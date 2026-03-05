Không ít phụ nữ phát hiện vòng bụng bắt đầu to lên dù cân nặng gần như không thay đổi. Điều lạ là ăn kiêng và tập luyện như trước cũng không còn hiệu quả như tuổi 30.

Theo bác sĩ, nguyên nhân nằm ở một thay đổi trong cơ thể mà rất nhiều người không hề để ý.

Chị Mai (41 tuổi, Hà Nội) kể rằng mình bắt đầu nhận ra sự thay đổi khi thử lại chiếc váy ôm từng rất vừa vặn vài năm trước. Cân nặng chỉ tăng khoảng 1-2kg, chế độ ăn gần như không thay đổi, nhưng phần bụng lại nhô ra rõ rệt.

"Ngày trước chỉ cần ăn kiêng vài hôm là bụng xẹp lại. Nhưng sau 40 thì khác hẳn, tập gym cả tháng mà vòng eo vẫn lì lợm", chị nói.

Câu chuyện này không hiếm. Rất nhiều phụ nữ bước vào tuổi 40 đều có chung cảm giác: Bụng bắt đầu to lên theo cách rất khó hiểu.

Theo các chuyên gia, lý do không chỉ nằm ở chuyện ăn uống hay vận động. Mỡ bụng ở tuổi 40 thực sự khác về bản chất so với tuổi 30.

Không phải ăn nhiều hơn, cơ thể đang thay đổi cách tích mỡ

Ở tuổi 30, khi tăng cân, mỡ thường phân bố khá "hiền": hông, đùi hoặc dưới da vùng bụng. Những vùng mỡ này phần lớn là mỡ dưới da, tương đối dễ giảm khi điều chỉnh chế độ ăn và tập luyện. Nhưng khi bước vào giai đoạn 38-45 tuổi, nhiều phụ nữ nhận ra một điều là "bụng to lên nhưng hông và đùi lại không thay đổi nhiều".

Theo TS. Caroline Apovian (Trường Y Harvard, Mỹ), nguyên nhân quan trọng nằm ở sự thay đổi nội tiết. Khi phụ nữ bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, lượng estrogen bắt đầu giảm, làm thay đổi cách cơ thể phân bố mỡ.

Thay vì tích trữ ở phần dưới cơ thể như trước, mỡ bắt đầu dồn nhiều hơn về vùng bụng.

Sự thật ít người biết: Mỡ bụng sau 40 phần lớn là mỡ nội tạng

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism cho thấy phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh có xu hướng tăng mỡ nội tạng, ngay cả khi cân nặng không thay đổi đáng kể.

Mỡ nội tạng là loại mỡ nằm sâu trong ổ bụng, bao quanh các cơ quan như gan, tụy và ruột. Khác với mỡ dưới da, loại mỡ này khó giảm hơn, khiến bụng trông cứng và nhô ra, không dễ biến mất chỉ bằng việc ăn kiêng ngắn hạn...

Chị Hạnh (43 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ cần cắt tinh bột buổi tối là giảm được 1-2kg. Nhưng sau 40, bụng cứ dày lên dù ăn uống rất bình thường". Đó chính là đặc điểm của mỡ nội tạng.

Một yếu tố khác ít được chú ý là sự suy giảm khối cơ theo tuổi.

Theo nhiều nghiên cứu về lão hóa, sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu mất dần khối cơ với tốc độ khoảng 3–8% mỗi thập kỷ. Cơ bắp là nơi tiêu hao năng lượng lớn nhất trong cơ thể.

Khi khối cơ giảm, tốc độ trao đổi chất chậm lại, lượng calo dư thừa dễ chuyển thành mỡ hơn. Điều này lý giải vì sao nhiều phụ nữ nói rằng "ăn như cũ nhưng vẫn béo".

Chị Lan (40 tuổi, TP.HCM) kể: "Trước đây ăn thoải mái vẫn không béo. Nhưng dạo này chỉ cần ăn nhiều một chút là bụng phình ra ngay".

Đây chính là "sự thật ít người biết", không phải tất cả mỡ bụng đều giống nhau. Ở tuổi 30, phần lớn mỡ tích tụ ở vùng bụng có thể là mỡ dưới da - loại mỡ nằm ngay dưới lớp da và tương đối dễ giảm khi điều chỉnh chế độ ăn hoặc tăng vận động. Nhưng ở tuổi 40, tỷ lệ mỡ nội tạng có xu hướng cao hơn, khiến vòng bụng trông "cứng" và khó giảm hơn.

Vì sao mỡ bụng sau 40 khó giảm hơn?

Theo các chuyên gia, vòng bụng ở phụ nữ trung niên thường trở nên "lì lợm" hơn không phải do một nguyên nhân đơn lẻ, mà là kết quả của nhiều thay đổi sinh học diễn ra cùng lúc trong cơ thể. Khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, estrogen bắt đầu suy giảm, kéo theo sự thay đổi trong cách cơ thể phân bố mỡ.

Thay vì tích tụ ở hông và đùi như trước, mỡ có xu hướng dồn nhiều hơn về vùng bụng, đặc biệt là dạng mỡ nội tạng nằm sâu trong ổ bụng. Cùng lúc đó, khối cơ bắp của cơ thể cũng giảm dần theo tuổi, khiến tốc độ trao đổi chất chậm lại. Khi cơ bắp – "bộ máy đốt năng lượng" của cơ thể - ít đi, lượng calo dư thừa dễ chuyển thành mỡ hơn, và vùng bụng trở thành nơi tích tụ rõ rệt nhất.

Theo BS. Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) từng chia sẻ, mỡ nội tạng không chỉ ảnh hưởng đến hình dáng cơ thể mà còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài. Nhiều nghiên cứu cho thấy lượng mỡ nội tạng cao có thể làm tăng nguy cơ rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và tiểu đường type 2. Vì vậy, các bác sĩ thường khuyến nghị phụ nữ trung niên không nên bỏ qua những thay đổi ở vòng bụng, bởi đó có thể là dấu hiệu cho thấy chuyển hóa của cơ thể đang thay đổi.

Tuy vậy, tuổi 40 không phải là "bản án" cho vòng eo. Các chuyên gia cho rằng mỡ bụng sau 40 vẫn có thể cải thiện, nhưng cách chăm sóc cơ thể cần khác so với khi còn trẻ. Thay vì chỉ tập trung ăn kiêng ngắn hạn, phụ nữ trung niên nên chú trọng tập luyện sức mạnh để duy trì khối cơ, ngủ đủ giấc để cân bằng hormone và duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, protein cùng các thực phẩm tự nhiên. Những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì theo thời gian có thể giúp cải thiện chuyển hóa và hạn chế sự tích tụ của mỡ nội tạng.

Ở góc nhìn tích cực hơn, tuổi 40 không phải là lúc cơ thể "xuống dốc", mà chỉ đơn giản là giai đoạn cơ thể bắt đầu vận hành theo những quy luật sinh học mới. Khi hiểu rõ những thay đổi này, phụ nữ có thể điều chỉnh lối sống phù hợp hơn để chăm sóc sức khỏe và giữ gìn vóc dáng lâu dài.