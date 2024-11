Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 25/11 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, sau đó lại được bổ sung vào ngày 27/11. Khả năng sẽ khiến nền nhiệt toàn miền Bắc giảm thấp nhất từ đầu mùa đến giờ, trời sẽ lạnh rõ cả ngày lẫn đêm.

Thời tiết lạnh nhất sẽ rơi vào các ngày 27-28/11, dự báo nhiệt độ cao nhất ban ngày chỉ khoảng 20-23 độ C, đêm về sáng trời rét với nhiệt độ toàn miền vào khoảng 16-19 độ C, vùng núi chỉ từ 9-13 độ C.

Từ 27-28/11 Bắc Bộ lạnh cả ngày, nhiệt độ ban ngày khoảng 20-23 độ C

Nhiệt độ về đêm dự báo 16-20 độ C, vùng núi sẽ dưới 15 độ C, thậm chí vùng núi cao sẽ xuống dưới 10 độ C

Như vậy, năm nay rét đến muộn hơn so với nhận định và muộn hơn mọi năm do tần suất các đợt không khí lạnh hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, trạng thái khí quyển ENSO vẫn ở pha trung tính chứ chưa chuyển sang pha lạnh La Nina.

Khả năng từ tháng 12 không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn và với tần suất nhiều hơn, sẽ khiến nhiều ngày rét. Đợt rét đậm diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay khả năng sẽ rơi vào cuối tháng 12. Nền nhiệt độ trung bình của mùa đông năm nay sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm, có thể sẽ cao hơn, ấm hơn so với mùa đông năm ngoái.