4 món ăn có tính mát và lợi tiểu tốt nhất cho ngày mai: Vừa ngon miệng lại giải nhiệt, chống nóng ẩm mùa hè

Ngày mai (5/5) đánh dấu sự bắt đầu của mùa hè (lập Hạ), với nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Sự kết hợp giữa nóng và ẩm này dễ dẫn đến các chứng khô miệng, phù nề, dao động đường huyết và mệt mỏi toàn thân. 4 món ăn đơn giản và lành mạnh mà chúng tôi giới thiệu sau đây mang lại nhiều lợi ích, bao gồm thanh nhiệt, lợi tiểu và hơn thế nữa. Luân phiên ăn chúng mỗi ngày một lần có thể giúp bạn dễ dàng đối phó với cái nóng ẩm mùa hè, đảm bảo một mùa hè sảng khoái và thoải mái.

1. Canh thịt vịt, bí đao và hạt ý dĩ

Nguyên liệu nấu canh bí đao, lúa mạch và thịt vịt

Nửa con vịt già, 300g bí đao, 30g hạt ý dĩ rang, 3 lát gừng, muối vừa ăn, 1 muỗng canh rượu nấu ăn và nước vừa đủ.

Cách nấu canh thịt vịt, bí đao và hạt ý dĩ

Bước 1: Làm sạch vịt kỹ lưỡng và chặt thành từng miếng. Cho vào nồi nước lạnh với vài lát gừng và rượu nấu ăn để chần. Khi nước sôi, hớt bọt, vớt vịt ra, rửa sạch và để sang một bên. Ngâm hạt ý dĩ trước 1 tiếng (giúp tiết kiệm thời gian khi nấu). Gọt vỏ bí đao, rửa sạch và cắt thành từng miếng lớn. Cho thịt vịt vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, gừng thái lát và hạt ý dĩ. Sau đó đun sôi trên lửa lớn, rồi giảm lửa nhỏ và ninh trong 1 giờ.

Bước 2: Thêm các miếng bí đao vào và tiếp tục nấu ở lửa nhỏ khoảng 10-15 phút, cho đến khi thịt vịt mềm và bí đao trong suốt, dậy mùi thơm. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn, khuấy đều, sau đó tắt bếp và lấy ra bát tô để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe của món canh

Thịt vịt có tính mát, bổ âm, thanh nhiệt, lợi tiểu, bổ dưỡng, thích hợp cho thời tiết hè nóng bức và khô hanh. Trong khi đó, bí đao thanh nhiệt, giúp giải nhiệt mùa hè, lợi tiểu, giảm sưng tấy, loại bỏ ẩm thấp trong cơ thể. Hạt ý dĩ rang giúp bổ tỳ vị, trừ ẩm, lợi tiểu, trung hòa hàn khí mà không gây hại tỳ vị. Sự kết hợp của 3 thành phần này giúp thanh nhiệt hiệu quả, giải nhiệt hè, giảm ẩm thấp và sưng tấy, đồng thời bổ tỳ vị mà không gây hại cho cơ thể. Hơn nữa, món ăn này ít dầu mỡ và cực kỳ ít calo, giúp ổn định đường huyết, trở thành món canh bổ dưỡng kinh điển cho những ngày hè nóng ẩm.

2. Canh sườn heo, đậu nành và mướp đắng

Nguyên liệu nấu món canh sườn heo, đậu nành và mướp đắng

350g sườn heo, 1 quả mướp đắng, 40g đậu nành khô, 2 lát gừng, muối vừa ăn, 1 muỗng canh rượu nấu ăn.

Cách nấu món canh sườn heo, đậu nành và mướp đắng

Bước 1: Ngâm đậu nành trước 2 tiếng cho nở mềm. Sườn heo chặt thành miếng vừa ăn rồi rửa sạch sau đó cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần. Khi sôi, hớt bọt rồi vớt sườn heo ra rửa sạch bằng nước ấm. Loại bỏ hạt mướp đắng rồi rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn.

