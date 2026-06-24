Văn hóa ẩm thực Việt Nam chưa bao giờ ngừng khiến thế giới phải ngạc nhiên. Vượt ra khỏi những món ăn đã trở thành biểu tượng quốc gia, sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội như TikTok đang trở thành chiếc cầu nối đưa những món ăn địa phương mang tính "ngách" tiếp cận với hàng triệu thực khách toàn cầu.

Gần đây nhất, một món "snack" (ăn vặt) mang đậm phong vị miền Trung, cụ thể là xứ Huế mộng mơ, đã trở thành hiện tượng mạng tại khu vực Bắc Mỹ: Món bánh ram ít. Không cần đến những nhà hàng xa hoa hay cách bày trí kiểu Tây, chỉ một khay bánh mua vội từ nhà hàng Việt ở California, đi kèm chén nước chấm trong vắt, cũng đủ khiến các Food Reviewer phương Tây phải "phát cuồng". Hãy cùng giải mã ma lực của chiếc bánh tưởng chừng mộc mạc nhưng lại ẩn chứa cả một nghệ thuật phối hợp kết cấu đỉnh cao, khiến ai cắn thử một miếng cũng phải gật gù tán thưởng.

@ayosafespace

Giòn tan gặp dẻo mềm

Điều gì đã khiến hai thực khách trong đoạn video phải nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng nhịp nhai đầy phấn khích? Câu trả lời nằm ở kết cấu "độc nhất vô nhị" của chiếc bánh ram ít. Trong giới ẩm thực, rất khó để tìm thấy một món ăn kết hợp hoàn hảo sự đối nghịch gay gắt giữa độ giòn tan như ngói vỡ và độ dẻo quánh, êm ái như Mochi.

Bánh ram ít thực chất là sự "hôn nhân" giữa hai loại bánh hoàn toàn khác biệt. Phần "thượng tầng" là chiếc bánh ít trần làm từ bột nếp trắng ngần. Điểm mấu chốt của bánh ít là lớp vỏ bột phải được nhào nặn đến độ dẻo dính, ôm trọn lấy phần nhân đậm đà được xào từ tôm đất, thịt ba rọi, mộc nhĩ và chút tiêu sọ cay nồng. Phần "hạ tầng" đóng vai trò bệ đỡ chính là chiếc bánh ram. Cùng được làm từ bột nếp, nhưng thay vì luộc hay hấp, nó lại được mang đi chiên ngập dầu cho đến khi phồng rộp, xốp nhẹ và mang một màu vàng ruộm óng ả.

Khi người thợ khéo léo gắn viên bánh ít mềm mại lên trên chiếc đế ram cứng cáp, họ đã tạo ra một "vụ nổ" về mặt cảm giác. Cảnh nam reviewer cắn ngập miệng vào chiếc bánh, âm thanh "rôm rốp" vang lên rõ mồn một chính là minh chứng cho độ giòn đỉnh cao của bánh ram. Ngay sau tiếng vỡ rào rạo ấy, răng sẽ lập tức chạm vào lớp nếp dẻo thơm, rồi tứa ra vị mặn mòi, béo ngậy của nhân tôm thịt. Trải nghiệm nhai được đẩy lên cao trào nhờ sự đan xen liên tục giữa cứng và mềm, khiến người ăn không bao giờ cảm thấy bị ngấy hay nhàm chán.

@ayosafespace

Chén nước mắm và mỡ hành

Tuy nhiên, nếu chỉ có bột nếp và tôm thịt thì món ăn này sẽ khó lòng đánh gục được khẩu vị của những thực khách quốc tế. Bí mật làm nên sự bùng nổ hương vị, thứ mà các TikToker phương Tây luôn phải làm trước khi ăn, chính là nhúng ngập chiếc bánh vào chén nước chấm (fish sauce).

Nước mắm ăn kèm bánh ram ít mang đậm triết lý ẩm thực Huế: Chua ngọt thanh tao nhưng vẫn giữ được độ đậm đà, thoang thoảng chút cay the của ớt xắt. Khi nhúng chiếc bánh vào, thứ nước "thần thánh" này sẽ thẩm thấu qua lớp bột nếp, len lỏi vào những lỗ khí giòn xốp của bánh ram, làm bừng sáng mọi nguyên liệu.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến "lớp trang điểm" tuyệt mỹ phía trên chiếc bánh. Người Huế luôn tinh tế rắc thêm một chút mỡ hành xanh mướt (với những miếng tóp mỡ giòn béo) và một nhúm tôm chấy (tôm khô giã nhuyễn rang vàng) đỏ au lên đỉnh viên bánh ít. Màu trắng của bột, màu vàng của đế chiên, xanh của hành và đỏ của tôm chấy tạo nên một bức tranh thị giác vô cùng bắt mắt, đúng với tinh thần "ăn bằng mắt" của ẩm thực cung đình thuở xưa.

@ayosafespace

Hình ảnh đôi bạn trẻ người Mỹ liên tục lấy thêm bánh, vừa nhai vừa nhìn nhau với ánh mắt thèm thuồng và mãn nguyện trong xe ô tô đã mang lại một cảm giác vô cùng tự hào cho cộng đồng mạng Việt Nam. Điều này chứng tỏ, ẩm thực Việt không cần phải vay mượn hay "Tây hóa" để làm vừa lòng quốc tế. Chính sự mộc mạc, dân dã nhưng vô cùng tinh tế trong cách phối hợp nguyên liệu và gia vị bản địa đã tạo nên sức hút khó cưỡng.

Từ những gánh hàng rong len lỏi trong các con hẻm nhỏ ven sông Hương, chiếc bánh ram ít dẻo giòn nay đã kiêu hãnh bước lên bàn tiệc quốc tế, trở thành một "hot trend" được săn lùng trên mạng xã hội. Sự thành công của món "Vietnamese snack" này không chỉ là lời khẳng định về chiều sâu của nền ẩm thực nước nhà, mà còn là một đại sứ văn hóa tuyệt vời, mời gọi bạn bè năm châu đến và trải nghiệm một Việt Nam đậm đà bản sắc. Chắc chắn rằng, sau khi xem xong đoạn video đầy sức gợi này, bất kỳ ai cũng muốn chạy ngay đến một nhà hàng Việt gần nhất để tự mình trải nghiệm âm thanh "rôm rốp" của chiếc bánh ram ít huyền thoại!