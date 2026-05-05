Tin tôi đi, khi không muốn nấu nướng, cứ làm món này: Sự kết hợp tuyệt vời giữa canh, thịt và rau củ, rất ngon

Vào những ngày công việc bận rộn, không có thời gian nấu ăn, hoặc khi mệt mỏi, bạn không muốn nấu nướng, hãy nấu món ăn này. Đây là món ăn có cả thịt và rau củ, hương vị thì vô cùng thơm ngon. Bạn cũng có thể ăn món này như món chính nếu muốn. Chỉ cần 1 nồi thôi là đủ no bụng và thoả mãn được vị giác. Công thức rất đơn giản.

Nguyên liệu chính gồm có mướp, chả cá, cà chua, trứng và bánh quẩy chiên. Món ăn này thực ra rất phổ biến ở vùng chúng tôi, và nguyên liệu có thể thay đổi một chút tùy từng gia đình. Mướp, trứng và sợi mì chiên (hoặc mì tôm) là những nguyên liệu không thể thiếu. Mướp ngọt và mềm, còn sợi bánh quẩy chiên thì mềm mịn và thơm sau khi ngâm vào nước dùng. Chúng ta cũng cho thêm cà chua và chả cá, làm cho món ăn càng thêm ngon. Chắc chắn món ăn này rất đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, hãy để tôi chia sẻ cách làm món canh mướp và chả cá với bánh quẩy chiên này. Đây là một công thức đơn giản trong một món ăn có cả thịt và rau củ, một sự kết hợp tuyệt vời mang đến hương vị thơm ngon trong một nồi. Hãy xem các bước hướng dẫn chi tiết bên dưới đây nhé!

Nguyên liệu nấu món canh mướp, chả cá và sợi mì chiên

2 quả mướp hương, lượng chả cá viên vừa đủ, 2 quả trứng gà, 2 quả cà chua, một nắm sợi mì chiên giòn, lượng hành lá, gừng và tỏi vừa đủ, bột nêm gà hoặc tinh chất cốt gà, bột tiêu, muối và dầu ăn.

Cách làm món canh mướp, chả cá và sợi mì chiên

Bước 1: Trước tiên, bạn gọt bỏ vỏ 2 quả mướp hương sau đó rửa sạch. Cắt mướp hương thành các miếng nhỏ vừa ăn và cho vào bát để dùng sau. Mướp dễ bị đổi màu sau khi cắt. Bạn có thể ngâm chúng trong nước, thêm một ít giấm trắng và khuấy đều để tránh bị đổi màu. Sau đó vớt ra, để ráo. Chả cá bạn có thể mua hàng đã chế biến trong siêu thị hoặc tự làm. Chỉ cần khoảng 15 viên là đủ. Rửa sạch cà chua và cắt thành các miếng nhỏ. Hành lá rửa sạch thái nhỏ, gừng và tỏi băm nhỏ. Nếu không có sợi mì tươi chiên bạn có thể dùng bánh quẩy và cắt thành các miếng nhỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu, bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Đập một quả trứng vào bát, đánh đều rồi đổ vào nồi đã đun nóng dầu. Chiên cho đến khi trứng chín, sau đó cho hành lá, gừng và tỏi vào xào thơm. Cho cà chua thái miếng vào chảo và xào nhanh trên lửa lớn. Tiếp đó bạn đổ lượng nước sôi vừa đủ vào nồi và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó cho các miếng mướp và chả cá vào và nấu trên lửa lớn. Nêm nếm gia vị ở bước này với muối, tiêu và một ít viên gia vị gà. Nấu trên lửa lớn khoảng 5 phút.

Bước 3: Khi các nguyên liệu chín, tắt bếp. Nếu muốn, bạn có thể rưới thêm một ít dầu mè. Cuối cùng, lấy món ăn bát tô. Trước khi ăn hãy thả sợi mì chiên giòn hoặc các miếng quẩy cắt nhỏ vào ngâm trong khoảng 30 giây hoặc cho đến khi mềm. Hoặc, bạn có thể cho sợi mì vào bát tô trước rồi mới đổ canh lên trên.

Thành phẩm món canh mướp, chả cá và sợi mì chiên

Công thức làm món ăn này cho phép bạn thưởng thức cả phần nước dùng, rau và thịt lẫn tinh bột. Món ăn cực ngon, hấp dẫn và no bụng. Từng miếng mướp mềm mướt hương thơm dễ chịu, chả cá giòn ngon, trứng bùi béo. Húp một ngụm nước dùng, mọi mệt mỏi trong cơ thể sẽ hoàn toàn tan biến. Một món ăn dễ nấu lại ngon miệng, rất đáng để thử.

Lưu ý:

Bánh sợi mì chiên giòn/bánh quẩy rất thích hợp để nhúng trong nước dùng. Sau khi nước dùng sôi, chỉ cần nhúng trực tiếp bánh quẩy vào đó; chúng sẽ mềm trong khoảng nửa phút.

Hãy cẩn thận khi nêm gia vị cho nước dùng, vì sợi mì hoặc bánh quẩy ngâm trong đó cũng đã có vị mặn. Vì vậy, hãy cho ít muối hơn bình thường để tránh làm cho nước dùng quá mặn sau khi sợi mì đã mềm.