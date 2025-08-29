Không cần mua snack ngoài tiệm vừa đắt vừa nhiều dầu mỡ, bạn hoàn toàn có thể tự làm một món ăn vặt “ngon – bổ – rẻ” ngay tại nhà từ nguyên liệu đơn giản: Khoai lang tím, bột nếp, mè rang. Món khoai lang tím mè rang dẻo thơm đang “gây sốt” trên mạng xã hội vì vừa dễ làm, vừa phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Điểm cộng lớn nhất là không cần chi nhiều tiền, không dầu chiên ngập mỡ, mà hương vị lại khiến ai cũng xuýt xoa. Chỉ vài bước đơn giản, bạn sẽ có ngay món ăn vặt chuẩn healthy, vừa no bụng lại vừa chiều lòng cả gia đình.

Khoai lang tím – nguyên liệu “bình dân mà sang”

Không phải tự nhiên mà khoai lang tím được dân mạng ưu ái gọi là “nguyên liệu quốc dân” của các món ăn vặt.

- Vị ngọt tự nhiên, dẻo thơm: Dù không cho thêm đường hay sữa, khoai lang tím vẫn có vị ngọt nhẹ, mùi thơm bùi khó cưỡng.

- Dễ chế biến: Hấp, luộc, nướng đều ngon. Bẻ đôi khoai, phần ruột tím ẩm mịn, dẻo mà không khô, không sượng.

- Giàu dinh dưỡng: Chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ em.

Công thức làm khoai lang tím mè rang dẻo thơm

Nguyên liệu chuẩn bị (cho khoảng 10 viên)

- Khoai lang tím: 400g

- Bột nếp: 170g

- Sữa tươi không đường: 80ml (có thể thay bằng nước cốt dừa cho thơm)

- Đường: 10g (tuỳ khẩu vị, trẻ nhỏ có thể giảm)

- Mè trắng rang chín: Đủ lăn phủ

Đây là công thức cơ bản, bạn có thể gia giảm nguyên liệu theo ý thích.

Các bước thực hiện

Bước 1: Hấp và nghiền khoai Khoai lang tím rửa sạch, hấp chín rồi nghiền nhuyễn. Lúc nghiền, bạn sẽ cảm nhận ngay độ dẻo mịn, ít xơ, ăn không cần thêm gì cũng ngon ngọt tự nhiên.

Bước 2: Trộn bột Trộn khoai nghiền với bột nếp, thêm sữa tươi và chút đường. Nhào đến khi hỗn hợp dẻo mịn, không dính tay, có thể vo thành viên.

Bước 3: Vo viên: Chia bột khoai thành từng viên nhỏ khoảng 40g. Sau khi vo tròn, nhớ đậy bằng màng bọc thực phẩm để không bị khô.

Bước 4: Lăn mè: Lăn viên khoai vào mè trắng đã rang chín, lớp mè sẽ làm viên khoai dậy mùi thơm, khi nướng lên càng hấp dẫn.

Bước 5: Nướng hoặc dùng nồi chiên không dầu

Làm nóng lò hoặc nồi chiên không dầu ở 170°C. Xếp viên khoai vào khay, phun chút dầu ăn để không bị nứt. Nướng khoảng 18 phút, giữa chừng có thể trở mặt và xịt thêm dầu cho vàng đều.

Thành phẩm: Viên khoai lang tím phủ mè vàng ruộm, bên ngoài thơm ngậy, bên trong dẻo mềm, ngọt thanh.

Một số mẹo nhỏ để món ngon hơn

- Có thể thay khoai lang tím bằng khoai vàng, bí đỏ, khoai môn nhưng vị ngon và màu sắc của khoai tím vẫn là số 1.

- Nếu muốn hương vị thêm béo ngậy, có thể cho thêm 1 muỗng nhỏ nước cốt dừa khi trộn bột.

- Bảo quản ngăn đông: Viên khoai chưa nướng có thể để tủ lạnh, khi ăn chỉ cần lấy ra nướng lại bằng nồi chiên không dầu là có ngay món snack nóng hổi.

Vì sao món này hot?

- Ngon mà rẻ: Chỉ với vài chục nghìn đồng đã có cả nồi ăn vặt.

- Lành mạnh: Không dầu mỡ, ít đường, tốt cho sức khỏe.

- Ai cũng làm được: Không cần dụng cụ cầu kỳ, nguyên liệu dễ mua, công thức đơn giản.

- Trẻ con cực thích: Mềm dẻo, thơm ngọt, lại nhiều màu sắc bắt mắt.

Không cần phải tìm đến những món snack công nghiệp nhiều chất bảo quản, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm món khoai lang tím mè rang dẻo thơm cho cả gia đình. Chỉ vài bước đơn giản, vừa tiết kiệm, vừa tốt cho sức khỏe lại khiến cả trẻ nhỏ lẫn người lớn đều thích mê.

Cuối tuần này, thử ngay công thức này, chắc chắn bạn sẽ “ghi điểm” với cả nhà!