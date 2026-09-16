Món ăn bình dân chỉ 30k nhưng làm theo cách này, cả nhà ăn mãi không chán

Khoai tây và thịt xay đều là những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp gia đình. Thế nhưng chỉ cần thay đổi một chút cách chế biến, hai nguyên liệu bình dân này có thể trở thành món ăn lạ miệng, hấp dẫn chẳng kém đồ ăn ngoài hàng.

Khoai tây bọc thịt chiên giòn có lớp vỏ vàng ruộm, bên trong mềm bùi quyện cùng nhân thịt đậm đà. Món ăn có thể dùng trong bữa cơm gia đình, làm món ăn vặt cho trẻ nhỏ hoặc xuất hiện trong những bữa cuối tuần muốn đổi vị.

Khoai tây bọc thịt chiên giòn

Ảnh minh họa

Để làm món này, cần chuẩn bị khoảng 500g khoai tây, 250g thịt heo xay, một ít hành tím, hành lá, cà rốt và các loại gia vị cơ bản.

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi hấp hoặc luộc chín. Khi khoai còn nóng, nghiền nhuyễn thành hỗn hợp mịn. Có thể thêm một chút muối, tiêu và bột bắp để phần khoai có độ kết dính tốt hơn.

Không nên cho quá nhiều nước khi luộc khoai vì hỗn hợp nhão sẽ khó tạo hình. Hấp khoai là cách phù hợp nếu muốn giữ được độ bở và thơm tự nhiên.

Nhân thịt đậm đà bên trong

Thịt heo xay ướp cùng hành tím băm, nước mắm, tiêu, một chút dầu hào và hành lá thái nhỏ. Nếu muốn nhân có thêm độ ngọt và màu sắc, có thể cho thêm cà rốt băm thật nhỏ.

Phi thơm hành tím, cho thịt vào xào trên lửa vừa đến khi săn lại. Nêm nếm vừa ăn rồi để nguội bớt.

Phần nhân không nên quá ướt vì sẽ khiến khoai khó bao kín. Thịt chỉ cần xào vừa chín, giữ được độ mềm và thơm là phù hợp.

Cách bọc khoai tây không bị vỡ

Lấy một phần khoai tây nghiền vừa đủ, vo tròn rồi ấn dẹt trong lòng bàn tay. Đặt một thìa nhỏ nhân thịt vào giữa, khéo léo gấp phần khoai lại và vo kín.

Có thể tạo hình tròn, oval hoặc hơi dẹt tùy sở thích. Nếu muốn món ăn đẹp mắt hơn, nên làm các viên có kích thước tương đối đồng đều để khi chiên chín đều màu.

Sau khi tạo hình, lăn từng viên qua một lớp bột chiên xù mỏng. Lớp bột này giúp khoai có độ giòn đẹp mắt bên ngoài, đồng thời hạn chế việc viên khoai bị nứt khi chiên.

Chiên vàng giòn

Làm nóng dầu ở mức vừa phải rồi cho từng viên khoai vào chiên. Không nên để lửa quá lớn vì lớp vỏ bên ngoài dễ cháy trong khi phần bên trong chưa đủ nóng.

Chiên đến khi các mặt chuyển sang màu vàng nâu thì vớt ra, đặt lên giấy thấm dầu.

Một mẹo nhỏ là không nên cho quá nhiều viên vào chảo cùng lúc. Khi khoai có đủ khoảng trống, lớp vỏ sẽ vàng đều và giòn hơn.

Thành phẩm đạt yêu cầu khi bên ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm bùi, nhân thịt thơm đậm đà. Khi cắt đôi, phần khoai vàng nhạt bao lấy nhân thịt nâu óng, nhìn khá bắt mắt.

Sốt mắm hành ăn kèm

Món khoai tây bọc thịt chiên giòn sẽ hấp dẫn hơn nếu dùng cùng một loại sốt đậm đà.

Có thể pha nước mắm, đường, một chút nước lọc và nước cốt chanh theo khẩu vị. Phi thơm hành lá với dầu nóng rồi trộn vào phần nước mắm đã pha.

Vị mặn ngọt, thơm béo của hành lá giúp cân bằng với lớp khoai chiên giòn. Nếu thích cay, thêm vài lát ớt tươi hoặc ớt băm nhỏ.

Ngoài sốt mắm hành, món này cũng có thể ăn cùng tương ớt, sốt mayonnaise hoặc sốt chua ngọt tùy khẩu vị gia đình.

Món ăn bình dân nhưng không hề nhàm chán

Điều thú vị của khoai tây bọc thịt chiên giòn nằm ở cách biến những nguyên liệu quen thuộc thành một món ăn hoàn toàn khác. Không cần thịt cá đắt tiền hay gia vị cầu kỳ, chỉ cần một chút khéo léo trong cách nghiền khoai, làm nhân và chiên là đã có món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt.

Món này đặc biệt phù hợp cho những ngày muốn đổi vị. Trẻ nhỏ có thể ăn như món ăn vặt, người lớn dùng kèm cơm hoặc salad rau xanh đều hợp lý.

Đôi khi, bữa cơm ngon không đến từ những nguyên liệu xa lạ. Chỉ cần thay đổi cách kết hợp, món ăn quen thuộc cũng đủ khiến cả nhà tò mò ngay từ miếng đầu tiên.