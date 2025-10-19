“Cringe quá!”: Dân mạng cười nghiêng ngả khi Meghan Markle khoe túi khắc chữ tước hiệu Hoàng gia

Meghan Markle - nhân vật luôn khiến truyền thông không thể làm ngơ lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán chỉ vì… chiếc túi xách.

Trong đoạn video đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức vào giữa tuần, Meghan chia sẻ hành trình công tác tại thủ đô Washington D.C., nơi cô tham dự Fortune's Most Powerful Women Summit phát biểu về hợp tác giữa Netflix và thương hiệu cá nhân As Ever .

Video được dựng theo phong cách nhanh, sôi động, ghép với ca khúc 9 to 5 của huyền thoại Dolly Parton. Nội dung xoay quanh một ngày làm việc của Meghan từ lúc xuất hiện tại sự kiện, di chuyển trong thành phố, đến cảnh cô ngồi trong buồng lái máy bay, cụng ly champagne cùng bạn bè. Cô còn gửi lời cảm ơn: "Thật tuyệt khi được vây quanh bởi những người phụ nữ mạnh mẽ luôn ủng hộ nhau. Cảm ơn DC, đội ngũ và những người bạn đã mang đến 24 giờ đầy ý nghĩa (và vui nữa!)".

Nhưng thay vì bàn về tinh thần nữ quyền mà Meghan muốn truyền tải, dân mạng lại soi thấy một chi tiết… "khó bỏ qua": Chiếc túi tote màu đen của cô mang logo "DS" - viết tắt của "Duchess of Sussex" . Và thế là, cơn bão bình luận bắt đầu.

Trên X (Twitter), một người châm biếm: "Đừng nói với tôi là cô ấy đặt làm riêng chiếc túi có chữ DS nhé? Chẳng phải Meghan từng nói đang 'phục hồi sau quãng thời gian trong Hoàng gia' à?".

Một người khác bình luận gay gắt hơn: "Thật là… lố không chịu nổi!". Thậm chí có tài khoản viết: "Đến cả các thành viên Hoàng gia thực thụ còn không làm thế. Thật đáng xấu hổ". Một bình luận khác hài hước hơn: "HAHAHA, nhìn phát biết ngay hàng 'cringe'!".

Dù vậy, vẫn có không ít người bênh vực Meghan. Một fan bình luận: "Booked, unbothered, and busy - luôn xinh đẹp và bận rộn!". Người khác viết: "Meghan thật rạng rỡ. Cứ tiếp tục tỏa sáng như viên kim cương đi!".

Cư dân mạng có thể không đồng thuận, nhưng có một điều chắc chắn: Meghan Markle vẫn biết cách khiến người ta bàn tán. Chỉ một chiếc túi thôi, nhưng cũng đủ khiến cả thế giới phải nhìn về phía cô theo đúng phong cách "Meghan Effect" nổi tiếng: C hỉ cần xuất hiện, là thành chủ đề nóng.

Theo Express