Đậu phụ được mệnh danh là "thịt thực vật", không chỉ bởi hàm lượng protein cao mà còn nhờ sự đa dạng trong cách chế biến. Từ những món thanh mát giải nhiệt cho ngày hè cho đến các món đậm đà, đưa cơm trong ngày lạnh, đậu phụ luôn xuất hiện trong gian bếp Việt như một nguyên liệu quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán.

Bên cạnh giá thành rẻ, đậu phụ còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: Bổ trung ích khí, thanh nhiệt giải độc, nhuận phế, dưỡng nhan. Nếu bạn đang tìm kiếm thực đơn vừa ngon vừa lành mạnh, thì 7 món đậu phụ dưới đây chính là gợi ý hoàn hảo để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình.

1. Đậu phụ trộn hành

Món ăn dân dã mà ai cũng mê. Đậu phụ được luộc sơ cho nóng đều, cắt miếng nhỏ rồi trộn cùng hành hoa, dầu đậu nành, dầu mè, chút muối và mì chính. Vị bùi ngậy của đậu quyện cùng hương hành thơm lừng, ăn mát và rất đưa cơm. Đây cũng là cách chế biến giữ trọn hương vị tự nhiên của đậu phụ.

2. Đậu phụ trộn trứng bách thảo

Một món khai vị mát lành, rất hợp trong ngày hanh nóng. Đậu phụ non luộc sơ, để nguội rồi trộn cùng trứng bách thảo thái hạt lựu, thêm hành hoa, dầu ớt và gia vị. Vị mềm mượt của đậu phụ hòa với trứng bách thảo béo bùi, xen chút cay nồng, tạo nên món ăn thanh đạm nhưng không kém phần ấn tượng.

3. Đậu phụ sốt thịt băm

Món ăn quen thuộc của mọi gia đình. Thịt băm xào cùng tỏi, gừng, ớt và chút tương đậu, sau đó cho đậu phụ vào om cùng. Nước sốt sánh mịn, thấm đều từng miếng đậu, ăn cùng cơm nóng thì chẳng mấy chốc nồi cơm sẽ vơi sạch. Vị cay tê nhẹ, mặn mà đậm đà khiến món ăn này luôn "gây nghiện".

4. Đậu phụ kho tàu

Đậu phụ được áo lớp trứng mỏng, chiên vàng rồi kho cùng nước sốt pha từ nước tương, dầu hào, ớt tươi. Miếng đậu vàng ruộm, bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm mịn, ngấm đều gia vị. Đây là món ăn không chỉ bắt mắt mà còn cực kỳ đưa cơm, nhất là trong những ngày mưa.

5. Đậu phụ hấp thịt băm trứng

Đậu phụ bày quanh viền đĩa, ở giữa là lớp thịt băm đã tẩm ướp, thêm quả trứng gà ở chính giữa rồi đem hấp. Khi chín, thịt mềm, trứng béo ngậy, đậu phụ mượt mà, chan thêm chút nước xì dầu và rưới dầu nóng lên hành, hương thơm bốc lên nghi ngút. Đây là món ăn hội tụ đủ sắc - hương - vị, lại vô cùng bổ dưỡng cho trẻ nhỏ và người già.

6. Đậu phụ viên chiên giòn

Đậu phụ nghiền nhuyễn trộn cùng trứng, bột mì, thêm rau củ băm nhỏ và xúc xích để tạo độ giòn. Viên thành từng viên tròn, chiên đến khi vàng ươm. Cắn một miếng, lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm thơm, đủ vị bùi ngọt. Đây là món ăn vặt yêu thích của trẻ con, lại có thể làm mồi nhậu cho người lớn.

7. Canh đậu phụ nấu tôm

Món súp nhẹ nhàng, bổ dưỡng, kết hợp giữa đậu phụ non, tôm tươi, đậu Hà Lan và trứng đánh tan. Nước canh trong, ngọt tự nhiên từ tôm, đậu phụ mềm mướt, trứng tan thành từng vân mỏng bồng bềnh. Ăn nóng giúp ấm bụng, ăn nguội lại thanh mát, thích hợp cho mọi lứa tuổi.

7 món ngon từ đậu phụ trên đây đều có đặc điểm chung: Nguyên liệu rẻ, cách làm đơn giản, nhưng hương vị lại vô cùng phong phú. Từ món nguội mát lạnh cho đến món sốt đậm đà, từ món chiên giòn hấp dẫn đến bát canh thanh tao, đậu phụ chưa bao giờ khiến thực khách thất vọng.

Nếu bạn đang muốn làm mới mâm cơm gia đình, hãy thử biến tấu với đậu phụ. Đảm bảo, chỉ sau một vài lần, bạn sẽ hiểu tại sao loại "thịt thực vật" này lại được yêu thích đến vậy!

Chúc bạn thực hiện các món ngon từ đậu phụ thành công!