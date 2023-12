Nam Bộ sắp đón nhiều đợt lạnh, ảnh hưởng sức khỏe người dân

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý trong tháng 12, Nam Bộ sẽ có những đợt giảm nhiệt.

Theo đó, nhiệt độ thấp nhất giảm nhiều trên khu vực miền Đông, vì vậy, cần đề phòng thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cũng cần đề phòng những đợt gió mùa Đông Bắc mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Trong tháng 12, Nam Bộ sẽ đón nhiều đợt lạnh

Theo đơn vị này, trong 10 ngày đầu của tháng 12, thời tiết Nam Bộ có mưa vài nơi đến rải rác với lượng mưa từ nhỏ đến vừa trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 5-12. Từ ngày 6 đến ngày 10-12 phổ biến không mưa.

10 ngày giữa tháng, thời tiết khu vực ít mưa, ngày nắng. Có những đợt giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất xuống đến 20 độ C ở miền Đông.

Nguyên nhân của những đợt giảm nhiệt này là do không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam và tiếp tục khuyếch tán dần xuống khu vực Nam Bộ. Gió mùa Đông Bắc trên khu vực Nam bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh.

Cũng trong thời gian này, tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong 10 ngày cuối của tháng, Nam Bộ có mưa vài nơi với lượng mưa nhỏ đến vừa.

Nhiệt độ của tháng 12 cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26 đến 28 độ C; cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ C, có nơi 33 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông phổ biến 20-23 độ C, miền Tây từ 22-25 độ C.