9. Along with the Gods: The Last 49 Days (tựa Việt: Thử thách thần chết: 49 ngày cuối cùng) là phần tiếp theo của bộ phim “Along with the Gods: The Two Worlds” năm 2017, theo chân ba thần chết Gang-rim (Ha Jung-woo), Haewonmak (Ju Ji-hoon) và Lee Deok-choon (Kim Hyang-gi) dẫn dắt linh hồn thứ 49 của họ Kim Soo-hong (Kim Dong-wook) vượt qua các cửa ải ở địa ngục. Phim phát hành năm 2018, đạt doanh thu 92 triệu USD.