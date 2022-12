Miền Bắc sắp đón đợt lạnh mạnh nhất kể từ đầu Đông, có nơi xuống dưới 0 độ: Người dân cần lưu ý gì?

Đợt rét sâu nhất kể từ đầu Đông

Mới đây, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã đưa ra dự báo về một đợt không khí lạnh với cường độ rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 16/12 tới đây.

Theo đó, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo:

Khoảng từ ngày 16-17/12, có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta; từ gần sáng ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Cảnh báo giá rét: Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng nêu này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C; nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối trong đợt rét này.

Đặc điểm đây là một đợt rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18, 19/12. Những ngày sau đó, trời tiếp tục rét sâu nhưng nền nhiệt tăng dần 1-2 độ.

Cùng với giá rét, đợt không khí lạnh này dự báo sẽ gây mưa cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận trong thời gian từ 16-22/12, trong đó, ngày 16-18/12 cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai.

Chủ động các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại

Trước những cảnh báo về đợt rét đậm này, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, các Bộ, ngành chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối.

Để chủ động ứng phó với rét hại và băng giá, sương muối, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các tỉnh, các Bộ, ngành chủ động chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó rét đậm, rét hại, băng giá, sương muối.

Đợt rét này sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp...

Trong đó, theo dõi sát diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân; chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước,... đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm.

chăn nuôi của bà con vùng núi.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế khuyến cáo, trước thời tiết rét đậm, rét hại, người dân cần giữ ấm cho cơ thể bằng cách ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức chống đỡ của cơ thể; mặc ấm, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ; ăn uống thức ăn nóng ấm, tốt nhất là uống trà gừng nóng có thêm ít đường phèn. Giữ ấm cơ thể là biện pháp hàng đầu để phòng bệnh.

Các gia đình cần giữ gìn vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc, tránh vi khuẩn cư ngụ, gây bệnh cho người thân.

Người dân cần chú ý uống đủ nước, nên dùng nước nấu chín, các loại nước ép trái cây tươi, duy trì chế độ tập thể dục, dưỡng sinh, đi bộ thường xuyên để điều hòa khí huyết, giữ gìn sức khỏe...

Cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ trong những ngày đỉnh điểm của đợt rét.

Đối với trẻ em, cha mẹ cần giữ ấm cho trẻ bằng cách mặc đủ ấm, ăn uống đủ dinh dưỡng, tránh cho trẻ ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Trẻ cần được mặc đủ ấm, chú ý nếu mặc quá nhiều áo, trẻ có thể bị ngấm lạnh nếu toát mồ hôi, gây cảm lạnh, sốt cao...

Hiện miền Bắc đang bước vào thời điểm chính Đông. Dự báo trong tháng 12 sẽ có nhiều đợt rét đậm xảy ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ.