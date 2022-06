Mê mẩn 5 mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn nửa đầu 2022: Nàng thơ A Business Proposal có át vía được các đàn chị?

Nửa đầu năm 2022 đã trôi qua với không ít bộ phim Hàn Quốc gây sốt toàn châu Á. Lượng tác phẩm nhiều nhưng không phải bộ phim nào cũng thành công như mong đợi. A Business Proposal, Tuổi 39, Nhật Ký Tự Do Của Tôi,... là những tác phẩm thành công giúp cho dàn mỹ nhân xinh đẹp được yêu thích hơn bao giờ hết.

Không thể phủ nhận A Business Proposal chính là bộ phim Hàn Quốc đình đám nhất nửa đầu 2022. Phim đã giúp Kim Se Jeong tỏa sáng mạnh mẽ sau khá nhiều năm nỗ lực cố gắng nhưng chưa thể gầy dựng được chỗ đứng. Vào vai cô nhân viên đáng yêu, cá tính Shin Hari, Kim Se Jeong khiến khán giả mê mệt bởi vẻ ngoài xinh đẹp, gu thời trang ấn tượng và hơn hết là lối diễn xuất vô cùng tự nhiên, tinh tế.

2. Seohyun

Đầu năm có A Business Proposal thì hiện tại có Người Tình Của Jinx, một bộ phim tình cảm đáng yêu cũng chuyển thể từ webtoon. Không thua gì Kim Se Jeong, Seohyun cũng như thể “bước ra từ truyện tranh” khi vào vai nữ thần may mắn vô cùng đáng yêu, hoạt bát. So với bộ phim gây tranh cãi đầu năm nay của Seohyun là Love And Leashes, Người Tình Của Jinx thành công hơn hẳn, giúp cô tạo được thiện cảm với khán giả. Nhiều người đều đồng loạt cho rằng Seohyun cứ như công chúa Tóc Mây trong tạo hình lần này.

3. Seo Ye Ji

Seo Ye Ji đã ở ẩn gần 1 năm sau bê bối đời tư khiến danh tiếng của cô ảnh hưởng nghiêm trọng. Và sau gần 1 năm không có hoạt động nghệ thuật nào, cô đã chính thức tái xuất ở bộ phim lấy đề tài báo thù Eve. Dù ban đầu rất nhiều khán giả phản đối sự trở lại của Seo Ye Ji nhưng khi phim lên sóng, cô lại thành công lấy lại thiện cảm với phần đông người xem. Diễn xuất “điên rồ”, không ngần ngại đóng cảnh nóng, nhan sắc xinh đẹp và thời trang quá ấn tượng là những điều khiến Seo Ye Ji ghi điểm trong lần tái xuất này.

4. Kim Ji Won

Kim Ji Won năm nay cũng có một màn tái xuất thành công với bộ phim Nhật Ký Tự Do Của Tôi. Tuy không thắng lớn về mặt rating nhưng bộ phim này lại được cư dân mạng bàn tán rất nhiều, vai diễn của Kim Ji Won cũng khiến khán giả vô cùng thích thú. Với vai cô út Mi Jeong, Kim Ji Won một lần nữa khẳng định bản thân là một mỹ nhân đa diện, dạng vai nào cũng có thể cân được.

5. Son Ye Jin

Bỏ qua sao được chị đẹp Son Ye Jin trong danh sách này. Trong những tháng đầu năm nay, Son Ye Jin trở thành tâm điểm của truyền thông cả châu Á bởi hai sự kiện, một là đám cưới cổ tích của cô với Hyun Bin, hai là màn tái xuất của cô ở Tuổi 39. Không gây được tiếng vang lớn như Crash Landing On You nhưng 39 vẫn là một trong số những bộ phim đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Son Ye Jin. Phim mang đến một Son Ye Jin đằm thắm, ngọt ngào. Đặc biệt chuyện tình trong phim còn khiến khán giả có cảm giác như Son Ye Jin mang chính câu chuyện của mình với Hyun Bin vào tác phẩm.

Nguồn: Tổng hợp

