Đừng chỉ dựa vào sữa, 4 món ăn này mới thực sự là nguồn cung cấp canxi dồi dào, tốt cho xương và cơ bắp

Khi nói đến việc bổ sung canxi, sữa và trứng thường là những thực phẩm đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của chúng ta. Nhưng ai nói rằng chỉ có 2 loại thực phẩm này mới có thể cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương? Có rất nhiều dưỡng chất quý giá ẩn chứa trong những món ăn hàng ngày, nhưng nhiều người trong số chúng ta lại bỏ qua. Bạn có thực sự cần phải chi một khoản tiền lớn cho thực phẩm chức năng không? Chắc chắn là không! Chỉ cần vài miếng rau tươi và đậu phụ, xương của bạn sẽ chắc khỏe không kém. Như người xưa vẫn nói, thức ăn còn quan trọng hơn cả thuốc. Ăn đúng món có thể bổ dưỡng không kém gì những loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Ví dụ như 4 món ngon và dễ nấu dưới đây!

1. Mướp xào thịt heo

Mướp vừa giòn lại mềm, mọng nước, cắt thành miếng, xào cùng thịt nạc đã ướp gia vị trên lửa lớn - đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau, bùng nổ hương vị. Loại quả mềm, ngọt, mát này rất tốt cho người gầy và bổ dưỡng cho người yếu.

Cách nấu món ăn này rất đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch gọt vỏ rồi thái mướp thành những miếng mỏng, đều nhau. Thịt heo rửa sạch, thái lát mỏng rồi cho vào bát, thêm chút nước tương, muối, bột tiêu, bột bắp, trộn đều rồi rưới thêm chút dầu ăn trộn lại một lần nữa. Ướp thịt khoảng 15 phút. Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, cho thịt heo đã ướp vào xào đến khi đổi màu, lấy ra, để dùng sau. Tiếp đó phi thơm tỏi băm nhỏ, sau đó cho mướp vào xào đến khi mềm. Trút thịt heo đã xào vào, đảo đều cùng mướp rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Hương vị tươi ngon tự nhiên của mướp sẽ được thể hiện rõ. Món ăn này nhẹ nhàng, tươi mát và bổ dưỡng.

2. Bí ngòi xào tỏi và tép biển

Bí ngòi là loại rau củ có nhiều vào mùa hè, hương vị thậm chí còn thanh mát hơn. Món ăn này làm rất dễ, bạn chỉ cần cắt bí ngòi thành những miếng mỏng, đều nhau. Làm nóng chảo với một ít dầu, phi thơm tỏi băm nhỏ, sau đó cho tép biển đã rửa sạch vào xào trong 1 phút. Tiếp đó thêm các lát bí ngòi vào xào đến khi mềm. Rắc thêm một chút muối, hương vị tự nhiên của bí ngòi sẽ được thể hiện rõ. Món ăn này nhẹ nhàng, tươi mát và bổ dưỡng.

3. Tôm viên miến tỏi

Tôm là một trong những thực phẩm dồi dào canxi, đặc biệt là các loại tôm nhỏ (như tôm đồng, tôm riu), tôm khô. Canxi tập trung chủ yếu ở phần thịt tôm và là dạng hữu cơ giúp cơ thể hấp thụ dễ dàng. Bạn có thể dùng tôm để nấu móm tôm miến tỏi, cực ngon lại bổ sung canxi giúp củng cố hệ xương khớp. Đầu tiên bạn hãy rửa sạch và bóc vỏ tôm. Sau đó đặt ngang lưỡi dao rồi đập cho thịt tôm nhuyễn. Cho thịt tôm vào bát, thêm bột tiêu, gia vị, tinh bột bắp, một chút dầu ăn rồi trộn đều. Phết thịt tôm qua lại để chúng dẻo quyện rồi vo thành các viên nhỏ. Miến rửa sạch, ngâm cho đến khi mềm thì vớt ra, để ráo. Đặt nồi lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn rồi cho tỏi băm vào phi thơm. Thêm nước tương, gia vị, một chút xíu đường, dầu hào cùng lượng nước vừa phải rồi thả miến vào. Tiếp đó đặt các viên tôm lên và ninh nhỏ lửa. Nước dùng sôi sùng sục, thịt tôm săn chắc và ngon tuyệt. Bạn có thể ăn hết cả nồi, kể cả nước dùng.

4. Đậu phụ và thịt sốt cà chua

Để bổ sung canxi cho cơ thể, đậu phụ cũng là một nguyên liệu hoàn hảo. Với thời tiết ngày hè nắng nóng, đậu phụ mềm mát kết hợp với cà chua cùng thịt nạc sẽ đưa cơm vô cùng. Hãy cắt đậu phụ cứng thành từng miếng vuông, rồi chiên vàng. Thịt heo thái thành lát mỏng rồi ướp với một chút gia vị, nước tương. Đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào rồi phi thơm gốc hành. Tiếp đó cho cà chua đã thái nhỏ vào, xào đến khi mềm và tiết nước. Sau đó cho thịt heo vào xào sơ cùng cà chua, thêm lượng nước vừa phải rồi trút đậu phụ vào. Nấu ở mức lửa vừa trong khoảng 15 phút. Nước sốt chua ngọt ngấm vào các thớ đậu phụ, làm cho đậu phụ tan chảy trong miệng. Đây là nguồn canxi thực vật tuyệt vời.

4 món ăn với các nguyên liệu giàu canxi này rất dễ tìm mua ở chợ, dễ chế biến và có thể dùng theo nhiều cách khác nhau trong mỗi bữa ăn. Chúng sẽ giúp bạn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và xây dựng một cơ thể khỏe mạnh!