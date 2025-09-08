Đây là 3 món ăn giàu kali số một nên ăn vào mùa thu: Làm cực nhanh lại ngon và giúp chống mệt mỏi

Khi mùa thu đến, nhiều người xung quanh chúng ta thường phàn nàn về tình trạng thiếu năng lượng. Họ cảm thấy chân tay rệu rã đặc biệt khi leo cầu thang, và cảm thấy chóng mặt sau khi đứng lên sau một thời gian dài ngồi xổm. Đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra tình trạng cơ thể bị mệt mỏi và kém năng lượng vào mùa thu do thiếu kali. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ coi chuối là thực phẩm bổ sung kali tốt nhất mà bỏ qua 3 loại rau củ phổ biến khác. Chúng chứa lượng kali gấp 10 lần khoai tây. Những loại thực phẩm này khi bạn chế biến thành món ăn và sử dụng thường xuyên vào mùa thu có thể giúp lấy lại cảm giác ngon miệng, bổ sung năng lượng, cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Ba loại rau này là "vua giàu kali" dù kết hợp với trứng, thịt băm, hay xào với các loại rau khác, chúng đều tạo nên những món ăn ngon tuyệt tại nhà. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 3 công thức hoàn hảo cho mùa thu, mỗi công thức đều độc đáo, thơm ngon mà ngay cả những người mới vào bếp cũng có thể dễ dàng thực hiện!

1. Hành tây - Hành tây xào thịt băm và trứng

Hành tây là một "báu vật" không chỉ giàu kali mà còn được mệnh danh là "chất làm sạch mạch máu tự nhiên". Ăn hành tây vào mùa thu có thể giúp cơ thể chống lại cái hanh khô đặc trưng của mùa này đồng thời tốt cho đường huyết và tim mạch. Kết hợp với trứng và thịt băm, hành tây có thể bổ sung cả protein và kali. Hành tây có vị tươi giòn, ngọt ngon, kết hợp với trứng và thịt băm có thể khiến chúng ta kích thích vị giác, ngon miệng hơn.

Nguyên liệu để làm món hành tây xào thịt băm và trứng

1 củ hành tây tím, 150g thịt băm, 2 quả trứng gà, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh bột năng, một chút bột tiêu, 1 cây hành lá xắt nhỏ, lượng dầu ăn vừa phải, một chút gừng băm, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món hành tây xào thịt băm và trứng

Bước 1: Hành tây bóc lớp vỏ vàng bên ngoài, rửa sạch rồi thái thành các miếng nhỏ. Đập trứng vào bát, thêm 1 thìa cà phê nước ấm và chút gia vị vào rồi đánh đều theo 1 chiều cho đến khi thấy hỗn hợp bông xốp. Đun nóng dầu trong chảo, sau đó đổ hỗn hợp trứng vào và đợi cho các cạnh đông lại. Dùng đũa nhanh tay đảo đều trứng. Khi trứng rời thành từng miếng nhỏ, bạn cho ra đĩa. Không nên chiên quá kỹ, nếu không trứng sẽ bị khô.

Bước 2: Tiếp theo, bạn cho một chút dầu ăn vào chảo, đun nóng rồi cho thịt băm vào xào trên lửa vừa để thịt ra bớt mỡ. Xào cho đến khi thịt băm chuyển sang màu vàng nâu. Rắc thêm chút gừng băm và một thìa rượu nấu ăn để khử mùi tanh và tăng hương vị. Xào vài lần, thì cho cho hành tây thái nhỏ vào.

Bước 3: Giữ lửa lớn và xào nhanh tay để hành tây tỏa ra vị thơm nồng. Khi hành tây trong và thơm thì bạn đổ trứng đã chiên vào, thêm hỗn hợp sốt đã pha gồm nước tương, dầu hào và bột năng cùng 1 thìa canh nước. Xào đều rồi rắc một chút hành lá lên sau đó dọn ra đĩa.

2. Cà tím và đậu đũa - Cà tím và đậu đũa sốt nước tương

Cà tím và đậu đũa đều là những loại rau giàu kali. Cà tím giúp cơ thể chuyển hóa lượng nước dư thừa, trong khi đậu giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa vào mùa thu. Kết hợp cà tím và đậu đũa với nhau bạn sẽ có món ăn mềm mại và đậm đà, tươi mát vô cùng. Ngay cả khi món ăn này không có chút thịt nào, nó vẫn ngon khó cưỡng. Món ăn này sẽ nhanh chóng hết sạch trên bàn ăn nhà bạn, và ngay cả những đứa trẻ kén ăn cũng rất thích!

Nguyên liệu làm món cà tím và đậu đũa sốt nước tương

250g đậu đũa, 300g cà tím, lượng dầu ăn và muối vừa phải, 1 cây hành lá xắt nhỏ để riêng phần gốc và lá, một chút gừng băm, 2 tép tỏi băm, 2 thìa canh nước tương, 1/2 thìa canh bột năng, 1 thìa cà phê tinh chất cốt gà.

