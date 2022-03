Midu sau thời gian buôn đất khẳng định: "Đất ở Việt Nam không đắt và miếng tôi chọn phải là miếng đất ngon nhất"!

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung (sinh năm 1989), thường được biết đến với vai trò Hot girl, nữ diễn viên, giảng viên, người mẫu ảnh kiêm doanh nhân từ khi còn rất trẻ. Ở cột mốc 32 (tuổi) hiện tại, Midu vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp và luôn giữ được hình tượng "ngọc nữ" với đời tư sạch bóng, không cần chiêu trò scandal để đánh bóng tên tuổi.

Gần đây, bên cạnh việc xuất hiện trong nhiều gameshow và nhiều cương vị mới được truyền thông ưu ái gọi là "con nhà người ta" cùng với khối kiến thức đa lĩnh vực, sự thông minh và tư duy kinh doanh sắc bén trong lĩnh vực "tay trái" đòi hỏi sự bản lĩnh và mạnh dạn hơn: Bán Bất động sản. Và trong buổi chia sẻ về công việc tay trái mới này của mình trên show "Tay Trái Làm Giàu", Midu đã có loạt chia sẻ bất ngờ về công việc và quá trình mua đất của mình trong suốt thời gian qua.

Định vị vị trí và khách quan đưa ra nhận định

Đầu tiên Midu chia sẻ về tiêu chí mà cô đặt ra trước khi sở hữu một miếng đất, cũng như định nghĩa thế nào là một miếng đất đẹp. Khẩu vị của Midu: "Nó phải là miếng "bánh ngon" và đầy đủ các gia vị, một miếng đất tốt phải có pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, hình hài đẹp, thửa đẹp, nằm ở địa phương nào, thị trường địa phương ấy có tiềm năng không, giá thành như thế nào?

Midu thường đặt trường hợp ngược lại nếu bản thân Du khi mua đất thì sẽ như thế nào? Khi đi mua đất Du là một khách hàng cực kỳ khó tính. Mình muốn miếng đất ấy phải đạt từng tiêu chí mà mình đề ra dù ít hay nhiều".

Midu xuất hiện trong show "Tay Trái Làm Giàu" và tiết lộ không ít bí mật về việc kinh doanh của mình ở thời điểm hiện tại.

Bong Bóng Bất Động Sản chưa chắc đã đáng sợ bằng việc "thiếu tầm nhìn" và định giá trị

Cũng trả lời một câu hỏi của host lý giải về góc nhìn của Midu về thị trường bất động sản ở Việt Nam. Cô ngay lập tức liên hệ về những "tấm gương" trên thị trường bất động sản của một số nước đã phát triển hơn mình một bước như Hàn, Nhật, Singapore.

Cô chia sẻ thông qua câu chuyện: "Trước đây, Du luôn nghĩ bất động sản ở Việt Nam giá cao, mình luôn nghĩ như vậy và chuẩn bị tâm lý cho một đợt "bong bóng bất động sản". Như tất cả mọi người đều nói bất động sản phát triển một cái giai đoạn nào đó sẽ gặp "bong bóng bất động sản". Khi ấy, Du như "Con chim sợ cành cong", đầu tư vào bất động sản nhưng không dám mạnh tay.

Cho đến một ngày mình gặp một người bạn ở Hàn, người bạn này có một số vốn và nhờ mình tìm một mảnh đất ở Việt Nam mà người nước ngoài có thể đứng tên. Người bạn này muốn đầu tư vào một mảnh đất ở Đà Nẵng. Lúc ấy, Du từ chối và nói với bạn: "Thôi, đầu tư ở đâu bên đấy đi cho rành, giá đất bên đây rất cao". Bạn của Du lúc này mới nói rằng: "Giá đất ở Việt Nam rất rẻ" và phân tích cho mình thấy.

Sinh năm 1989, Midu hiện đang được gọi là doanh nhân bất động sản

Ở Hàn Quốc, một người muốn sở hữu căn hộ phải có khoảng hai mươi tỷ (tiền Việt) trở lên trong khi ở Việt Nam, chỉ cần vài tỷ đồng thôi đã có thể mua một mảnh đất. Lúc ấy, mình mới phát hiện mình hóa ra chỉ là "con ếch ngồi đáy giếng".

Sau đó mình mở rộng tầm nhìn, đất này đắt do đâu? Đắt do cái giá trị của nó hay là đắt so với tầm nhìn của mình khi nhìn rộng ra. Khi tầm nhìn của mình rộng ra mình sẽ nhìn được nhiều câu chuyện hơn một vấn đề. Đó là lý do sau này đầu tư, Du luôn để cái đầu của mình sạch nhất để mình lựa chọn và cân bằng giá trị của một mảnh đất".

Đầu tư BĐS không phải là một cuộc chơi "trâu chậm uống nước đục" hoặc chạy theo nhịp độ của thị trường. Cũng không thể chỉ quy chụp giá BĐS đang "Đắt hay Rẻ" để "tất tay" ngay bây giờ. BĐS là một cuộc chơi mà ở đó cần kiến thức, sự nghiêm túc nghiên cứu, tầm nhìn vào đúng địa phương tốt thì trước sau gì một cơn sóng ngầm cũng sẽ trỗi lên".

