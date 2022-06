Thiên nga bóng đêm: Phim Hàn đáng xem, Seo Ye Ji gây ấn tượng với hình ảnh đầy kịch tính

Vậy là Thiên nga bóng đêm đã chính thức lên sóng sau khoảng thời gian làm khán giả "sốt rần rần" vì những màn nhá hàng về cốt truyện kịch tính cùng diễn xuất ấn tượng của Seo Ye Ji. Và sau 2 tập đầu của phim, những gì mà người xem có thể cảm nhận được còn nhiều hơn thế.

Thiên nga bóng đêm: Phim dễ đoán, nhưng kết cục của nhân vật thì không

Câu chuyện phim Thiên nga bóng đêm (Eve) khởi nguồn từ khi Han Pan Ro - cựu thủ tướng Hàn Quốc nổi lòng tham với công ty của Lee Tae Joon - người được mệnh danh là Bill Gates của ngành công nghiệp bán dẫn. Nhằm chiếm đoạt tài sản của Tae Joon, ông ta đã nhẫn tâm cho người tra tấn rồi sát hại người này.

Han Pan Ro, kẻ chủ mưu gây ra bi kịch cho gia đình Lee Ra El.

Chứng kiến thảm kịch của cha từ khi mới là một cô bé...

... Lee Ra El đã tự biến mình thành một người phụ nữ thâm độc chỉ để trả thù.

Điều đáng nói nhất ở đây, Lee Ra El (Seo Ye Ji) đã phải chứng kiến tất cả kể từ khi còn là một cô bé tuổi teen. Để bảo đảm an toàn, Ra El phải chuyển sang Mỹ sinh sống và như thể hoàn toàn "bốc hơi" khỏi thế gian. Thế nhưng 13 năm sau, cô từ Mỹ quay trở về Hàn Quốc và tìm cách thâm nhập vào giới thượng lưu để trả thù những kẻ từng gây ra bi kịch cho gia đình mình.

Thực tế với motip phim báo thù như Thiên nga bóng đêm, kết phim không hề khó đoán. Những kẻ làm điều ác như Han Pan Ro cùng tay sai chắc chắn sẽ phải đền tội. Thế nhưng kết cục cho các nhân vật khác thì không.

Han Pan Ro chắc chắn sẽ phải đền tội, nhưng kết cục của các nhân vật khác như Lee Ra El, Jang Jin Wook hay Seo Eun Pyeong lại không dễ đoán.

Thời điểm trở về Hàn Quốc và tiến hành kế hoạch báo thù, Lee Ra El không chỉ có một mình mà còn có con gái cùng với chồng tên Jang Jin Wook. Để tiến hành âm mưu trả thù của mình, Lee Ra El buộc phải nắm giữ trái tim của Kang Yoon Kyum - chủ tịch LY Group, con rể của Han Pan Ro. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải phản bội Jin Wook.

Lee Ra El đang có một gia đình hạnh phúc...

... thế nhưng trong tương lai, có thể cô sẽ phải lựa chọn gìn giữ hạnh phúc hiện tại hay đi tiếp con đường báo thù.

Điều đáng nói ở đây là Jin Wook lại làm trong LY Group, thế nên nếu giữa Ra El và Yoon Kyum có gì đó, sớm muộn một ngày Jin Wook cũng phát hiện. Một khi hôn nhân của hai người đổ vỡ, đó không chỉ là câu chuyện của Ra El cùng Jin Wook mà còn ảnh hưởng tới cô con gái Bo Ram. Liệu khi đặt việc báo thù và hạnh phúc gia đình hiện tại lên bàn cân, Lee Ra El sẽ chọn lựa ra sao? Và sau tất cả, ngọn lửa thù hận trong tim sẽ đưa cô về đâu khi mà để lật đổ đế chế của Han Pan Ro, cái giá phải trả hứa hẹn sẽ cực kỳ lớn?

Một nhân vật khác mà chúng ta cũng rất khó đoán được về sau anh ta sẽ như thế nào, đó là Seo Eun Pyeong (Lee Sang Yeob). Nhân vật này mang trong mình một trái tim chính nghĩa cùng tình yêu nhiệt thành đối với Lee Ra El.

Anh ta sẵn sàng đưa sự nghiệp chính trị đầy hứa hẹn của mình vào nguy hiểm để đồng hành với Ra El. Tuy nhiên sau tất cả, tình yêu đơn phương mà anh cất giữ sẽ ra sao khi mà Ra El đã có gia đình. Và đáng nói hơn, trái tim cô tràn ngập dục vọng trả thù và có rất ít chỗ cho tình yêu mơ mộng.

Diễn xuất tuyệt vời của các nhân vật trong Thiên nga bóng đêm

Sau 2 tập đầu tiên, Thiên nga bóng đêm vẫn đang khiến người xem phải "nổi da gà" vì diễn xuất của các diễn viên quá ấn tượng. Thực lực của Seo Ye Ji là điều ai cũng biết. Những hình ảnh của cô với vai diễn Lee Ra El đầy gai góc cũng đã được chia sẻ rất nhiều kể từ khi phim công bố trailer. Thế nhưng song song với đó, những diễn viên còn lại - từ nhân vật chính đến nhân vật phụ cũng đều thực hiện cực tốt nhiệm vụ của mình.

Kang Yoon Kyum hoàn toàn bị đắm chìm trong sự quyến rũ đáng sợ của Lee Ra El.

Đầu tiên là Park Byung Eun, anh quá thành công trong các phân cảnh Kang Yoon Kyum bị mê hoặc bởi sự quyến rũ mà Lee Ra El tỏa ra. Không chỉ vậy, nét bất lực trên gương mặt của một ông chồng ít tiếng nói trong gia đình cũng được anh thể rất chân thật. Trong phim, Kang Yoon Kyum dù là chủ tịch của LY Group nhưng vẫn luôn ở thế "cửa dưới" trước mặt gia đình vợ.

Yoo Sun trông đầy quyền lực và dục vọng trong Thiên nga bóng đêm.

Tiếp đến là Yoo Sun trong vai Han So Ra, con gái của Han Pan Ro. Nếu từng xem Mother of mine - nguyên tác của Thương ngày nắng về, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy một Han So Ra tràn đầy kiêu hãnh, dục vọng, luôn khắc nghiệt với người khác nhưng lại luôn sợ hãi người cha độc tài của mình. Đây là hình mẫu khác biệt hoàn toàn so với so với Kang Mi Sun, một cô con dâu khổ đủ đường vì mẹ chồng tai quái và ông chồng trẻ con.

Có lẽ chẳng ai hợp để đóng vai Seo Eun Pyeong hơn Lee Sang Yeob.

Ngoài ra, không thể không dành lời khen cho đạo diễn Park Bong Sub vì đã chọn Lee Sang Yeob cho vai Seo Eun Pyeong. Ngôi sao sinh năm 1983 trông "chính nghĩa" và "nhân văn" ra mặt. Hơn nữa, anh còn thể hiện được một "nét yếu đuối" nhẹ trong ánh mắt. Nhờ thế, khán giả sẽ cảm nhận được rõ hơn về một chính trị gia tài giỏi, sở hữu tương lai xán lạn nhưng lại sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu cho một bông hồng có gai.

Biểu cảm ấn tượng của diễn viên trẻ Kim Ji An trong vai Lee Ra El năm 13 tuổi.

Chẳng những tuyến nhân vật chính mà các nhân vật phụ cũng thể hiện rất đạt.

Cuối cùng, sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc tới Kim Ji An. Dù còn ít tuổi, thế nhưng Ji Ah đã tái hiện một cách cực kỳ chân thực sự căm thù, phẫn nộ mà Lee Ra El phải trải qua năm 13 tuổi.

Âm thanh ấn tượng khơi gợi cảm xúc cho khán giả

Bên cạnh phần nhìn, Thiên nga bóng đêm cũng rất chăm chút cho phần tiếng. Âm nhạc được lồng vào lúc chậm rãi, lúc dồn dập vào bối cảnh, tâm trạng nhân vật đã góp phần lớn trong việc khơi gợi cảm xúc cho khán giả, đồng thời tạo nên một bầu không khí u ám, bí ẩn cho phim.



Thiên nga bóng đêm là một bộ phim xứng đáng để dành thời gian theo dõi.

Tất nhiên với việc mới chỉ phát sóng 2 tập, chúng ta chưa thể khẳng định Thiên nga bóng đêm có phải một siêu phẩm hay không. Nhưng cho đến lúc này, bộ phim đang cho thấy rằng nó được đầu tư một cách công phu, tâm huyết và xứng đáng để khán giả dành thời gian trải nghiệm.

