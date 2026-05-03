3 món ăn cho bữa tối vừa ngon miệng lại đẹp mắt, cả gia đình hết lời khen ngợi

Vậy là kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động sắp khép lại, hãy chuẩn bị cho gia đình và người thân, bạn bè một bữa cơm tối với một vài món ăn nhà làm đơn giản và ngon miệng. Điều cảm động nhất trong bữa ăn sum họp chắc chắn là những món ăn được chuẩn bị từ thức ăn nhà làm - thịnh soạn, đậm đà hương vị và hấp dẫn mọi lứa tuổi, mà không cần chuẩn bị cầu kỳ. Không cần kỹ thuật phức tạp hay nguyên liệu quý hiếm; chỉ cần gia vị đơn giản và ninh nhỏ lửa kiên nhẫn là đủ để tạo nên một bữa tiệc ngon miệng và thỏa mãn, dễ dàng đáp ứng nhu cầu tiếp đãi khách trong dịp lễ và mang lại sự ấm áp và niềm vui cho các buổi sum họp. Thực đơn 3 món ăn mà bạn nấu cho bữa cơm tối hôm nay sẽ khiến cả nhà khen ngợi hết lời.

Món thứ nhất rất ngon miệng cũng phù hợp để ăn cùng cơm là sườn heo kho nước sốt đậm đà. Là món ăn quen thuộc trên bàn ăn, nó luôn chinh phục được vị giác của mọi người với độ mềm tan trong miệng và hương vị nước sốt dịu nhẹ.

Cắt sườn heo thành từng miếng khoảng 3cm, cho vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và 3 muỗng canh rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn, hớt bọt, vớt sườn ra, rửa lại bằng nước ấm và để ráo. Cho một ít dầu ăn vào chảo, cho 10 viên đường phèn vào, đảo đều trên lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy, chuyển sang màu nâu đỏ sẫm và sủi bọt. Cho sườn heo vào đảo nhanh để sườn được phủ đều đường caramel. Cho gốc hành lá, hoa hồi và lá nguyệt quế vào đảo đều cho thơm. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen và nửa muỗng canh dầu hào vào đảo đều. Đổ nước sôi vào ngập sườn, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 50 phút. Cuối cùng, nêm muối vừa ăn, tăng lửa cho đến khi nước sốt sánh lại, mỗi miếng sườn được phủ một lớp nước sốt bóng mượt, mềm và dễ dàng tách khỏi xương mà không bị ngấy.

Món thứ hai với khẩu phần hào phóng và hương vị thơm ngon là món gà kho rau củ kiểu nhà làm. Đó là một đĩa lớn đầy thịt và rau, hấp dẫn và no bụng, đặc biệt thích hợp cho những buổi cơm tối sum họp đông đủ các thành viên trong gia đình.

Cắt đùi gà thành miếng lớn, chần qua để loại bỏ máu và tạp chất. Cắt khoai tây thành miếng lớn và ngâm nước để loại bỏ tinh bột. Cắt ớt chuông xanh và đỏ thành miếng lớn. Làm nóng dầu trong nồi, cho hành lá cắt khúc, gừng, tỏi, ớt khô vào xào thơm. Thêm 1 muỗng canh tương đậu lên men và xào đến khi dầu chuyển sang màu đỏ. Cho thịt gà vào xào trên lửa lớn đến khi bề mặt hơi vàng. Thêm 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào và một chút đường cho vừa ăn. Đổ nước sôi vào ngập thịt gà, đun sôi trên lửa lớn, sau đó cho khoai tây vào. Giảm lửa xuống mức trung bình và ninh trong 25 phút, cho đến khi khoai tây mềm và thịt gà chín. Cho ớt chuông xanh và đỏ đã cắt miếng vào xào trong 1 phút. Thêm một chút muối cho vừa ăn. Nước dùng rất ngon khi chan với cơm.

Món thứ ba, canh cá diếc đậu phụ, là món không thể thiếu trong các bữa tiệc gia đình để làm giảm độ ngấy của các món thịt. Canh có màu trắng sữa và đậm đà hương vị, giúp trung hòa độ ngấy của các món thịt và tạo cảm giác dễ uống.

Làm sạch cá diếc tươi, khía hai đường trên thân cá và thấm khô bằng khăn bếp. Cho một ít dầu ăn vào nồi, đun nóng, thêm gừng thái lát, sau đó cho cá diếc vào chiên sơ trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt. Ngay lập tức đổ nước sôi vào và đun sôi trên lửa lớn trong 10 phút; nước dùng sẽ chuyển sang màu trắng đục ngay lập tức. Tiếp theo, cho đậu phụ non cắt nhỏ vào và ninh nhỏ lửa trong 15 phút. Nêm muối và một chút tiêu trắng, rắc thêm hành lá thái nhỏ. Cá mềm, đậu phụ béo ngậy, và một ngụm nước canh này vừa ấm lòng vừa ngon miệng.

Bữa tối gia đình ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động nhấn mạnh sự sum họp và ấm cúng. 3 món ăn này, với thịt, rau và một món canh ngon, vừa đậm đà hương vị, dễ chế biến, lại vừa đẹp mắt. Tuy không cầu kỳ, nhưng chúng được làm ra với tất cả sự chu đáo. Món ăn nóng hổi cùng tiếng cười tạo nên bức tranh hoàn hảo về một ngày lễ. Một vài món ăn gia đình đơn giản có thể chiêu đãi người thân và bạn bè, làm hài lòng gia đình và dễ dàng tạo nên một buổi sum họp gia đình vui vẻ và đáng nhớ trong kỳ nghỉ.