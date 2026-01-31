Mẹ tôi thường nấu món bún này: Mùi thơm lan tỏa, ngon đến nỗi cả nhà ăn sạch không còn một giọt nước dùng

Vào những buổi sáng mùa đông, không khí ẩm ướt và lạnh len lỏi khắp ngóc ngách. Thế nhưng trong gian bếp của mẹ tôi, hơi ấm và mùi thơm của thức ăn lan tỏa. Mẹ thường đánh thức cả nhà bằng những món ăn ấm nóng và dinh dưỡng. Một trong những món ăn cả nhà tôi thường xuyên "đặt hàng" mẹ là món bún cực thơm ngon: Bún gạo cà chua và thịt ức bò. Mỗi khi mẹ nấu món ăn này, mùi thơm lan tỏa từ phòng bếp ra khắp nhà, đánh thức cả những người ham "ngủ nướng" như anh trai tôi.

Nguyên liệu để làm món ăn này cũng rất phổ biến. Một miếng thịt ức bò, vài quả cà chua, bún gạo khô, giá đỗ và rau xà lách... là có một nồi bún gạo cà chua và thịt ức bò ngon tuyệt cho bữa sáng của gia đình tôi. Món ăn ngon, dễ làm, nước dùng đậm đà và thịt mềm; đơn giản là tuyệt vời. Nó không tốn nhiều tiền, mà còn rất đảm bảo đặc biệt . Đây là công thức – hãy thử nhé!

Nguyên liệu nấu món bún gạo cà chua và thịt ức bò

Một nắm bún gạo khô (lượng tùy thuộc vào khẩu phần ăn), 5-7 quả cà chua, 500g thịt ức bò, 2 cây rau xà lách, vài cây hành lá, một nhánh gừng, 1 củ hành tây, dầu ăn, nước tương, dầu hào, muối, bột tiêu.

Cách nấu món bún gạo cà chua và thịt ức bò

Bước 1: Trước tiên, bạn rửa sạch rồi ngâm bún gạo khô trong nước sạch. Nếu bạn ngâm bằng nước lạnh sẽ mất khoảng hơn 1 tiếng; nếu bạn ngâm trong nước ấm, sẽ mất hơn 20-30 phút. Rửa sạch thịt ức bò rồi cắt thành từng miếng vừa phải. Sau đó cho thịt bò đã thái vào âu (hoặc nồi) thêm lượng nước vừa đủ, một chút muồi và hạt tiêu giã dập rồi ngâm. Việc này sẽ giúp loại bỏ máu khỏi thịt nhanh nhất có thể.

Bước 2: Cho các miếng thịt ức bò đã ngâm vào nồi, thêm nước vừa đủ và đun sôi để loại bỏ bọt bẩn. Vớt các miếng thịt ức bò đã chần ra, rửa sạch bằng nước ấm để loại bỏ bọt máu, sau đó để ráo. Đun sôi nước trong nồi, khía hình chữ thập trên bề mặt cà chua, chần chúng trong nước sôi. Sau đó vớt ra, bóc vỏ và thái nhỏ.

Bước 3: Làm nóng nồi gang (hoặc nồi áp suất) trên lửa, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm gốc hành lá, gừng thái lát và hành tây thái miếng nhỏ vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó bạn cho các miếng thịt ức bò vào nồi và xào khoảng 2 phút.

Bước 4: Thêm nước tương và dầu hào vào, đảo đều để các miếng thịt ức bò thấm gia vị và có màu đẹp mắt. Sau đó thêm cà chua đã thái nhỏ vào, tiếp tục xào đều đến khi mềm và tiết nước. Thêm lượng nước nóng vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn. Bạn thêm lượng nước đủ khẩu phần ăn, tránh phải thêm nước về sau kẻo ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Bước 5: Vặn nhỏ lửa, đậy nắp nồi và ninh trong 1-1.5 tiếng hoặc hơn. Nếu dùng nồi áp suất bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Khi thịt bò đã mềm, cho giá đỗ vào, đảo đều và nấu khoảng 3 phút. Nêm thêm chút muối cho vừa khẩu vị.

Bước 6: Trong một nồi khác, đun sôi nước, cho bún gạo đã ngâm vào và nấu đến khi chín mềm. Thời gian nấu khoảng 2 phút sau khi nước sôi. Vớt bún gạo đã chín ra và xả lại với nước sôi để nguội. Cho bún đã luộc vào nồi nước dùng cà chua và thịt ức bò, thêm rau xà lách thái nhỏ, khuấy đều rồi lấy ra bát. Trước khi ăn, rắc thêm chút hành lá thái nhỏ để tăng hương vị.

Thành phẩm món bún gạo cà chua và thịt ức bò

Món ăn này vừa ngon miệng, dễ làm, lại bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe và ấm áp - hoàn hảo cho bữa sáng mùa đông. Ăn bún ở nhà vừa ngon lại đảm bảo sức khỏe hơn so với ăn bên ngoài. Mẹ tôi thường nấu một nồi to, và gia đình 4 người chúng tôi đều no căng bụng. Món này ngon và chúng tôi thường xuyên đặt mẹ nấu đi nấu lại trong suốt nhiều năm qua. Khuyên bạn cũng nên thử nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món bún gạo cà chua và thịt ức bò!