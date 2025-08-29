Mẹo rán mỡ không bị nổ, bắn tung tóe

Bằng cách rán, từ những miếng mỡ heo sống, người nội trợ thu được phần mỡ nước đem bảo quản dùng dần để chiên xào; phần tóp mỡ giòn rụm còn là món ăn vặt khoái khẩu của không ít người hoặc dùng làm nguyên liệu cho một số món mặn.

Công đoạn rán mỡ lại không quá đơn giản. Nếu không biết cách, bạn rất dễ gặp tình trạng mỡ nổ lách tách, nước mỡ nóng bắn tung tóe xung quanh nồi, gây bỏng tay, mặt và khiến căn bếp trở thành “bãi chiến trường”.

Vì sao rán mỡ hay bị bắn tung tóe?

Để áp dụng các mẹo rán mỡ không bắn, nổ, trước tiên bạn cần hiểu nguyên nhân. Hiện tượng này xảy ra chủ yếu là do nước còn sót lại trong mỡ (có thể do mỡ chưa được để ráo kỹ hoặc bị dính nước trong quá trình sơ chế). Khi gặp nhiệt độ cao, nước bốc hơi nhanh, tạo áp suất lớn trong lớp mỡ, gây nổ, bắn tung tóe.

Ngoài ra, nếu bạn rán mỡ ở nhiệt độ quá cao, lớp mỡ bên ngoài chưa kịp tan chảy hoàn toàn trong khi bên trong vẫn còn nước, sự chênh lệch nhiệt độ cũng có thể dẫn đến nổ mạnh.

Hiểu được lý do, bạn sẽ dễ dàng áp dụng các biện pháp hạn chế hiện tượng này.

Mẹo rán mỡ không bị bắn, nổ

Làm thế nào để rán mỡ an toàn, sạch sẽ và hiệu quả. Dưới đây là một số mẹo hữu ích giúp bạn chế biến mỡ mà không lo nổ hay bắn dầu mỡ ra ngoài.

Loại mỡ lý tưởng để rán là mỡ gáy mỡ lưng hoặc mỡ bụng của heo. (Ảnh: Arttimes)

Chọn đúng loại mỡ

Loại mỡ lý tưởng để rán là mỡ gáy, mỡ lưng hoặc mỡ bụng của heo. Đây là những phần có tỷ lệ mỡ cao, ít lẫn thịt, khi rán dễ ra mỡ nước và ít bị bắn. Nếu bạn dùng loại mỡ có lẫn nhiều thịt (mỡ thịt ba chỉ, mỡ cổ...) thì khả năng bị cháy khét hoặc bắn dầu sẽ cao hơn.

Sơ chế kỹ càng – cắt nhỏ và để thật ráo

Sau khi mua mỡ về, cần rửa sạch với nước muối loãng để khử mùi hôi. Sau đó, thái miếng nhỏ đều nhau, độ dày khoảng 1 – 1,5cm là vừa.

Để rán mỡ không bị bắn, nổ, điều quan trọng nhất là phải để mỡ thật ráo nước trước khi cho vào chảo. Bạn có thể dùng khăn giấy hoặc khăn sạch thấm khô từng miếng mỡ. Có thể để mỡ đã thái vào ngăn mát tủ lạnh vài tiếng, vừa giúp ráo nước, vừa làm săn lại, khi rán dễ ra mỡ hơn.

Dùng chảo sâu lòng hoặc nồi, tránh dùng chảo nông

Khi rán mỡ, hãy chọn loại chảo sâu lòng hoặc nồi inox, có miệng cao, để hạn chế mỡ bắn ra ngoài. Không nên dùng chảo nông vì dầu mỡ dễ trào ra khi sôi mạnh. Ngoài ra, sử dụng nắp vung lưới chắn dầu hoặc nắp đậy hở cũng giúp hạn chế dầu mỡ bắn ra bếp và người.

Bắt đầu từ lửa nhỏ, không đun nóng chảo trước

Tuyệt đối không đun nóng chảo trước rồi mới cho mỡ vào. Hãy cho mỡ vào chảo ngay từ đầu, lúc chảo còn lạnh, rồi bật lửa nhỏ đến vừa. Cách này giúp mỡ chảy dần dần, nước trong mỡ bay hơi từ từ, hạn chế tối đa việc nổ.

Khi thấy mỡ bắt đầu chảy ra nhiều, có thể tăng nhiệt một chút, nhưng luôn giữ lửa ở mức vừa. Trong suốt quá trình, không đậy vung kín, vì hơi nước sẽ tích tụ và nhỏ ngược lại vào chảo, gây bắn mỡ.

Cho mỡ vào chảo ngay từ đầu, lúc chảo còn lạnh, rồi bật lửa nhỏ đến vừa là bí quyết rán mỡ không bị nổ, bắn tung tóe. (Ảnh: Recipemarker)

Đảo đều tay và giữ khoảng cách an toàn

Trong khi rán, bạn nên đảo nhẹ tay bằng đũa gỗ dài hoặc muôi thủng để mỡ chảy đều, miếng tóp vàng đều và không bị cháy. Đứng cách xa chảo một khoảng an toàn, tránh cúi sát mặt vào chảo, đề phòng trường hợp mỡ bất ngờ nổ.

Nếu lỡ bị bắn dầu vào tay, hãy ngay lập tức xả nước mát hoặc chườm đá lạnh để giảm tổn thương da.

Một số mẹo dân gian giảm bắn mỡ

Ngoài các cách trên, người xưa còn truyền lại một số mẹo nhỏ:

- Cho vài hạt muối vào chảo khi rán mỡ, giúp hút ẩm và hạn chế bắn dầu.

- Cho một lát gừng tươi đập dập vào chảo rán mỡ, vừa giúp khử mùi hôi, vừa giảm nổ.

- Lót một lớp giấy thấm dầu dưới đáy chảo, chỉ áp dụng với chảo chống dính và lửa nhỏ – giúp hút nước và mỡ chảy đều.

Lưu ý: Những mẹo này chỉ hỗ trợ phần nào, không thể thay thế các bước sơ chế và thao tác chính xác.

Bảo quản mỡ sau khi rán

Sau khi rán xong, bạn nên để nguội mỡ nước, lọc qua rây hoặc vải mỏng để loại bỏ cặn. Cho vào hũ thủy tinh hoặc chai sạch, đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát, hoặc ngăn mát tủ lạnh.

Mỡ heo có thể dùng để xào rau, chiên trứng, làm bánh hoặc nấu các món truyền thống, vừa béo thơm, vừa đậm đà.

Tóp mỡ sau khi vớt ra nên để lên giấy thấm dầu, có thể ăn trực tiếp, rim mắm đường hoặc dùng trong món kho, món xào.