Bước 2: Cho nước vào nồi, thêm sườn heo, gừng thái lát và đậu nành vào. Bật bếp rồi đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 40 phút. Tiếp theo cho các miếng mướp đắng vào và tiếp tục ninh nhỏ lửa trong khoảng 15 phút, đến khi mướp đắng và sườn heo chín mềm. Thêm muối cho vừa ăn, khuấy đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe của món canh

Mướp đắng là một loại rau tự nhiên giúp hạ đường huyết, thanh nhiệt giải nhiệt mùa hè, cải thiện thị lực và giải độc. Món canh này giàu chiết xuất mướp đắng, giúp ổn định đường huyết và thanh lọc độc tố nhiệt trong cơ thể. Đậu nành bổ tỳ vị, lợi tiểu và cung cấp protein chất lượng cao. Sườn heo là thực phẩm dưỡng âm, làm ẩm. Món canh này thanh nhiệt, giảm hỏa, lợi tiểu, trừ thấp. Nó có thể làm giảm khô miệng, vị đắng và khó chịu do nắng nóng và thấp khí mùa hè gây ra, đồng thời giúp kiểm soát đường huyết. Món canh có vị thanh mát, không ngấy, thích hợp cho người tăng đường huyết và người có thể trạng thấp nhiệt dùng hàng ngày.

3. Thức uống dưa chuột và mật ong

Nguyên liệu làm nước uống dưa chuột và mật ong

1 quả dưa chuột tươi, 1 thìa mật ong, 200ml nước đun sôi để nguội.

Cách làm nước uống dưa chuột và mật ong

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ dưa chuột, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố. Tiếp theo thêm nước đun sôi để nguội, khởi động chế độ xay rau củ quả và xay nhuyễn thành hỗn hợp nước dưa chuột mịn.

Bước 2: Sau khi xay nhuyễn, lọc bỏ bã, đun hơi ấm lên (không quá nóng để uống), thêm mật ong và khuấy đều trước khi uống.

Lợi ích sức khỏe của nước dưa chuột và mật ong

Dưa chuột có tính mát, thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè, lợi tiểu, giảm sưng tấy và giải khát. Chúng có hàm lượng nước cao, cực kỳ ít calo và giàu chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và kiểm soát đường huyết. Mật ong dưỡng ẩm, kích thích tiết nước bọt và làm hài hòa vị giác. Thức uống này dễ làm, thanh nhiệt, bổ nước, lợi tiểu, trừ ẩm, nhanh chóng giải nhiệt mùa hè và khô miệng, lại ít calo và đường, rất thích hợp để giải khát hàng ngày cho người bị nóng bức mùa hè và đường huyết cao. Thức uống này sảng khoái và không gây tăng cân.

4. Canh ngao, mướp và đậu phụ

Nguyên liệu nấu món canh ngao, mướp và đậu phụ

1 quả mướp, 250g ngao, 1 miếng đậu phụ non, 2 lát gừng, một nhúm muối, một nhúm tiêu trắng và vài giọt dầu mè.

Cách nấu canh ngao, mướp và đậu phụ

Bước 1: Ngâm ngao trong nước muối khoảng 2 tiếng để loại bỏ cát sau đó rửa sạch. Gọt vỏ mướp, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Cắt đậu phụ thành những khối nhỏ và để riêng. Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm các lát gừng, sau đó thêm lượng nước vừa đủ và đun sôi.

Bước 2: Cho ngao vào và nấu đến khi chúng mở vỏ. Vớt bọt. Sau đó cho mướp và đậu phụ vào, đun nhỏ lửa trong 5 phút đến khi mướp mềm. Nêm nếm với muối và một chút tiêu trắng, thêm vài giọt dầu mè, vậy là món canh thanh mát đã hoàn thành.

Lợi ích sức khỏe của canh ngao, mướp và đậu phụ

Mướp có tác dụng thanh nhiệt, làm mát máu, lợi tiểu, trừ thấp, thông kinh mạch, giúp giảm nóng ẩm mùa hè. Trong khi đó, ngao bổ âm, thanh nhiệt, lợi tiểu, giảm sưng tấy, ít béo và giàu protein. Còn đậu phụ bổ tỳ vị, bổ khí, thanh nhiệt, dưỡng ẩm. Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này tạo nên một món canh thơm ngon, đậm đà với tác dụng thanh nhiệt và lợi tiểu tuyệt vời. Món canh này nhanh chóng loại bỏ thấp khí khỏi cơ thể, giảm nặng bụng, ít béo, cung cấp dinh dưỡng cân bằng. Rất phù hợp cho người bị nóng ẩm mùa hè, dễ bị phù nề và đường huyết không ổn định - vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Mùa hè đã bắt đầu, bạn hãy luân phiên nấu những món ăn có tác dụng giải nhiệt, giải khát, chống nóng ẩm cho cả gia đình mình thưởng thức nhé! Trên đây là gợi ý 4 món ăn vừa ngon lại đơn giản, dễ làm, bạn có thể tham khảo để bổ sung vào thực đơn của gia đình.