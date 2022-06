"Hoàng tử" của Seohyun trong phim mới: Đổi đời nhờ vai diễn ứng biến 80% thoại đóng cùng Kim So Hyun

"Ngày tôi còn là một thực tập sinh, ở đó có Jin Young và Jay B của GOT7, Jeongyeon của TWICE hay Youngjae của BAP. Có rất nhiều ca sĩ từng là thực tập sinh giống tôi.

Đó là vào trước kỳ nghỉ đông năm tôi 19 tuổi. Khi rời công ty, tôi nghĩ rằng 'Phải chăng đây không phải con đường của mình?'. Thuở niên thiếu, tôi nghĩ bản thân nên làm những gì được bảo. Thế nhưng sau đó, tôi nhận ra mình cần một ước mơ khi trưởng thành."

Trên đây là những lời bộc bạch từ Na In Woo - "hoàng tử" của Seohyun (SNSN) trong bộ phim mới Người tình của Jinx khi xuất hiện trong chương trình Volume Up. Từng có thời gian được đào tạo để trở thành idol tại JYP Entertainment, tuy nhiên Na In Woo đã chạy theo tiếng gọi từ con tim để ra mắt khán giả với tư cách diễn viên.

Suốt 6 năm không thể khẳng định tên tuổi, khởi sắc nhờ siêu phẩm Chàng hậu

Na In Woo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2014 với một vai nhỏ trong bộ phim Ngày vinh quang, sau đó là 3 dự án phim truyền hình khác nhau trong năm 2015, bao gồm Lời nguyền định mệnh, Eun Dong - Tình yêu của tôi và Mẹ tôi. Kể từ đó, Na In Woo vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Anh cố gắng nhận nhiều dạng vai khác nhau để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Tuy vậy trong suốt 6 năm, Na In Woo vẫn chỉ là một cái tên chẳng mấy nổi bật.

Chàng trai thâm tình Kim Byeong In của Chàng hậu nhận được nhiều tình cảm của khán giả.

Phải nhờ đến bộ phim Chàng hậu đóng chung với Shin Hye Sun và Kim Jung Hyun, Na In Woo mới được ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Dù không đóng chính, thế nhưng anh vẫn gây thương nhớ khi thủ vai nam phụ thâm tình Kim Byeong In.

Bước ngoặt với cơ hội trời ban ở Sông đón trăng lên

Còn nhớ hồi năm ngoái, scandal bạo lực học đường của Ji Soo đã gây ra một cơn địa chấn. Cánh cửa đến với tương lai rộng mở bỗng chốc đóng sập lại trước mắt chàng "thập tứ hoàng tử". Dẫu vậy, sự kiện này lại mang tới cơ hội cho Na In Woo khi anh bất ngờ được đạo diễn Yun Sang Ho của Sông đón trăng lên chọn mặt gửi vàng để thay Ji Soo nhận vai On Dal.

Scandal bạo lực học đường của Ji Soo mang đến cơ hội tham gia Sông đón trăng lên cho Na In Woo.

Thực tế, việc Na In Woo được chọn là một bất ngờ lớn. Nói vậy là bởi khi ấy, có không ít những nhân tố nổi bật cũng lọt vào danh sách ứng viên như Seo Kang Joon, Kim Dong Hee, Hwang In Yeop và cả "mỹ nam bươm bướm" Song Kang.

Có lẽ vốn dĩ, Na In Woo cũng chẳng ôm nhiều kỳ vọng rằng mình sẽ được chọn. Bằng chứng cho điều này là khi được gọi điện yêu cầu quay về công ty gấp để bàn chuyện nhận vai, nam diễn viên còn tưởng bản thân đã mắc lỗi hoặc có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.

Nhận vai gấp, thế nên như một lẽ tất yếu, Na In Woo chẳng có đủ thời gian để chuẩn bị chu toàn. Anh thậm chí không thể học kịch bản một cách kỹ lưỡng nên có tới 80% lời thoại là ứng khẩu. Đây là điều được chính Na In Woo hé lộ khi nhận lời xuất hiện trên chương trình Radio Star của đài MBC hồi năm ngoái:

"Trong suốt quá trình ghi hình, hầu như tôi không được ngủ. Tôi cũng chẳng có thời gian để học kịch bản nên phải ứng khẩu tới 80% lời thoại. Lúc ấy tình hình quá cấp bách, bởi thế ăn ngủ điều độ là cũng là chuyện bất khả thi. Tôi còn nhớ rằng chỉ trong 1 tháng rưỡi, bản thân đã sụt tới 8kg."

Kim So Hyun và Na In Woo có phản ứng hóa học rất tốt trong Sông đón trăng lên.

Vất vả là vậy, thế nhưng những nỗ lực của anh đã cho ra quả ngọt. Bằng thực lực của mình, Na In Woo giúp niềm tin của đạo diễn Yun Sang Ho được đền đáp xứng đáng. Anh góp công lớn trong việc đưa Sông đón trăng lên vào danh sách các bộ phim truyền hình thành công nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2021. Chẳng những vậy, cũng nhờ vai On Dal mà Na In Woo đã "bỏ túi" 2 giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất và Cặp đôi xuất sắc nhất (cùng Kim So Hyun) trong lễ trao giải của đài KBS.

Tiếp đà thăng hoa với Người tình của Jinx

Nếu như 2021 được xem là một năm cực kỳ đáng nhớ đối với cá nhân Na In Woo thì năm 2022 hứa hẹn cũng sẽ giúp anh tiếp đà thăng hoa. Nói vậy là bởi vào lúc này, bộ phim Người tình của Jinx đang rất được khán giả yêu thích với rating 4.5% toàn quốc và 4.1% tính riêng tại khu vực Seoul.

Na In Woo và "cô út SNSD" đang tạo ra được phản ứng hóa học tuyệt vời trong Người tình của Jinx.

Mức rating nói trên đứng đầu trong danh sách các bộ phim truyền hình phát sóng vào ngày thứ Tư và thứ Năm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Người tình của Jinx đang tạm thời chiếm ưu thế trước đối thủ nặng ký Thiên nga bóng đêm.

Tất nhiên lúc này, vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Thế nhưng với sức hút đến từ Seohyun, phản ứng hóa học giữa anh cùng "cô út SNSD", cộng thêm kịch bản hấp dẫn với nhiều tình tiết hài hước, lãng mạn, Người tình của Jinx hứa hẹn sẽ thu hút thêm được sự chú ý của khán giả khi các tập tiếp theo lên sóng.

