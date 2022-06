Nam chính phim Hàn bị khán giả chê cả ngoại hình lẫn diễn xuất, rating kỷ lục là nhờ nữ chính gánh?

Hwang In Yeop sinh năm 1991, đến nay đã 31 tuổi nhưng mới chỉ có vẻn vẹn 4 năm làm nghề. Vào nghề khá muộn, anh đi lên từ những vai phụ hoặc thứ chính, được mệnh danh là nam phụ quốc dân nhờ cơn sốt True Beauty. Gần đây, sau 4 năm nỗ lực, Hwang In Yeop cuối cùng cũng có vai chính đầu tay trong bộ phim Why Her, đóng cùng đàn chị nổi danh Seo Hyun Jin. Hiện tại, đây là một trong số những bộ phim có rating cao nhất màn ảnh Hàn, con số lên tới 10,1% chỉ sau 4 tập phim.



Trong Why Her, Hwang In Seop tiếp tục vào vai một nam sinh, tương tự những vai diễn trước của anh. Không thể phủ nhận vai diễn này đã thay đổi cuộc đời Hwang In Yeop, đưa anh từ nam phụ một bước thăng hạng thành nam chính, danh tiếng cũng tăng lên rất nhiều, nhất là khi phim đem về thành tích quá tốt. Tuy nhiên, danh tiếng không đi kèm với phản ứng tích cực. Gần đây trên mạng xã hội, những topic chê bai Hwang In Yeop xuất hiện khá nhiều. Nhiều người cho rằng Hwang In Yeop vẫn chưa đủ khả năng để cân vai chính, biểu cảm còn đơ cứng, nhất là trong cảnh hôn nữ chính.

Cảnh hôn bị khán giả cho là "thảm họa" của Hwang In Yeop

Không chỉ diễn xuất, ngay cả ngoại hình của Hwang In Yeop cũng bị cho là hoàn toàn không có tố chất làm nam chính. Lại thêm danh tiếng của anh không tương xứng với đàn chị Seo Hyun Jin. Những yếu tố này khiến Hwang In Yeop trở thành cái tên nhận về không ít chỉ trích từ khán giả. Thậm chí nhiều người còn "đào" lại vai diễn hot nhất sự nghiệp của anh ở True Beauty để đánh giá, soi xét và cho rằng vai diễn này thành công chỉ đơn giản vì ngoại hình của nam diễn viên quá phù hợp với nhân vật.

Bình luận của khán giả: - Đưa đến một diễn viên vô danh không đủ trình để đóng với Seo Hyun Jin. Vô vọng luôn đấy - Rating lên được tới 2 số, đúng là Hyun Jin gánh còng lưng - Hwang In Yeop chỉ hợp với webdrama thôi, đóng phim truyền hình thật sự không đủ trình - Không ngấm nổi phim vì ngoại hình của anh này - Từ hồi True Beauty đã không ngấm nổi cả diễn xuất lẫn visual của anh này, không hiểu sao được tung hô là nam thần

