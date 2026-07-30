8 món ăn hấp dẫn, dễ nấu này sẽ gây ấn tượng với mọi người và biến bạn thành một đầu bếp tài ba

Vào những ngày hè nóng bức, nhiệt độ thường lên tới 37 hoặc 38 độ C. Bật bếp đun nấu khiến cho chúng ta có cảm giác giống như đang ở trong một cái lò hấp. Nhiều người muốn chiêu đãi gia đình và bạn bè tại nhà, nhưng nghĩ đến việc phải đổ mồ hôi như tắm khi chuẩn bị một bữa tiệc phứp tạp khiến họ nản lòng. Để tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn tạo ra những món ăn ấn tượng, đẹp mắt, tươi mát và không béo ngậy, dưới đây là 8 công thức dễ làm, hoàn hảo cho những ngày hè nóng nực nhất. Chúng rất đơn giản để chuẩn bị, hầu hết các nguyên liệu có thể được chuẩn bị trước, bạn không cần phải dành nhiều thời gian trong bếp, và các món ăn sẽ ngon miệng và đẹp mắt. Sau bữa ăn, chắc chắn các vị khách của bạn sẽ hài lòng với bữa cơm ngon miệng.

1. Nấm xào

Nguyên liệu: 300g nấm ngọc châm;4 cây nấm hương tươi (hoặc bất cứ loại nấm nào bạn yêu thích), 3 tép tỏi, hành lá thái nhỏ, một chút muối, nửa muỗng canh nước tương, dầu ăn, một 1/4 quả ớt chuông xanh.

Cách làm món nấm xào

Cắt bỏ chân nấm ngọc châm, tách rời từng cây ra rồi, rửa sạch. Nấm hương rửa sạch rồi thái miếng nhỏ... Sau đó đun sôi một nồi nước, thả các loại nấm vào chần sơ trong khoảng 1 phút. Vớt nấm ra, để nguội bớt rồi vắt bớt nước thừa. Tỏi đập dập băm nhỏ. Ớt chuông thái miêng nhỏ.

Làm nóng chảo với một ít dầu ăn, sau đó cho các tỏi vào xào khi thơm. Thêm nấm đã chần vào, xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi tiết ra nước cốt tự nhiên. Thêm một chút muối và nửa thìa nước tương để tăng hương vị, rồi cho ớt chuông xanh vào, tiếp tục xào đều cho đến khi các gia vị hòa quyện, nước sốt hơi sánh lại, sau đó rắc hành lá thái nhỏ lên và tắt bếp. Món ăn có vị thanh mát, giàu kali và tốt cho gan.

2. Sò điệp hấp miến tỏi

Nguyên liệu: 6-8 con sò điệp tươi, một nắm nhỏ miến dong sợi nhỏ, tỏi, hành lá thái nhỏ, nước tương, dầu hào và một chút đường.

Cách làm món sò điệp hấp miến tỏi

Ngâm miến trong nước ấm cho đến khi mềm, vớt ra và cắt thành các đoạn ngắn, để ráo. Chà sạch sò, loại bỏ nội tạng đen, rửa sạch và để ráo. Băm nhỏ tỏi. Phi vàng thơm 1/2 lượng tỏi băm trên lửa nhỏ sau đó cho vào bát trộn với phần tỏi băm sống còn lại. Tiếp đó thêm nước tương, dầu hào và một chút đường để làm sốt.

Lấy lượng miến vừa phải đặt vào vỏ sò xếp phần thịt sò điệp lên trên, rưới đều nước sốt tỏi, rồi hấp trên lửa lớn trong 6-8 phút tính từ khi nước sôi. Sau khi chín, rắc hành lá thái nhỏ lên trên và rưới một ít dầu nóng để dậy mùi thơm.

3. Nấm sò xào thịt heo

Nguyên liệu: 500g nấm sò, 150g thịt nạc vai (hoặc nạc thăn), quả ớt ngọt xanh, 1 quả ớt ngọt đỏ, gừng và tỏi, rượu nấu ăn.

Cách làm món nấm sò xào thịt heo

Cắt bỏ rễ nấm sò sau đó rửa sạch rồi xé thành từng miếng nhỏ, để ráo. Rửa sạch thịt heo rồi thái thành miếng mỏng, cho vào bát, thêm chút muối, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh rượu nấu ăn và nửa muỗng canh bột bắp, trộn đều và ướp trong 10 phút. Bỏ hạt ớt ngọt xanh và đỏ, sau đó cắt thành từng dải. Tỏi thái miếng nhỏ, gừng thái sợi.

Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, cho gừng bào sợi và tỏi thái lát vào xào thơm. Cho thịt đã ướp vào, đảo nhanh trên lửa lớn cho đến khi thịt đổi màu. Cho nấm sò vào xào trên lửa lớn đến khi nấm tiết ra nước. Thêm 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, một chút muối và một chút đường. Tiếp tục xào đều. Cuối cùng, cho ớt ngọt xanh và đỏ vào, xào nhanh khoảng 30 giây, rồi lấy ra khỏi chảo khi ớt ngọt vừa chín tới và có màu sắc tươi sáng.

4. Bông cải xanh tỏi

Nguyên liệu: 1 cây bông cải xanh, 3 tép tỏi, muối, dầu hào, dầu ăn.

Cách làm món bông cải xanh xào tỏi

Cắt bông cải xanh thành những nhánh nhỏ, ngâm trong nước muối loãng một lúc, rửa sạch và để ráo; băm nhỏ tỏi. Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho một ít muối và dầu ăn vào, sau đó cho bông cải xanh vào chần đến khi chín tới. Vớt ra và để ráo nước.

Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào thơm. Thêm bông cải xanh và đảo nhanh. Nêm muối và một chút dầu hào, đảo đều để bông cải xanh chín, ngấm gia vị. Lấy món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

5. Thịt bò xào vỏ quýt

Nguyên liệu: 600g thịt bò tươi (cả mỡ và nạc), 100g vỏ quýt khô, 100g ớt khô, 20g rượu gạo, 10g giấm, 5g dầu mè, 75g dầu ăn, 5g bột tiêu, 10g muối, 5g đường trắng, 5g bột ngọt, 10g rượu nấu ăn.

Cách làm món thịt bò xào vỏ quýt

Rửa sạch thịt bò, dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó cắt thịt bò thành từng lát mỏng kích thước 4cm x 1.5cm, thêm 5g muối và ướp trong 20 phút. Làm nóng dầu đến 80%, chiên thịt bò đến khi chín khoảng 60%, vớt ra và để ráo dầu.

Cho một ít dầu vào nồi, thêm vỏ quýt khô, ớt khô và bột tiêu vào xào thơm. Cho thịt thái lát, tinh chất cốt gà và rượu gạo vào nồi, cùng với muối, đường, bột ngọt, rượu nấu ăn, rồi ninh nhỏ lửa. Khi nước dùng gần cạn, cho giấm và dầu mè vào, đảo đều, tắt bếp, để nguội, thái thành sợi và bày ra đĩa.

6. Ngao hấp trứng

Nguyên liệu: 300g ngao, 3 quả trứng, 200ml nước ấm, 1 muỗng canh nước tương, vài giọt dầu mè, 1 cây hành lá, 1 lát gừng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn và lượng muối vừa đủ.

Cách làm món ngao hấp trứng

Ngâm và rửa sạch ngao, đun sôi nước trong nồi, cho gừng thái lát và rượu nấu ăn vào, sau đó cho ngao vào chần cho đến khi tất cả vỏ mở ra. Vớt ngao ra và rửa sạch với nước để loại bỏ các mảnh vỏ và tạp chất còn sót lại. Đập trứng vào bát và dùng đũa đánh đều cho đến khi lòng trắng và lòng đỏ hòa quyện hoàn toàn. Thêm khoảng 200ml nước ấm và một nhúm muối. Tỷ lệ nước ấm so với lượng trứng khoảng 1.5 lần.

Lọc hỗn hợp trứng hai lần qua rây mịn để loại bỏ bọt khí và sợi trứng. Kết quả là món trứng hấp sẽ có bề mặt mịn màng, bóng như gương và kết cấu bên trong mềm mại, không bị vón cục. Xếp ngao gọn gàng ở đáy đĩa sâu lòng, từ từ đổ hỗn hợp trứng đã lọc vào, đậy kín đĩa bằng màng bọc thực phẩm và dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ để không khí lưu thông, tránh hơi nước nhỏ giọt làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài.