Cách làm món cà tím và đậu đũa sốt nước tương

Bước 1: Cà tím cắt bỏ cuống sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng dải dài 5cm. Rắc một chút muối vào và trộn đều. Để yên trong 10 phút. Cà tím sẽ tiết ra rất nhiều nước. Dùng tay bóp khô cà tím, sau đó rửa sạch bằng nước và để ráo. Cách này sẽ giảm một nửa lượng dầu ăn mà cà tím sẽ hấp thụ trong quá trình nấu! Loại bỏ phần đầu và xơ già 2 bên của đậu đũa rồi rửa sạch và cắt thành những miếng có chiều dài tương đương với cà tím. Đun sôi một nồi nước với một nhúm muối và vài giọt dầu. Khi nước sôi, cho đậu vào và chần trong 2 phút. Vớt đậu ra và rửa sạch bằng nước lạnh. Cách này sẽ giúp đậu vẫn xanh và loại bỏ vị chát.

Bước 2: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, bột năng, tinh chất cốt gà và 1 thìa canh nước vào, khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt. Đun nóng một ít dầu ăn trong chảo. Khi dầu nóng, cho cà tím thái sợi vào chiên ở lửa vừa cho đến khi mềm và hơi vàng. Sau đó vớt ra, để riêng. Tiếp tục cho đậu đũa vào chiên đến khi thấy bề mặt đậu nhăn lại và chín thì vớt ra.

Bước 3: Bạn để lại một chút dầu trong chảo, cho tỏi băm, gốc hành vào phi thơm. Sau đó thêm cà tím và đậu đũa đã chiên vào. Tiếp đó, nêm hỗn hợp sốt nước tương đã pha vào cùng một chút đường để tăng hương vị đậm đà cho món ăn. Xào sơ qua, sau đó thêm nửa cốc nước. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 3 phút để cà tím và đậu đũa ngấm đều nước dùng. Cuối cùng, khi nước sốt sệt lại thì bạn tắt bếp và lấy ra đĩa, trang trí thêm bằng một ít hành lá cắt nhỏ.

3. Bí ngòi - Bí ngòi xào thịt

Bí ngòi là loại rau rất giàu kali và ít calo. Đây là một nguyên liệu tuyệt vời bạn nên đưa vào thực đơn trong mùa thu để bổ sung kali và chống mệt mỏi mà không lo tăng cân. Kết hợp với thịt bạn sẽ có món ăn vừa bổ sung kali lại cung cấp protein cho cơ thể, đây là một món ăn cân bằng và ngon miệng. Món ăn này có bí ngòi giòn, mềm và thịt thơm ngon, đậm đà. Đặc biệt để làm món ăn này rất dễ và nhanh chóng, bạn chỉ cần khoảng 10 phút là xong. Quả là món ăn tiết kiệm thời gian lại bổ dưỡng.

Nguyên liệu làm món bí ngòi xào thịt

1 quả bí ngòi, 150g thịt nạc, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh nước tương, một chút bột tiêu, 1 thìa canh bột bắp, lượng dầu ăn vừa phải, 1 cây hành lá xắt nhỏ.

Cách làm món bí ngòi xào thịt

Bước 1: Cắt bỏ cuống bí ngòi rồi rửa sạch sau đó thái thành các miếng mỏng. Rắc nửa thìa cà phê muối và đảo đều. Để yên trong 5 phút cho bí thoát bớt nước. Thấm khô bằng khăn bếp - bước này giúp bí ngòi không bị thoát nước trong quá trình xào, giữ được độ giòn và mềm của bí. Thái mỏng thịt heo và cho vào bát. Thêm rượu nấu ăn, nước tương và chút bột tiêu, gốc hành lá thái nhỏ rồi trộn đều. Sau đó thêm bột bắp và trộn lại. Cuối cùng, rưới một thìa canh dầu ăn lên trên để giữ ẩm. Bằng cách này, thịt heo sẽ mềm và không bị dính chảo.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn trong chảo. Khi dầu nóng, cho thịt heo thái lát vào xào nhanh, đến khi thấy chuyển màu, lấy thịt ra, để riêng. Không rửa chảo, cho tỏi băm, ớt cắt miếng (tùy khẩu vị) vào xào thơm. Cho bí ngòi thái lát vào xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút. Khi viền bí hơi sém, cho thịt heo đã xào vào, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi đảo đều. Sau đó tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa, rắc một chút hành lá thái nhỏ lên.

Bạn thấy đấy, dù không phải là thịt cá thì bạn vẫn có thể bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể mình vào mùa thu. Những món ăn tự nấu như thế này, được chế biến từ các nguyên liệu giàu kali, vừa đơn giản vừa ngon miệng, lại có thể giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể và giúp chân tay khỏe mạnh hơn. 3 món ăn này rất dễ làm, hãy lưu lại và thử ngay vào ngày mai nhé!