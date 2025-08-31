Phồng tôm là món ăn vặt quen thuộc, thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết, tiệc tùng hoặc đơn giản là trong những buổi sum họp gia đình. Vị thơm béo từ bột tôm quyện cùng độ giòn tan của miếng bánh khiến ai thưởng thức cũng khó lòng dừng lại.

Tuy nhiên, để rán được phồng tôm nở to, giòn xốp, không bị dai hay cháy lại không hề dễ dàng. Bài viết dưới đây sẽ bật mí những mẹo rán phồng tôm đơn giản mà hiệu quả, giúp bạn có được đĩa phồng tôm giòn ngon, trắng đẹp, nở đều chỉ trong vài phút.

Mẹo rán phồng tôm nở to, giòn, không cháy

Mẹo rán phồng tôm nở to, không dai, không cháy. (Ảnh: Mashed)

Chọn loại phồng tôm chất lượng

Mẹo đầu tiên để món phồng tôm nở đều, giòn ngon chính là chọn loại phồng tôm tốt. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại phồng tôm với giá cả và chất lượng khác nhau. Để đảm bảo chất lượng món ăn, bạn nên chọn hồng tôm có tỷ lệ tôm cao (thường từ 40% trở lên), màu sắc tự nhiên, không quá trắng hay quá sậm màu.

Sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, có ghi thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Tránh mua những loại có mùi lạ, mềm hoặc vụn nát, vì có thể đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

Nếu muốn an toàn hơn, bạn có thể mua loại phồng tôm sống (chưa cắt lát) về tự thái mỏng và phơi khô, tuy mất công hơn nhưng chất lượng đảm bảo.

Dầu rán phải đủ nhiều và đủ nóng

Đây là bí quyết quan trọng để rán phồng tôm nở to, giòn. Chiên phồng tôm không thể dùng ít dầu. Lượng dầu nên đủ để ngập hoàn toàn lát phồng tôm, giúp nở đều và không bị cháy mép. Đây là bước rất quan trọng, nếu dầu quá ít, phồng tôm sẽ chỉ nở một phần và có thể cháy sém.

Tuy nhiên, không phải cứ nhiều dầu là đủ – dầu cũng phải đủ nóng. Nhiệt độ lý tưởng để chiên phồng tôm là khoảng 160 – 180°C. Bạn có thể thử bằng cách thả nhẹ một miếng phồng tôm vào, nếu miếng phồng tôm chìm xuống rồi nổi lên ngay, sủi bong bóng và bắt đầu nở thì dầu đã đạt nhiệt độ chuẩn.

Nếu dầu chưa đủ nóng, phồng tôm sẽ ngấm dầu, dai và không nở được. Ngược lại, nếu quá nóng, tôm dễ bị cháy sém bên ngoài mà bên trong chưa kịp nở hết.

Không rán quá nhiều một lúc

Một sai lầm phổ biến là cho quá nhiều miếng tôm vào cùng lúc. Khi đó, nhiệt độ dầu sẽ giảm đột ngột, làm các miếng tôm nở không đều, có miếng bị cong vênh hoặc dính vào nhau. Tốt nhất, bạn nên rán từng mẻ nhỏ, mỗi mẻ chỉ khoảng 4 – 6 miếng (tùy kích thước chảo). Sau khi thả vào, nên dùng đũa đảo nhẹ để tôm không dính nhau và nở tròn đều.

Ngoài ra, bạn nên chiên ở lửa vừa đến nhỏ, không để lửa quá to, tránh làm phồng tôm nở quá nhanh dẫn đến cháy bên ngoài nhưng bên trong vẫn dai.

Thời gian chiên chỉ từ 5 – 7 giây

Phồng tôm chiên rất nhanh chín, trung bình mỗi miếng chỉ cần từ 5 đến 7 giây là đạt. Khi thấy miếng tôm đã nở căng, có màu vàng nhạt, bạn hãy vớt ra ngay.

Đừng đợi đến khi tôm chuyển màu vàng đậm mới vớt, vì sức nóng còn lại sẽ làm tôm tiếp tục chín sau khi vớt, dễ khiến miếng tôm bị cháy sậm và mất độ giòn tự nhiên.

Dùng giấy thấm dầu để giữ độ giòn

Sau khi vớt phồng tôm ra khỏi chảo, bạn nên đặt lên giấy thấm dầu hoặc rổ inox lót giấy ăn để loại bỏ lượng dầu thừa. Làm vậy không chỉ giúp món ăn bớt ngấy mà còn giữ độ giòn lâu hơn.

Nếu không ăn ngay, bạn có thể để phồng tôm nguội hoàn toàn, sau đó bảo quản trong hũ kín hoặc túi zip, tránh ẩm và tiếp xúc không khí.

Một số mẹo hay khác để phồng tôm nở đẹp

- Phơi tôm khô lại trước khi chiên: Nếu bạn để phồng tôm trong ngăn mát tủ lạnh, hãy mang ra và phơi lại vài tiếng cho ráo hẳn trước khi chiên. Tôm còn ẩm sẽ khó nở và hay bị bắn dầu.

- Chiên bằng nồi chiên không dầu: Nếu muốn ăn “healthy” hơn, bạn có thể làm nóng nồi chiên không dầu ở 200°C, sau đó phết chút dầu lên bề mặt tôm rồi cho vào chiên trong 3 – 5 phút. Tuy không giòn như chiên ngập dầu, nhưng vẫn nở đều và ít béo.

- Không nên chiên lại phồng tôm lần 2: Nếu đã nguội và bị ỉu, nhiều người hay nghĩ đến việc chiên lại. Tuy nhiên, điều này khiến phồng tôm bị khét, cứng, mất hẳn vị ngon. Bạn có thể thử cho vào lò vi sóng quay nhẹ 10 – 15 giây để phục hồi độ giòn.