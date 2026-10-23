3 món thịt này nên ăn luân phiên, giá cả rất phải chăng: Nấu dễ mà ngon lại giúp dưỡng ẩm và bổ tỳ vị

Những ngày mùa thu cuối cùng trong năm nay đang dần khép lại. Mùa đông sắp đến với những đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm sâu hơn. Lúc này, ngoài việc trang bị thêm những chiếc áo khoác dày thôi là chưa đủ, cơ thể chúng ta sẽ thèm những món ăn ấm áp, bổ dưỡng và giàu năng lượng. Chúng ta cần lựa chọn những món ăn có tác dụng làm ấm cơ thể, nhưng ăn quá nhiều có thể gây khô miệng; thịt lợn thì bổ dưỡng, nhưng ăn nhiều bữa liên tiếp có thể trở nên nhàm chán. Trong mùa thu đông, 3 loại thịt này mới thực sự đáng để thưởng thức. Chúng không "nổi bật" lắm, nhưng mỗi loại đều có những lợi ích làm ấm cơ thể riêng, và tất cả đều rất dễ chế biến!

1. Thịt chim bồ câu

Dân gian có câu nói rằng "một con bồ câu tốt hơn chín con gà". Xét về số liệu, thịt bồ câu có hàm lượng protein là 16,5g trên 100g, thực tế thấp hơn một chút so với thịt gà (19,3g trên 100g), trong khi hàm lượng chất béo (14,2g trên 100g) lại cao hơn. Điểm mạnh thực sự của thịt bồ câu là hàm lượng sắt và vitamin B2: Hàm lượng sắt là 3,8mg trên 100g, gần gấp ba lần so với thịt gà; và hàm lượng vitamin B2 là 0,20mg trên 100g, cũng cao hơn đáng kể so với thịt gà. Vì vậy, nó phù hợp hơn cho những người cảm thấy mệt mỏi và bị lạnh tay chân trong những thời điểm chuyển mùa!

Món ăn gợi ý: Chim bồ câu hấp

Bí quyết của món ăn này nằm ở độ tươi ngon tự nhiên của chim bồ câu. Nước dùng hấp trong veo và sáng màu, vì vậy đừng đổ bỏ đi.

Nguyên liệu: 2 con chim bồ câu, một ít gừng thái sợi, 1 thìa canh rượu nấu ăn, nước tương, muối, táo đỏ, kỷ tử.

Cách làm món chim bồ câu hấp

Bước 1: Sau khi mua thịt chim bồ câu về, bạn rửa sạch rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Ngâm thịt chim bồ câu trong nước khoảng nửa tiếng để loại bỏ máu, rồi để ráo nước. Cho gừng thái sợi, rượu nấu ăn, một chút muối và nước tương vào thịt chim bồ câu, trộn đều và ướp trong 15 phút.

Bước 2: Bỏ hạt táo đỏ và cắt thành dải. Ngâm kỷ tử trong nước ấm. Xếp chim bồ câu đã ướp vào đĩa sâu và rắc táo đỏ cùng kỷ tử lên trên. Khi nước trong nồi hấp sôi, đặt đĩa nguyên liệu vào sửng và hấp ở lửa lớn trong 25 đến 30 phút, hoặc cho đến khi có thể dễ dàng dùng đũa xuyên qua. Nước dùng sẽ rất đậm đà, và thịt sẽ mềm mà không bị khô.

2. Thịt bò

Thịt bò tốt vì nó giàu chất dinh dưỡng. Cứ 100g thịt bò chứa khoảng 20g protein, khoảng 3,3 miligam sắt và khoảng 4,7 miligam kẽm, cũng như vitamin B6 và B12. Khi mùa đông đến, cơ thể cần "nhiệt lượng bên trong", và sắt cùng kẽm có trong thịt bò chính là những chất mà chúng ta thường không nhận đủ trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Món ăn gợi ý: Thịt bò teriyaki

Nguyên liệu: 400g thịt bò ba chỉ thái lát, 2 củ khoai tây, 1/2 củ hành tây, 1/2 quả ớt chuông xanh.

