Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống vừa ăn xong một hộp salad, uống một ly nước ép trái cây hay nhâm nhi vài thanh ngũ cốc, nhưng chỉ chưa đầy một giờ sau bụng đã cồn cào trở lại? Nhiều người nghĩ rằng mình “ăn khỏe”, nhưng thực tế nguyên nhân có thể đến từ chính những món ăn được gắn mác lành mạnh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cảm giác no không chỉ phụ thuộc vào lượng calo nạp vào mà còn liên quan tới cấu trúc dinh dưỡng của thực phẩm. Nếu bữa ăn thiếu chất xơ, protein hoặc chất béo tốt, cơ thể sẽ tiêu hóa rất nhanh và tín hiệu đói sẽ xuất hiện sớm hơn.

Nhiều thực phẩm được quảng cáo “healthy” thực chất chỉ là phiên bản tinh chế hoặc đã bị thay đổi thành phần. Khi chất xơ và chất béo tự nhiên bị loại bỏ, nhà sản xuất thường bổ sung thêm đường hoặc tinh bột để cải thiện hương vị. Điều này khiến lượng đường trong máu tăng nhanh rồi giảm mạnh, làm chúng ta nhanh đói và dễ ăn nhiều hơn.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm tưởng chừng tốt cho sức khỏe nhưng có thể âm thầm khiến bạn nhanh đói hơn.

Nếu thích đồ uống, bạn có thể chọn nước ép rau củ ít đường như cần tây, cà chua hoặc dưa leo

1. Nước ép trái cây và đồ uống vị trái cây

Nhiều người có thói quen bắt đầu ngày mới bằng một ly nước cam hoặc nước ép trái cây vì cho rằng đây là cách bổ sung vitamin nhanh chóng. Tuy nhiên, khi trái cây được ép lấy nước, phần lớn chất xơ - yếu tố giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường - sẽ bị loại bỏ.

Một ly nước cam có thể chứa lượng đường tương đương 4-5 quả cam, nhưng lại thiếu chất xơ để tạo cảm giác no. Vì ở dạng lỏng, cơ thể cũng không “ghi nhận” lượng calo này hiệu quả như khi ăn thực phẩm rắn.

Kết quả là lượng đường trong máu tăng nhanh, sau đó giảm mạnh, khiến cảm giác đói quay trở lại chỉ sau thời gian ngắn.

Lựa chọn tốt hơn:

Ăn trái cây nguyên quả thay vì ép nước. Một quả táo, cam hoặc lê cung cấp cả chất xơ lẫn vitamin, giúp cơ thể no lâu hơn. Nếu thích đồ uống, bạn có thể chọn nước ép rau củ ít đường như cần tây, cà chua hoặc dưa leo.

Chọn sữa chua Hy Lạp nguyên kem, ít hoặc không đường

2. Sữa chua ít béo hoặc không béo

Sữa chua thường được xem là món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe, đặc biệt trong các chế độ giảm cân. Tuy nhiên, phiên bản “ít béo” hoặc “không béo” đôi khi lại không lý tưởng như nhiều người nghĩ.

Khi chất béo tự nhiên bị loại bỏ, nhà sản xuất thường bổ sung đường, siro hoặc chất làm đặc để giữ hương vị và độ sánh. Điều này khiến sản phẩm trở nên ngọt hơn và kém khả năng tạo cảm giác no.

Chất béo, dù ở mức vừa phải, lại đóng vai trò quan trọng trong việc kéo dài cảm giác no. Khi thiếu thành phần này, bạn có thể thấy mình nhanh chóng muốn ăn thêm.

Lựa chọn tốt hơn: Chọn sữa chua Hy Lạp nguyên kem, ít hoặc không đường. Bạn có thể thêm một ít quả mọng tươi, hạt chia hoặc hạt óc chó để tăng hương vị và bổ sung chất xơ.

Bạn cũng có thể tự làm thanh ngũ cốc tại nhà với yến mạch, hạt và mật ong

3. Bánh quy và thanh ngũ cốc “nguyên cám”

Trên kệ siêu thị, nhiều loại bánh quy hoặc thanh năng lượng được quảng cáo là “làm từ ngũ cốc nguyên cám” và “giàu chất xơ”. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ bảng thành phần, bạn có thể phát hiện bột mì tinh chế và đường vẫn chiếm tỷ lệ lớn.

Một số thanh ngũ cốc chỉ chứa khoảng 1-2 gram chất xơ mỗi khẩu phần, trong khi lượng khuyến nghị mỗi ngày cho người trưởng thành là khoảng 25 gram. Điều này có nghĩa là chúng không đủ để tạo cảm giác no lâu.

