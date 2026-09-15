Trời mưa mà dọn món này lên bàn, người vốn khó ăn cũng khó lòng từ chối, không hổ danh ngon nhất trong các loại lẩu

Những ngày mưa mát mẻ, chẳng gì hấp dẫn hơn một bữa ăn nóng hổi được đặt giữa bàn để cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện. Nếu đã quen với lẩu thái, lẩu riêu hay những món nướng thông thường, cuối tuần này có thể thử đổi vị bằng lẩu thả Phan Thiết – món ăn mang hương vị miền biển độc đáo, nhiều nguyên liệu nhưng cách chuẩn bị không quá phức tạp.

Điều đặc biệt của lẩu thả là mỗi người có thể tự lựa chọn nguyên liệu yêu thích, từ cá, tôm, thịt luộc đến rau sống và bánh tráng. Nước dùng thanh ngọt, không quá béo hay cay nồng, nên ngay cả những người vốn kén ăn cũng dễ thưởng thức.

Cá thác lác và tôm – phần nhân chính của nồi lẩu

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Lẩu thả truyền thống thường sử dụng cá mai, nhưng khi nấu tại nhà có thể thay bằng cá lăng, cá diêu hồng hoặc cá thác lác để dễ mua nguyên liệu hơn.

Nếu chọn cá diêu hồng, làm sạch rồi phi lê, thái thành những lát mỏng vừa ăn. Tôm bóc vỏ, rút chỉ lưng và để riêng. Có thể chuẩn bị thêm một ít thịt ba chỉ luộc thái mỏng để nồi lẩu có nhiều lựa chọn hơn.

Phần cá có thể ướp nhẹ với một chút gừng băm, tiêu và muối trong khoảng 10 phút. Không nên ướp quá nhiều gia vị để giữ được vị ngọt tự nhiên của cá khi nhúng vào nước dùng.

Khi ăn, từng lát cá vừa chín tới sẽ mềm, ngọt và không bị khô. Tôm đỏ au, thịt ba chỉ thái mỏng xen kẽ giúp món ăn thêm hấp dẫn.

Nước dùng thanh ngọt, chua nhẹ

Điểm làm nên hương vị riêng của lẩu thả nằm ở phần nước dùng. Không cần quá nhiều gia vị cầu kỳ, chỉ cần kết hợp cà chua, dứa và xương heo hoặc nước luộc rau củ là đã có nồi nước thơm ngon.

Xương heo chần qua nước sôi, rửa sạch rồi ninh cùng hành tím nướng và vài lát gừng trong khoảng 45 phút đến 1 tiếng.

Nếu muốn tiết kiệm thời gian, có thể dùng nước luộc tôm kết hợp với nước lọc và một ít nước hầm xương có sẵn.

Cà chua bổ múi cau, dứa thái miếng nhỏ. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào mềm rồi thêm dứa. Đổ nước dùng vào đun sôi, nêm nước mắm, muối, đường và một chút nước cốt me hoặc chanh để tạo vị chua thanh.

Nước lẩu ngon là khi có vị ngọt tự nhiên, hơi chua nhẹ, thơm mùi dứa nhưng không quá gắt. Không nên cho quá nhiều me ngay từ đầu vì sẽ làm mất vị ngọt của cá và rau.

Rau sống và các loại nguyên liệu ăn kèm

Một trong những điều khiến lẩu thả khác biệt so với nhiều món lẩu khác là phần rau và nguyên liệu ăn kèm rất phong phú.

Có thể chuẩn bị xà lách, rau thơm, giá đỗ, dưa chuột, khế chua, xoài xanh thái sợi và các loại rau cải. Tất cả rửa sạch, để ráo rồi bày thành từng đĩa riêng.

Ngoài ra, bánh tráng nướng hoặc bánh tráng mỏng cũng là phần không thể thiếu. Người ăn có thể cuốn cá, tôm, rau sống và một chút bún vào bánh tráng rồi chấm cùng nước mắm pha.

Sự kết hợp giữa cá mềm, rau giòn, vị chua nhẹ của khế hoặc xoài và nước chấm đậm đà khiến món ăn trở nên rất thú vị.

Nước chấm quyết định độ ngon của món lẩu

Lẩu thả thường ăn kèm nước chấm pha từ nước mắm, đường, nước cốt chanh, tỏi và ớt. Có thể thêm một chút dứa băm nhuyễn để nước chấm có vị ngọt tự nhiên.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc người không ăn cay, nên pha một bát nước chấm riêng không có ớt. Vị mặn ngọt vừa phải sẽ phù hợp với nhiều khẩu vị hơn.

Một số gia đình còn chuẩn bị thêm muối ớt xanh để chấm cá và tôm, tạo thêm lựa chọn cho bữa ăn.

Món ăn ngày mưa khiến cả nhà ngồi lâu hơn bên nhau

Điều hấp dẫn nhất của lẩu thả không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách thưởng thức. Các nguyên liệu được bày đẹp mắt thành từng đĩa nhỏ, nồi nước dùng nóng đặt giữa bàn. Mỗi người tự nhúng nguyên liệu, tự cuốn bánh tráng và chọn cách ăn mình yêu thích.

Món ăn vừa có sự mới lạ nhưng vẫn gần gũi với khẩu vị người Việt. Không quá cay, không nhiều dầu mỡ, nguyên liệu đa dạng và dễ điều chỉnh theo sở thích gia đình.

Trời mưa mà dọn một nồi lẩu thả nóng hổi lên bàn, thêm đĩa rau xanh mướt và những phần nguyên liệu được chuẩn bị sẵn, chẳng cần đi đâu xa cũng có một bữa ăn cuối tuần đáng nhớ.