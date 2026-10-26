Mẹo chọn rau quả giúp bạn không bị ‘hớ’ khi đi chợ

Tiêu chuẩn chung để chọn mua bắp cải là quả bắp cải phải chắc và rắn. (Ảnh: ITN)

Giới chuyên gia hướng dẫn bạn một số mẹo mua rau, để gia đình có thể ăn uống lành mạnh và yên tâm.

Khoai tây

Cố gắng chọn những củ tròn, không bị trầy xước, càng tròn thì càng dễ gọt. Lớp vỏ nhất định phải khô, không được có bóng nước, nếu không thời gian bảo quản sẽ ngắn và vị cũng không ngon.

Bất kỳ khoai tây nào mọc mầm non đều có chứa độc tố, không nên ăn. Nếu thấy vỏ khoai tây chuyển sang màu xanh, dù chỉ là màu xanh nhạt cũng không nên ăn.

Bởi vì khoai tây chuyển xanh là dấu hiệu có alkaloid độc hại, nếu ăn sẽ bị ngộ độc.

Cà tím

Độ non già của cà tím ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng. Một phương pháp đáng tin cậy để đánh giá độ non già của cà tím là nhìn vào "mắt" của cà.

"Mắt" của cà tím mọc ở chỗ nối giữa đài hoa và quả, có một vòng màu trắng hơi xanh nhạt, người ta thường gọi đó là "mắt" của cà tím.

Mắt càng to, cà tím càng non; mắt càng nhỏ, cà tím càng già. Cà tím non khi cầm có cảm giác dính, cà tím cứng là cà tím già.

Ớt

Ớt càng nhọn càng cay, và lớp thịt quả càng mỏng thì vị cay càng nặng. Ớt tròn thường là ớt ngọt, lớp thịt càng dày thì càng ngọt giòn, ớt cay vừa thì nằm giữa hai loại trên.

Nếu bạn quan tâm đến dinh dưỡng, có thể mua ớt đỏ, vì ớt đỏ có vitamin C nhiều hơn ớt xanh 0,8 lần, beta-caroten nhiều hơn 3 lần.

Hơn nữa, ớt đỏ nhẹ hơn (tỉ trọng nhỏ), về mặt kinh tế cũng hợp lý, chỉ là ăn không giòn ngon bằng ớt xanh.

Dưa chuột

Bất kể loại nào, khi mua dưa chuột cũng nên chọn quả non, tốt nhất là có hoa (hoa còn sót lại ở núm). Đồng thời, nên chọn quả cứng. Bởi vì dưa chuột có hàm lượng nước cao 96,2%, quả tươi lúc nào cũng cứng, chỉ khi mất nước mới trở nên mềm.

Nhưng quả cứng không nhất thiết đều tươi. Bởi vì, dưa chuột đã mềm ngâm vào nước một lúc sẽ lại hấp thụ nước và trở nên cứng.

Cà chua

Mua cà chua, trước hết cần xác định là ăn sống hay ăn chín. Nếu ăn sống, tất nhiên nên mua cà chua màu hồng, vì loại cà chua này vị chua nhẹ, ăn sống là tốt nhất;

Nếu ăn chín, nên cố gắng mua cà chua màu đỏ đậm, loại cà chua này vị đậm đà, nấu súp hay xào đều ngon.

Cần đặc biệt lưu ý, không mua cà chua xanh hoặc vùng cuống còn xanh, vì loại cà chua này dinh dưỡng kém và chứa glycoalkaloid có độc tính.

Cần tây

Không nên mua loại lá màu xanh đậm. Bởi vì lá màu xanh đậm cho thấy trong thời gian sinh trưởng bị khô hạn và thiếu nước, phát triển chậm, nhiều sợi thô, ăn sẽ hơi dai.

Độ tươi của cần tây chủ yếu dựa vào thân lá có thẳng hay không, cần tây tươi thì thân lá thẳng. Cần tây để lâu, đầu lá sẽ cong lên, lá mềm, thậm chí có thể vàng và có một số vết gỉ.

Hẹ

Hẹ lá rộng trông bắt mắt hơn, mùi thơm nhẹ nhàng; hẹ lá hẹp trông không đẹp mắt bằng hẹ lá rộng, nhưng mùi thơm đậm đà. Những người thích ăn hẹ thường chọn hẹ lá hẹp.

Cần chú ý, hẹ có lá rộng bất thường nên cân nhắc khi mua, vì khi trồng có thể đã sử dụng chất kích thích sinh trưởng (hormone thực vật tổng hợp).

Súp lơ

Khi chọn mua súp lơ, chủ yếu chú ý hai điều: Một là độ chín của bông, bông càng chưa tách ra ngoài càng tốt; hai là độ trắng của bông, bông trắng hơi vàng, không có màu lạ là tốt nhất.

Bắp cải

Tiêu chuẩn chung để chọn mua bắp cải là, quả bắp cải phải chắc và rắn, nếu lỏng lẻo có nghĩa là bắp cải không chặt, không nên mua.

Quả bắp cải chắc, nhưng phần trên phồng lên, nghĩa là bên trong quả bắt đầu ra bông, lõi quá cao, hương vị khi ăn sẽ kém, không nên mua.

Giá đỗ

Nếu phát hiện giá đỗ có mùi amoniac và không có rễ thì không nên mua.

Theo sohu.com