Ngoài ra, các sản phẩm này thường chứa siro đường, mật ong hoặc dầu thực vật, khiến lượng calo tăng lên đáng kể.

Lựa chọn tốt hơn: Khi mua, hãy xem kỹ danh sách thành phần. Sản phẩm tốt nên có “bột mì nguyên cám” hoặc “yến mạch nguyên hạt” đứng đầu danh sách và chứa ít nhất 3-5 gram chất xơ mỗi khẩu phần. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự làm thanh ngũ cốc tại nhà với yến mạch, hạt và mật ong.

Bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu để chế biến khoai tây chiên

4. Khoai tây chiên rau củ

Những gói snack “khoai tây chiên rau củ” với hình ảnh cà rốt, củ dền hoặc cải xoăn thường tạo cảm giác là lựa chọn lành mạnh hơn khoai tây chiên thông thường. Tuy nhiên, sự thật có thể khác xa.

Phần lớn sản phẩm này vẫn chủ yếu làm từ tinh bột khoai tây hoặc bột ngô, chỉ bổ sung một lượng nhỏ bột rau củ để tạo màu sắc và hương vị. Sau khi chiên trong dầu, chúng chứa khá nhiều chất béo và calo.

Một gói 100 gram có thể chứa khoảng 450-500 calo - gần bằng năng lượng của một bữa ăn hoàn chỉnh, nhưng lại không khiến bạn no lâu.

Lựa chọn tốt hơn: Bạn có thể tự làm snack rau củ nướng tại nhà. Cắt mỏng cải xoăn, củ dền hoặc cà rốt, phết một lớp dầu ô liu mỏng và nướng ở nhiệt độ thấp cho tới khi giòn.

Sushi thường được xem là món ăn nhẹ nhàng và ít calo.

5. Sushi cuộn kiểu phương Tây

Sushi thường được xem là món ăn nhẹ nhàng và ít calo. Tuy nhiên, nhiều phiên bản hiện đại - đặc biệt là sushi cuộn kiểu Mỹ - lại chứa khá nhiều thành phần giàu năng lượng.

Các loại như California roll hay tempura roll thường thêm phô mai kem, hải sản chiên giòn và nhiều loại nước sốt ngọt béo. Bên cạnh đó, lớp cơm trắng dùng trong sushi cũng là tinh bột tinh chế.

Một đĩa sushi 12 cuộn có thể vượt quá 500 calo, chủ yếu đến từ gạo và nước sốt. Tuy nhiên, vì ít chất xơ và protein, cảm giác no thường không kéo dài.

Lựa chọn tốt hơn: Hãy chọn sashimi hoặc sushi cuộn đơn giản với ít cơm hơn. Bạn cũng có thể gọi một tô cơm sashimi kiểu Nhật với cá tươi và rau.

Thực phẩm giàu protein (đạm) bao gồm thịt gia cầm (ức gà, gà tây), thịt đỏ nạc (bò), hải sản (cá ngừ, cá hồi, tôm), trứng,

Để tránh tình trạng ăn xong vẫn nhanh đói, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn.

- Ưu tiên protein

Protein giúp cơ thể no lâu hơn và ổn định đường huyết. Những nguồn protein tốt gồm trứng, ức gà, cá, đậu phụ và các loại đậu.

- Chọn carbohydrate phức hợp

Thay vì gạo trắng hoặc bột mì tinh chế, hãy ưu tiên gạo lứt, yến mạch, khoai lang hoặc bánh mì nguyên hạt. Các loại này tiêu hóa chậm hơn và giúp duy trì năng lượng ổn định.

- Đừng bỏ qua chất béo lành mạnh

Chất béo tốt từ bơ, các loại hạt, dầu ô liu hoặc cá béo giúp kéo dài cảm giác no và hỗ trợ hấp thu vitamin.

- Tăng cường rau giàu chất xơ

Các loại rau như bông cải xanh, rau bina, nấm hay cải xoăn có khối lượng lớn nhưng ít calo, giúp bạn ăn no mà không nạp quá nhiều năng lượng.

Thực phẩm “healthy” không phải lúc nào cũng tốt như vẻ ngoài quảng cáo. Chìa khóa của một chế độ ăn uống lành mạnh nằm ở việc hiểu rõ thành phần dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm tự nhiên, ít chế biến. Khi bữa ăn cân bằng giữa protein, chất xơ và chất béo tốt, cơ thể sẽ duy trì cảm giác no lâu hơn và hạn chế được thói quen ăn vặt không cần thiết.