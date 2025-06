Bữa cơm cuối tuần làm ngay món trộn này: Giòn mát, đủ rau và thịt đưa cơm vô cùng

Thời tiết mùa hè nắng nóng còn gì sảng khoái và hấp dẫn hơn trong mâm cơm là một đĩa gỏi/món trộn mát lành. Rong sụn tôm thịt là một món ăn sẽ giúp bạn giải quyết được mọi vấn đề từ dinh dưỡng đến giải nhiệt. Món ăn là sự kết hợp hài hòa giữa vị giòn sần sật của rong sụn, vị ngọt tự nhiên của tôm, thịt heo và các loại rau thơm cùng nước sốt chua ngọt đậm đà. Rong sụn, nguyên liệu chính, không chỉ có kết cấu độc đáo mà còn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều khoáng chất như canxi, i-ốt, và chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương và cải thiện chức năng tuyến giáp. Bên cạnh đó, rong sụn còn giàu hàm lượng vitamin, đặc biệt vitamin A có trong rong sụn đã cao gấp 2-3 lần so với cà rốt, 10 lần so với quả bơ. Ngoài ra rong sụn còn chứa nhiều vitamin B1, B2, B6, C, D, E, cùng sắt, đồng, kẽm... Hàm lượng canxi trong rong sụn thậm chí còn cao gấp 3 lần so với sữa bò... Do đó đây có thể coi là một thực phẩm hỗ trợ, củng cố thể lực tốt. Do đó khi chọn rong sụn làm nguyên liệu chế biến món ăn không chỉ ngon miệng mà còn là lựa chọn lành mạnh, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

Nguyên liệu làm món rong sụn trộn tôm thịt (gỏi rong sụn tôm thịt)

60g rong sụn, 8-10 con tôm, 250g thịt nạc vai (hoặc thịt ba chỉ tùy theo sở thích), 1 quả dưa chuột, 1/2 củ cà rốt, 5 tép tỏi, 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa canh giấm (hoặc nước cốt chanh), 2 thìa đường, ớt (tùy theo sở thích ăn cay), rau húng bạc hà - kinh giới - rau răm..., một ít lạc rang đập dập.

Cách làm món rong sụn trộn tôm thịt

Bước 1: Rong sụn bạn mua về đem rửa sạch nhiều lần với nước để loại bỏ cát, tạp chất cũng như vị mặn. Sau đó bạn ngâm rong sụn trong chậu nước cho đến khi thấy nở đều và có màu trong. Khi rong nở đủ, bạn rửa sạch lại rồi vớt ra, để ráo. Ngắt những cọng rong sụn dài thành các đoạn ngắn, vừa ăn. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ, để riêng. Các loại rau thơm nhặt bỏ lá úa già, rửa sạch rồi thái nhỏ, để dùng sau.

Bước 2: Thịt heo bạn rửa sạch sau đó cho vào nồi luộc chín. Tôm bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng rồi luộc chín. Sau khi tôm và thịt đã sẵn sàng, bạn thái thịt heo thành các miếng dạng dải vừa ăn. Dùng dao chẻ đôi tôm theo dọc sống lưng. Cà rốt bạn gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi. Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước muối để loại bỏ tạp chất rồi cắt thành các dải.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát, cho nước mắm, đường, giấm và nước vào (tỉ lệ sẽ là 1:1:1:2), khuấy đều cho đến khi đường tan hoàn toàn. Tiếp đó bạn cho tỏi băm vào, khuấy đều là hoàn thành nước sốt cho món trộn. Nếu thích ăn cay, bạn có thể cho một ít ớt băm vào. Khi đã hoàn thành nước sốt, bạn cho cà rốt, dưa chuột và rong sụn đã sơ chế vào âu trộn. Tiếp đó cho thịt heo và tôm vào.

Lưu ý: Bạn có thể chần nhanh rong sụn trong nước nóng. Khi chần phải nhanh tay nếu không sẽ khiến rong sụn mềm, lớp collagen thực vật sẽ bị phá hủy, từ đó thành phẩm kém ngon.

Bước 4: Sau đó rưới nước sốt vào âu đựng các nguyên liệu rồi trộn đều cho ngấm. Tiếp đó bạn thêm các loại rau thơm thái nhỏ vào, trộn cùng các nguyên liệu. Khi đã thấy thấm gia vị thì rắc 2/3 lượng lạc đã giã dập vào, trộn cùng. Sau đó bạn cho món ăn ra đĩa, rắc lượng lạc rang còn lại lên trên là món ăn đã hoàn thành. Cuối cùng cho món ăn ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món rong sụn trộn tôm thịt

Rong sụn trộn tôm thịt là món ăn làm dễ mà ngon, ăn rất hợp vào những ngày hè nắng nóng. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được rong sụn giòn sần sật, tôm ngọt chắc, thịt mềm hòa quyện với vị chua - mặn - ngọt hài hòa cùng với mùi thơm của lạc và các loại rau thơm làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Mùa hè này bạn nhất định phải làm món ăn này nhé!

Chúc các bạn thành công và có bữa ăn ngon miệng với món rong sụn trộn tôm thịt!