Sau khi nước trong nồi hấp sôi, đặt đĩa vào xửng và hấp ở lửa vừa khoảng 10 phút. Sau khi tắt bếp, để yên trong 2 phút trước khi mở nắp nồi hấp. Sử dụng nhiệt dư để giúp bánh trứng hấp đông lại hoàn toàn và không bị co lại hay xẹp xuống. Sau khi tắt bếp, rưới một thìa nước tương và vài giọt dầu mè, rắc hành lá thái nhỏ lên trên để trang trí, và ăn khi còn nóng để thưởng thức sự kết hợp hoàn hảo giữa độ mềm mịn của trứng hấp và vị ngọt của ngao.

7. Nấm xào dưa chuột và trứng

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 8 cây nấm mỡ, 1-2 quả dưa chuột, 1/3 quả cà rốt, tỏi băm, gia vị, bột nêm vị gà, một ít nước tương, một ít bột bắp.

Cách làm món nấm xào dưa chuột và trứng

Rửa nấm mỡ với nước bột mì để loại bỏ tạp chất, sau đó rửa lại vài lần rồi để ráo. Thái nấm mỡ thành những lát mỏng vừa ăn. Dưa chuột rửa sạch, thái lát. Cà rốt gọt bỏ vỏ, thái lát mỏng. Đập trứng vào bát, đánh tan. Sau đó làm nóng dầu trong chảo, cho trứng vào và chiên đến khi chín. Không nên chiên quá chín, cắt thành các miếng nhỏ, lấy ra để dùng sau.

Để lại một ít dầu trong chảo và phi thơm tỏi băm. Cho nấm mỡ vào và xào nhanh trên lửa lớn khoảng 30 giây. Thêm dưa chuột và cà rốt, xào đến khi chín tới. Đổ trứng trở lại, thêm muối, một ít nước tương và dầu hào cùng bột nêm vị gà. Cuối cùng, cho một ít hỗn hợp bột bắp pha loãng vào để tạo độ sánh cho nước sốt rồi tắt bếp.

8. Rau dền xào tỏi

Nguyên liệu: 500g rau dền tươi, 6 tép tỏi, 1 muỗng canh mỡ lợn, muối vừa đủ, một nhúm bột nêm gà và nửa bát nước.

Cách làm món rau dền xào tỏi

Loại bỏ rễ già và lá vàng của cây rau dền, ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút, rửa sạch ba lần, để ráo nước và cắt thành từng đoạn dài 5cm, tách riêng thân và lá. Sau khi bóc vỏ tỏi, đập dập bằng sống dao, băm thành các miếng lớn. Hãy cẩn thận để giữ nguyên độ giòn của các miếng tỏi và đừng băm quá nhỏ, điều này sẽ làm cho tỏi ngon hơn sau khi xào.

Làm nóng chảo và cho mỡ lợn vào. Khi độ nóng của mỡ đạt đến 60% nhiệt độ tối đa, cho tỏi vào và xào trên lửa nhỏ cho đến khi mép tép tỏi chuyển sang màu vàng nhạt và tỏa mùi thơm. Cho phần thân rau dền vào và xào nhanh trên lửa lớn trong 30 giây. Khi thân rau dền đã mềm một chút, cho tất cả lá vào. Đổ nửa bát nước dọc theo mép chảo, tiếp tục xào trên lửa lớn để hơi nước bay hơi nhanh chóng, giúp rau dền được làm nóng đều và giữ được màu xanh tươi. Nêm lượng muối vừa đủ, đảo nhanh và đều, rồi rắc thêm một bột nêm vị gà để tăng hương vị trước khi tắt bếp. Nhanh chóng lấy ra khỏi chảo và đĩa để tránh nhiệt dư làm món ăn bị ố vàng. Món này ngon nhất khi ăn nóng.

Hầu hết các món ăn trên bàn này đều có thể chuẩn bị trước. Khi có khách đến nhà, bạn chỉ cần dành nửa tiếng trong bếp để phục vụ tất cả mọi người. Món ăn không bị nhiều khói dầu nên bạn không cần phải đổ mồ hôi nhiều. Cách trình bày đẹp mắt và hương vị tuyệt vời. Khách của bạn chắc chắn sẽ khen ngợi tài nấu nướng của bạn. Nếu bạn tiếp khách tại nhà vào những ngày hè nóng bức, bạn có thể tham khảo công thức này và chắc chắn sẽ không thất vọng.