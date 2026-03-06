Không ít phụ nữ ngoài 30 bắt đầu thấy cơ thể thay đổi nhưng lại nghĩ đó chỉ là do stress hay công việc. Thực tế, nhiều bác sĩ sản phụ khoa cho biết tiền mãn kinh có thể bắt đầu từ khoảng 38-40 tuổi.

Vấn đề là rất nhiều người không nhận ra tín hiệu này cho đến khi cơ thể đã thay đổi rõ rệt.

"Tôi tưởng mình bị stress, không ngờ lại là tiền mãn kinh"

Chị Lan (39 tuổi, Hà Nội) kể rằng khoảng một năm gần đây, chị thường xuyên rơi vào tình trạng khó ngủ, hay cáu gắt và tăng cân vùng bụng dù chế độ ăn uống không thay đổi.

"Có những đêm tôi tỉnh giấc lúc 2-3 giờ sáng, người nóng bừng và đổ mồ hôi. Ban đầu tôi nghĩ do công việc căng thẳng hoặc thiếu ngủ", chị nói.

Chỉ đến khi đi khám, bác sĩ mới giải thích rằng những biểu hiện này có thể liên quan đến giai đoạn tiền mãn kinh sớm.

Câu chuyện như của chị Lan thực ra không hiếm gặp. Rất nhiều phụ nữ bước vào tuổi cuối 30 bắt đầu thấy chu kỳ kinh nguyệt thất thường, cơ thể dễ mệt mỏi, cảm xúc thay đổi nhưng lại không nghĩ đó có thể là dấu hiệu của sự chuyển đổi nội tiết.

Theo TS.BS Lê Thị Thu Hà (Bệnh viện Từ Dũ - TP.HCM), tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp trước khi mãn kinh và có thể kéo dài vài năm đến gần 10 năm. Nhiều phụ nữ bắt đầu có dấu hiệu từ cuối tuổi 30 đến đầu tuổi 40, khi buồng trứng bắt đầu giảm dần hoạt động.

"Ở giai đoạn này, nồng độ estrogen không giảm đều mà dao động thất thường, vì vậy phụ nữ có thể xuất hiện nhiều triệu chứng khác nhau", TS.BS Lê Thị Thu Hà chia sẻ trong các chương trình tư vấn sức khỏe.

Theo Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ (North American Menopause Society - NAMS), tiền mãn kinh thường bắt đầu ở độ tuổi 40-44, nhưng một số phụ nữ có thể gặp những thay đổi nội tiết từ khoảng 38 tuổi.

Những dấu hiệu thay đổi về sinh lý dễ bị bỏ qua

Nhiều người thường nghĩ tiền mãn kinh chỉ bắt đầu khi kinh nguyệt dừng hẳn. Nhưng trên thực tế, cơ thể phụ nữ có thể gửi đi những tín hiệu rất sớm, đôi khi từ cuối tuổi 30, và các dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với stress, thiếu ngủ hoặc áp lực công việc.

Không ít phụ nữ bắt đầu nhận thấy chu kỳ kinh nguyệt trở nên thất thường hơn, có tháng đến sớm, có tháng lại trễ. Bên cạnh đó là tình trạng khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm, cảm giác nóng bừng, đổ mồ hôi khi đang ngủ. Một số người lại nhận ra vòng bụng dễ tích mỡ hơn dù chế độ ăn uống và sinh hoạt gần như không thay đổi. Cùng lúc đó, tâm trạng cũng có thể trở nên nhạy cảm hơn như dễ cáu gắt, lo âu hoặc mệt mỏi kéo dài. Da khô hơn, tóc rụng nhiều hơn cũng là những thay đổi khiến nhiều phụ nữ bất ngờ.

Theo thông tin từ Mayo Clinic, sự suy giảm estrogen trong giai đoạn tiền mãn kinh có thể ảnh hưởng đến nhiều chức năng của cơ thể, từ giấc ngủ, quá trình chuyển hóa cho đến tâm trạng và sức khỏe xương.

Chính sự thay đổi nội tiết này phần nào lý giải vì sao nhiều phụ nữ ngoài 35 tuổi bắt đầu cảm thấy cơ thể khác trước: dù ngủ đủ giấc vẫn thấy mệt mỏi, năng lượng giảm sút và việc giữ vóc dáng trở nên khó khăn hơn so với những năm trước.

Phụ nữ 40+ có thể làm gì để cơ thể thích nghi tốt hơn?

Tin tốt là tiền mãn kinh không phải là "dấu chấm hết" cho sức khỏe hay sắc vóc.

Nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp của cơ thể, và phụ nữ hoàn toàn có thể thích nghi nếu chăm sóc đúng cách.

Một số thói quen được khuyến nghị gồm:

- Duy trì vận động thường xuyên

- Các bài tập sức mạnh giúp giữ khối cơ và hỗ trợ chuyển hóa.

- Ngủ đủ giấc và giảm stress

- Giấc ngủ chất lượng giúp cân bằng hormone và giảm các cơn bốc hỏa

- Chú ý chế độ dinh dưỡng

Phụ nữ trung niên cũng nên tăng cường bổ sung những dưỡng chất sau cho cơ thể: Protein, chất xơ, thực phẩm giàu omega-3, thực phẩm chứa phytoestrogen tự nhiên như đậu nành...

Ngoài ra, một số người lựa chọn các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng dành riêng cho phụ nữ trung niên để hỗ trợ cân bằng nội tiết và giảm mệt mỏi, tuy nhiên việc sử dụng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.