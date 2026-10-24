Hôm nay, hãy nấu món ăn mềm, ngon và bổ dưỡng chỉ với 2 nguyên liệu nhưng khiến bạn ăn hết cả nồi cơm

Có những lúc chúng ta không có cảm giác thèm ăn, và đó là lúc cần một món ăn ngon để kích thích vị giác. Nguyên liệu nên đơn giản, cách chế biến dễ dàng và món ăn cũng phải bổ dưỡng. Đó chính là tiêu chí cơ bản của những món ăn kiểu này trước đây, và dưới đây cũng là một công thức nấu một món ăn như thế.

Món ăn này chỉ có hai nguyên liệu chính: Trứng cút và nấm hương. Trứng cút là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của món ăn này, tuy nhỏ nhưng giàu protein và dưỡng chất. Kết hợp với nấm hương, một loại mềm, loại kia mịn, cả hai được phủ một lớp nước sốt, tạo nên món ăn kèm cơm hoàn hảo.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món trứng cút kho nấm hương. Món ăn này mềm, ngon và bổ dưỡng - bạn có thể dễ dàng ăn hết cả một nồi cơm chỉ với món này.

Nguyên liệu nấu món trứng cút kho nấm hương

Nấm hương tươi (tùy lượng), trứng cút (tùy lượng), một quả ớt ngọt xanh, nửa củ cà rốt, tỏi (tùy lượng), nước tương, nước tương đen, dầu hào, một chút bột tiêu, một chút muối, dầu hạt cải (tùy lượng), nước bột bắp pha loãng.

Cách nấu món trứng cút kho nấm hương

Bước 1: Nấm hương tươi đem rửa sạch và cắt thành từng miếng. Sau đó, chần nấm trong nước sôi khoảng một phút, rồi vớt ra để ráo nước. Tiếp theo, loại bỏ cuống và hạt ớt ngọt xanh sau đó thái thành miếng nhỏ. Gọt vỏ cà rốt, rửa sạch và thái lát hình thoi để tạo màu sắc.

Bước 2: Sau khi luộc chín trứng cút thì bóc vỏ và cho vào bát. Sau đó, rưới một ít nước tương đen vào và trộn đều, đảm bảo mỗi quả trứng cút đều được phủ đều màu nước tương. Làm nóng một ít dầu ăn trong chảo, sau đó đổ trứng cút đã phủ nước tương vào và chiên, đảo thường xuyên. Điều này sẽ giúp bề mặt trứng cút nhăn lại và vàng nhanh hơn, tốt hơn nhiều so với việc chiên trực tiếp trong chảo. Sau khi chiên xong, vớt ra và để ráo dầu thừa.

Bước 3: Tiếp theo đặt nồi lên bếp, cho một chút dầu ăn vào, đun nóng. Sau đó cho tỏi băm và hành lá thái nhỏ vào, xào thơm. Tiếp theo cho nấm hương đã chần và cà rốt thái lát vào, vặn lửa lớn nhất và xào nhanh để loại bỏ bớt nước và làm dậy mùi thơm tươi ngon. Cho trứng cút trở lại nồi, rưới một ít nước tương và dầu hào, rồi xào nhanh cho thơm. Sau đó đổ nước sôi vào, thêm chút muối và bột tiêu cho vừa ăn, và một ít nước tương đen để điều chỉnh màu sắc. Khuấy đều và nấu khoảng 3 hoặc 4 phút.

Bước 4: Cho ớt ngọt xanh vào và đảo đều. Cuối cùng, hòa tan một ít bột bắp với nước lạnh và khuấy đều. Giữ lửa lớn và đổ nước bột bắp vào chảo, vừa đảo nhanh để làm sánh nước sốt và phủ đều các nguyên liệu. Nếu muốn, bạn có thể cho thêm một ít dầu mè vào và đảo đều trước khi tắt bếp.

Thành phẩm món trứng cút kho nấm hương

Đây là một món ăn đơn giản, dễ làm và rất ngon miệng. Trứng cút nhăn sẽ dễ thấm nước sốt hơn, giúp chúng ngon hơn. Thêm nấm hương tươi và mềm mịn làm cho món ăn này trở thành món ăn kèm tuyệt vời với cơm. Món này khá đậm đà nhờ đã được thêm nhiều nước tương và dầu hào, lại kho chỉ còn ít nước. Vì vậy, nên nếm thử trước khi quyết định có thêm muối hay không. Nói chung, nếu bạn thích vị nhạt hơn thì không cần thêm muối.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món trứng cút kho nấm hương!