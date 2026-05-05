Xa hoa đến từng miếng ăn: Bữa tối triệu đô tại Met Gala 2026 có gì mà ai cũng phải trầm trồ?

Nhà thiết kế sự kiện Raúl Àvila lấy cảm hứng từ những khu vườn miền Bắc Italy để kiến tạo không gian ăn tối tại Temple of Dendur một trong những địa điểm biểu tượng nhất của Bảo tàng Metropolitan. Từ bàn tiệc đến ghế ngồi, từ khăn trải bàn đến những tâm điểm trang trí, tất cả đều toát lên hơi thở của khu vườn châu Âu cổ kính và đầy lãng mạn.

Bữa ăn tốn bao nhiêu tiền?

Trước khi nói đến món ăn, hãy nói về con số. Vé tham dự Met Gala 2026 có giá 100,000 USD/người (~2,5 tỷ VNĐ) lần đầu tiên trong lịch sử gần 80 năm của sự kiện chạm mốc 6 chữ số. Đặt cả bàn 10 người? 350,000 USD (~8,75 tỷ VNĐ).

Cả đêm gala năm nay gây quỹ được kỷ lục 42 triệu USD.

Còn riêng bữa tối thì sao?

Met Gala không công bố chi phí catering, nhưng với đơn vị thực hiện là Olivier Cheng Catering một trong những công ty phục vụ sự kiện hạng sang bậc nhất New York và khoảng 450 thực khách, ước tính sơ bộ rơi vào khoảng 225,000 USD đến 675,000 USD chỉ riêng tiền thức ăn. Chưa tính hoa tươi nhập khẩu, trái cây trang trí, khăn trải bàn đặt may riêng hay bộ bàn ghế do Àvila thiết kế độc quyền cho đêm đó.

(Lưu ý: đây là con số ước tính dự kiến, không phải số liệu chính thức từ ban tổ chức.)

Thực đơn: 3 chương của một hành trình ẩm thực

Để vào khu vực ăn tối, các vị khách bước qua một ô cửa được trang trí như "bức tường của một khu vườn Italy đang mục ruỗng theo năm tháng theo cách lãng mạn nhất" theo lời mô tả của Derek McLane, nhà thiết kế sân khấu từng đoạt giải Tony, người đã cộng tác cùng Àvila tại Met Gala từ năm 2023. Nổi tiếng với những tác phẩm đình đám trên Broadway như Moulin Rouge! The Musical , McLane chia sẻ rằng ông coi mỗi kỳ gala như một vở diễn Broadway chỉ diễn đúng một đêm duy nhất.

"Mỗi sự kiện là một vở diễn khác nhau, mang cá tính hoàn toàn riêng biệt" , ông nói.

Những trái cây tươi thật lựu, lê, nho đen, atiso, quất cùng hoa tươi tạo nên những centerpiece độc đáo trên mỗi bàn tiệc. Khăn trải bàn được đặt may riêng với họa tiết kẻ sọc xanh lá và trắng ngà, kết hợp cùng những chiếc ghế vườn do chính Àvila thiết kế đặc biệt cho đêm gala.

Đầu bếp Olivier Cheng và đội ngũ của mình đã thiết kế bữa tối như một câu chuyện gồm ba chương, phản chiếu cả không gian trang trí lẫn triển lãm chủ đề năm nay: Chương 1 với Khai vị: Khu vườn; Chương 2 với Món chính: Bức tượng và Chương 3 với món Tráng miệng mang tên: Bóng dáng

"Ba chương đó đưa bạn vào một hành trình ẩm thực phản ánh tinh thần của triển lãm" , Cheng chia sẻ.

Món khai vị burrata được chế biến trông như một quả cà chua xanh. Ảnh: Poupay Jutharat

Bữa tối mở đầu với món burrata kết hợp salad cà chua xanh thoảng hương hoa cơm cháy (elderflower), thông, và quả lý gai. Viên burrata được phủ nước cà chua pha màu từ thảo mộc xanh, khiến nó trông như một quả cà chua xanh biểu tượng của những mầm sống đầu tiên trong khu vườn mùa xuân.

"Ý tưởng là khu vườn này tôn vinh sự sinh trưởng, tính thời vụ, sự tươi mới một khu vườn được định hình chứ không bị thuần hóa" , Cheng giải thích.

Sườn cừu nướng kết hợp panna cotta nấm morel, gnocchi phô mai Parmesan, măng tây, cà rốt, đậu Hà Lan và bạc hà. Ảnh: Poupay Jutharat

Món chính là sườn cừu nướng kết hợp cùng panna cotta nấm morel, gnocchi phô mai Parmesan, măng tây, cà rốt, đậu Hà Lan và bạc hà một đĩa thức ăn vừa đậm đà hương vị vừa đẹp đến mức nghệ thuật.

"Sườn cừu là một yếu tố rất mạnh mẽ, rất điêu khắc, rất tượng đài" , Cheng nhận xét chính vì vậy, món ăn này được đặt tên theo "bức tượng", liên kết tinh tế với triển lãm Costume Art năm nay.

Chocolate nhúng mâm xôi, bánh red velvet và chocolate raspberry crémeux. Ảnh: Poupay Jutharat

Đây là phần thú vị và sáng tạo nhất của cả bữa tối. Ba món tráng miệng được lấy cảm hứng trực tiếp từ ba bóng dáng thời trang trong triển lãm Costume Art , do chính Anna Wintour và Andrew Bolton tuyển chọn.

Chocolate nhúng mâm xôi, bánh red velvet và chocolate raspberry crémeux lấy cảm hứng từ chiếc đầm huyền thoại của Alexander McQueen trong bộ sưu tập Xuân 2001 "Voss". Màu đỏ thẫm và sắc tối của phần nhân bánh là hình ảnh phản chiếu trực tiếp màu sắc của chiếc đầm ấy.

Bánh pavlova dâu tây, curd chanh dây và vi xanh amaranth burgundy. Ảnh: Poupay Jutharat

Bánh pavlova dâu tây, curd chanh dây và vi xanh amaranth burgundy gợi lên hình ảnh chiếc áo khoác "chảy máu" ám ảnh của Robert Wun trong bộ sưu tập Xuân 2023, một trong những tác phẩm gây chấn động nhất làng thời trang những năm gần đây.

Mocha chocolate trắng với bánh ca cao và ganache chocolate đen. Ảnh: Poupay Jutharat

Mocha chocolate trắng, bánh ca cao và ganache chocolate đen lấy cảm hứng từ chiếc bar suit kinh điển của Christian Dior trong bộ sưu tập Xuân 2024.

Đầu bếp Cheng và bếp trưởng điều hành Shane O'Neill muốn những món tráng miệng này không chỉ ngon miệng mà còn phải thú vị, bay bổng và hấp dẫn về mặt thị giác như những tác phẩm nghệ thuật có thể ăn được.

Met Gala 2026 một lần nữa chứng minh rằng đây không chỉ là sự kiện thời trang lớn nhất trong năm mà còn là nơi mọi giác quan đều được chiều chuộng. Từ những bức tường phủ đầy dây leo của khu vườn Italy, đến từng đĩa thức ăn kể một câu chuyện nghệ thuật riêng, bữa tối năm nay xứng đáng được gọi là một tác phẩm hoàn chỉnh nơi ẩm thực và thời trang hòa quyện thành một.

Và nếu bạn đang thắc mắc liệu mình có bao giờ được nếm thử không, thì câu trả lời là: Chỉ cần bỏ ra 100,000 USD mua vé thôi!