Nấu nước sốt teriyaki: Cho 20ml nước tương, 110gr đường nâu vào bát khuấy tan. Sau đó cho thêm 7.5gr gừng băm, 5gr tỏi băm, 15ml mật ong, 15ml dầu mè, 45ml rượu Mirin vào chén và khuấy đều. Đổ hỗn hợp nấu sốt teriyaki vào nồi, đun sôi. Khi sốt Teriyaki sôi thì giảm nhiệt, đun nhỏ lửa trong khoảng 4 phút cho đến khi nước sốt sánh lại.

Cách làm món thịt bò teriyaki

Bước 1: Chần thịt bò thái lát trong nước sôi cho đến khi thịt đổi màu, sau đó vớt ra và để riêng. Không nên nấu quá chín. Vớt bỏ bọt bẩn và để riêng. Cắt khoai tây thành miếng nhỏ, luộc trong nước khoảng 2-3 phút, sau đó vớt ra để ráo. Cho dầu vào chảo và chiên khoai tây cho đến khi các mặt hơi vàng; dùng đũa kiểm tra xem bên trong đã mềm chưa.

Bước 2: Xào hành tây thái lát cho đến khi mềm và thơm. Cho ớt chuông xanh thái miếng vào xào nhanh. Sau đó cho thịt bò thái lát và nước sốt teriyaki đã chuẩn bị vào chảo. Xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi mỗi miếng thịt được phủ đều nước sốt. Dùng thịt bò và khoai tây với cơm nóng. Món này ngon hơn nhiều so với cơm bò mua ngoài tiệm.

3. Thịt thỏ

Thịt thỏ có thể không phải là nguyên liệu phổ biến trên thị trường, nhưng giá trị dinh dưỡng của nó thực sự rất tuyệt vời. Nó có hàm lượng protein cao hơn đáng kể so với thịt lợn và gà, trong khi hàm lượng chất béo chỉ bằng khoảng một phần mười sáu so với thịt lợn, và cũng có hàm lượng cholesterol thấp. Đáng chú ý hơn nữa, hàm lượng lecithin của nó đặc biệt cao so với các loại thịt thông thường khác. Hơn nữa, kết cấu mềm và ít mô liên kết giúp nó dễ tiêu hóa hơn nhiều loại thịt khác.

Công thức gợi ý: Thịt thỏ hầm

Nguyên liệu: Thịt thỏ, tương đậu đen lên men, 2 cái hoa hồi, một nhánh quế, rượu nấu ăn, nước tương, nước tương đen, 5-7 cây nấm hương.

Cách nấu thịt thỏ hầm

Bước 1: Sơ chế sạch rồi chặt thịt thỏ thành từng miếng, cho vào nồi nước lạnh cùng với vài lát gừng và hai lát chanh tươi, đun sôi rồi chần trong 5 phút, hớt bỏ bọt máu, sau đó vớt ra để ráo nước. Cho dầu vào nồi, đun nóng, thêm gừng, hành lá, một thìa tương đậu lên men, một ít hoa hồi và quế. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi dầu chuyển sang màu đỏ và thơm.

Bước 3: Cho thịt thỏ vào xào trên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi săn lại và các cạnh hơi cháy xém. Rưới rượu nấu ăn, thêm nước tương và nước tương đen để tạo màu. Cho nước sôi vào ngập thịt thỏ, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và ninh khoảng 20 phút. Cho thêm vài cây nấm hương đã được sơ chế sạch vào giữa quá trình ninh. Khi nước dùng sánh lại và thịt thỏ mềm, tắt bếp.

Khi mùa thu qua đi, mùa đông kề cận với những đợt rét, bạn đừng chỉ tập trung vào việc mang về nhà những món ăn đắt tiền và bổ dưỡng nhất. Luân phiên ăn 3 món ăn này sẽ là sự lựa chọn thông minh hơn nhiều so với việc chỉ tập trung vào một loại và ăn quá nhiều.