Ngày 19/5/2018, Vương tử Harry và Meghan Markle chính thức nên duyên tại Nhà nguyện St George’s, Lâu đài Windsor – một lễ cưới khiến cả thế giới dõi theo từng khoảnh khắc. Không chỉ vì chuyện tình cổ tích giữa một Hoàng tử và nữ diễn viên Hollywood, mà còn vì outfit ước tính trị giá hơn 2,5 triệu bảng Anh (gần 90 tỷ đồng) của cô dâu Hoàng gia.

Từ chiếc váy cưới Givenchy mang dấu ấn Audrey Hepburn, đôi giày couture tinh xảo, đến vương miện kim cương trị giá 2 triệu bảng được Nữ hoàng Elizabeth II cho mượn, mỗi chi tiết đều toát lên sự xa hoa, tinh tế và biểu tượng quyền lực. Hãy cùng nhìn lại bộ trang phục “làm chao đảo toàn cầu” của Vương phi Meghan trong ngày trọng đại nhất đời mình.

1. Váy cưới Givenchy – 120.000 bảng Anh (khoảng 4,2 tỷ đồng)

Meghan chọn phong cách cổ điển thanh lịch, gợi nhớ đến thần thái huyền thoại của Audrey Hepburn. Chiếc váy cưới được thiết kế bởi Clare Waight Keller – Giám đốc sáng tạo của nhà mốt Givenchy, được làm bằng lụa cao cấp với cổ thuyền mở, tay áo dài 3/4 và phần đuôi váy xếp lớp ba tầng bằng organza.

Theo trang Hitched.co.uk, sau đám cưới, lượng tìm kiếm “váy cưới satin” trên Google tăng đột biến. Meghan được ca ngợi đã “cứu rỗi” thời trang cưới Hoàng gia khỏi làn sóng ren rườm rà, mở ra kỷ nguyên của sự tinh giản và sang trọng.

2. Giày cưới Givenchy – 675 bảng Anh (khoảng 24 triệu đồng)

Để đồng điệu với chiếc váy tối giản, Meghan mang đôi giày duchesse satin trắng mũi nhọn, cao 10,5cm, được làm riêng theo dáng chân cô. Họa tiết tinh tế, không đính đá, không cầu kỳ nhưng chính sự tối giản đó lại thể hiện đẳng cấp thời trang đích thực.

3. Vương miện băng đô của Nữ hoàng Mary – 2.000.000 bảng Anh (gần 71 tỷ đồng)

Đây là món trang sức đắt đỏ và mang giá trị biểu tượng sâu sắc nhất. Vương miện kim cương bạch kim từng thuộc về Nữ hoàng Mary, được Nữ hoàng Elizabeth II cho Meghan mượn trong ngày cưới. Tâm điểm của vương miện là chiếc trâm gắn 10 viên kim cương – món quà cưới Nữ hoàng Mary nhận năm 1893. Đến năm 1932, trâm được gắn lên khung băng đô kim cương để tạo thành chiếc vương miện huyền thoại. Giá trị ước tính: Hơn 2 triệu bảng Anh.

4. Nhẫn aquamarine của Công nương Diana – 85.000 bảng Anh (hơn 3 tỷ đồng)

“Something blue” của Meghan chính là chiếc nhẫn aquamarine cắt ngọc lục bảo từng thuộc về Công nương Diana. Đây được cho là món quà đặc biệt mà Harry tặng vợ trong ngày cưới. Viên đá xanh ngọc tượng trưng cho bình yên và sự may mắn – một cách đầy tinh tế để Meghan tri ân mẹ chồng quá cố.

5. Trang sức Cartier – tổng cộng hơn 153.500 bảng Anh (khoảng 5,5 tỷ đồng)

Meghan đeo đôi hoa tai kim cương Galanterie de Cartier trị giá 3.500 bảng, kết hợp cùng vòng tay Reflection de Cartier nạm kim cương 18K trị giá khoảng 150.000 bảng. Chiếc vòng tay gồm 104 viên kim cương cắt tròn và 52 viên kim cương baguette – biểu tượng hoàn hảo của sự xa hoa nhưng vẫn tinh tế, không phô trương.

6. Nhẫn cưới và nhẫn đính hôn – 130.000 bảng Anh (khoảng 4,6 tỷ đồng)

Nhẫn cưới của Meghan được làm từ vàng xứ Wales, món quà Nữ hoàng Elizabeth II tặng. Trong khi đó, Vương tử Harry mang nhẫn bạch kim bề mặt mờ – đơn giản nhưng cá tính. Nhẫn đính hôn do chính Harry thiết kế với ba viên kim cương, trong đó viên chính được chọn từ Botswana – vùng đất có ý nghĩa đặc biệt trong tình yêu của hai người, còn hai viên phụ thuộc bộ sưu tập của Công nương Diana. Tổng giá trị: khoảng 120.000 bảng Anh.

7. Váy dạ tiệc Stella McCartney – 3.500 bảng Anh (khoảng 124 triệu đồng)

Sau buổi lễ, Meghan thay sang chiếc đầm trắng cổ yếm gợi cảm nhưng tinh tế của Stella McCartney, được đánh giá là “sự kết hợp hoàn hảo giữa nữ tính và hiện đại”. Hai phiên bản thương mại của chiếc váy sau đó đã cháy hàng ngay khi mở bán.

8. Giày Aquazzura đặt riêng – 650 bảng Anh (khoảng 23 triệu đồng)

Cô kết thúc đêm tiệc trong đôi giày Aquazzura cao gót satin trắng, đính pha lê ở gót – sản phẩm được làm riêng, gợi cảm mà vẫn giữ tinh thần thanh lịch.

Theo Express