giúp da dẻ hồng hào hơn.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn công thức làm món sườn bò hầm củ cải trắng. Món ăn mềm, đậm đà, rất ngon miệng. Cả người già lẫn trẻ nhỏ đều thích. Cùng theo dõi công thức món ăn ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món sườn bò hầm củ cải

800g sườn bò, 500g củ cải trắng, 3g bột tiêu, 5 lát gừng, 3 thìa canh nước tương, 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen, lượng muối vừa phải, 30g rượu gạo, 1 thìa canh tương ớt tỏi (tùy thích).

Nguyên liệu làm món sườn bò hầm củ cải

Bước 1: Sườn bò bạn chặt thành từng miếng nhỏ rồi rửa sạch. Sau đó ngâm sườn bò trong chậu nước khoảng 30 phút để loại bỏ hết máu thừa, rồi vớt ra. Tiếp theo, cho sườn bò vào nồi nước rồi đặt lên bếp, đun sôi ở lửa lớn, chần trong khoảng 5 phút. Đồng thời lúc này vớt sạch cặn bọt. Sau đó vớt sườn bò ra, sửa sạch bằng nước ấm để loại bỏ triệt để cặn bọt.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho thịt bò đã chần vào nồi, thêm chút bột tiêu, gừng thái lát, nước tương, dầu hào, tương ớt tỏi, rượu gạo rồi xào đều ở mức lửa vừa trong khoảng vài phút. Sau đó bạn cho lượng nước sôi vừa đủ vào sao cho ngập nguyên liệu. Đậy nắp nồi và hầm sườn bò trong khoảng 30-45 phút cho đến khi mềm. Để rút ngắn thời gian hầm sườn bò, bạn có thể cho vào nồi áp suất.

Bước 3: Gọt vỏ củ cải trắng sau đó rửa sạch rồi cắt thành khối vuông vừa ăn. Sau khi sườn bò đã hầm mềm, bạn cho củ cải vào nồi, nêm nếm lại gia vị rồi tiếp tục nấu trong khoảng 30 phút. Cuối cùng bạn mở nắp nồi, chỉnh mức lửa lớn và đun để rút bớt nước. Sau đó cho một chút hành lá thái nhỏ vào, lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món sườn bò hầm củ cải

Món sườn bò hầm củ cải với công thức cực dễ, ai cũng có thể làm được. Củ cải mềm và thấm gia vị đậm đà, từng miếng sườn bò cũng mềm tơi, khi dùng đũa xắn nhẹ là có thể rời khỏi xương. Sự kết hợp giữa củ cải và sườn bò bò tạo nên món ăn hoàn hảo về giá trị dinh dưỡng. Nó không chỉ bổ sung dinh dưỡng và tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp chống lại cái lạnh mùa thu.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món sườn bò hầm củ cải!