Miền Bắc sắp đón đợt lạnh đầu tiên trong năm, trời chuyển rét dưới 20 độ

Đợt lạnh đầu tiên của mùa đông

Cả nước đang bước vào cao điểm mưa bão năm 2022, ngoài những xoáy thuận nhiệt đới được dự báo sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trong những tháng cuối năm thì năm nay, không khí lạnh cũng được dự báo sẽ ảnh hưởng sớm đến nước ta.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong tháng 10 các đợt không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta; không khí lạnh gia tăng tần suất và cường độ, tập trung trong nửa cuối tháng 10/2022.

Từ cuối tháng 9 - đầu tháng 10, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, nhưng chưa gây ra sự thay đổi về nhiệt độ quá lớn cho các tỉnh miền Bắc. Ảnh minh họa.

Từ đầu tháng 10, áp cao lục địa vẫn liên tục được tăng cường xuống nước ta nhưng với cường độ yếu nên chưa gây ra sự thay đổi nhiệt độ đáng kể cho các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên vào khoảng ngày 9-10/10, áp cao lục địa này tiếp tục tăng cường mạnh hơn khiến thời tiết các tỉnh miền Bắc có sự thay đổi rõ rệt. Đặc biệt,

Cụ thể, dự báo khoảng ngày 9/10, khối không khí lạnh với cường độ tương đối mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du, vùng đồng bằng.

Nền nhiệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc được dự báo giảm sâu, về đêm và sáng sớm có thể dưới 20 độ. Từ đêm 9/10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét.

Với cường độ được đánh giá khá mạnh, đợt không khí lạnh này còn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển lạnh từ ngày 10/10.

Đợt không khí lạnh 9/10 tới đây được dự báo sẽ khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu, vùng núi chuyển rét, vùng đồng bằng chuyển lạnh. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định về tình hình thời tiết chung trong tháng 10:

Xu thế nhiệt độ trung bình: Trong thời kỳ dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Xu thế lượng mưa: TLM khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với TBNN từ 15-25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ phổ biến từ 20-50%, có nơi trên; riêng Nam Bộ có TLM xấp xỉ TBNN.

Cảnh báo: Trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện khoảng 02 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 3/2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 05-06 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng từ 02-04 cơn.

Cùng với đó là không khí lạnh đến sớm, tạo hội tụ gây mưa rất lớn và dồn dập ở miền Trung khoảng thời gian từ tháng 10 – 11/2022.

Cảnh báo mưa lớn Trung Bộ

Bên cạnh khiến nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm sâu, đợt không khí lạnh tăng cường này kết hợp với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Dự báo: Bắc Bộ: Thời kỳ từ đêm 07-10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 09/10, trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Khu vực Trung Bộ: đêm 07-09/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 09 đến đêm 10/10 khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thời kỳ từ ngày 10-15/10, Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ ngày 10-11/10 trời chuyển lạnh.